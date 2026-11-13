Brigada Militar e Polícia Civil cumprem mandado de busca e apreensão em Barra do Guarita

Na tarde da quinta-feira (12), a Brigada Militar de Barra do Guarita, em ação conjunta com a Polícia Civil, cumpriu um mandado de busca e apreensão no município.

Durante as buscas, foram localizadas e apreendidas porções de cocaína e maconha, sete aparelhos celulares, uma quantia em dinheiro, uma câmera de monitoramento e um caderno de anotações. Os materiais foram recolhidos durante a ação policial e passam a integrar a ocorrência.

A apreensão de diferentes objetos, além dos entorpecentes, também reúne elementos que poderão contribuir para o andamento das investigações relacionadas ao caso.

Um homem foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de entorpecentes. Após os procedimentos legais, ele foi encaminhado ao Presídio Estadual de Três Passos, onde permanece à disposição da Justiça.

A ocorrência foi atendida por policiais militares do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM), em conjunto com agentes da Polícia Civil.

Folha Popular: Com informações da Comunicação Social do 7º BPM.