Festival Danças Daqui distribui R$ 42 mil a seis entidades culturais de Tenente Portela

A diversidade cultural de Tenente Portela esteve em evidência durante o Festival Danças Daqui, realizado na tarde de sábado, 7 de novembro, como parte da programação da 5ª Feira Negócios Daqui. O evento reuniu seis entidades em apresentações que valorizaram as tradições indígenas, a cultura gaúcha e a inclusão social.

Além das apresentações artísticas, o festival garantiu um incentivo financeiro de R$ 42 mil às instituições participantes. Cada uma das seis entidades recebeu R$ 7 mil, por meio de recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB).

A iniciativa foi viabilizada com recursos do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura. A captação e a execução do projeto envolveram a Administração Municipal de Tenente Portela, por meio do Departamento Municipal de Cultura e Eventos, sob a direção de Hérik Glouver Pereira, responsável pela coordenação dos encaminhamentos necessários para viabilizar o investimento.

Seis entidades participaram

O festival contou com apresentações de seis instituições do município, cada uma trazendo ao palco elementos de sua identidade cultural e de seu trabalho comunitário.

A Escola Estadual Indígena de Ensino Fundamental Bento Pi Góg apresentou o tema “Kame e Kairukre: a dualidade que se complementa”. O CTG Guardiões da Fronteira participou com “Guardiões em Movimento: estrutura, dança e tradição”.

A Escola Estadual Indígena de Ensino Fundamental Mukej esteve representada pelo Grupo Ga Krã. Já a APAE de Tenente Portela apresentou “APAExonados pela Tradição”.

Também participaram a Escola Estadual Indígena de Ensino Fundamental Gomercindo Jete Tenh Ribeiro, com o Grupo Nãn Ga, e o CTG Sentinela da Fronteira, que levou ao público a apresentação “Sentinela: tradição que dança e encanta”.

Incentivo à preservação cultural

Durante o evento, foram entregues cheques simbólicos de R$ 7 mil a cada entidade participante. O recurso representa um incentivo ao trabalho desenvolvido pelas instituições, professores, coordenadores e integrantes dos grupos na preservação das tradições e na promoção de atividades culturais.

Ao integrar a programação da 5ª Feira Negócios Daqui, o Festival Danças Daqui ampliou o espaço dedicado às manifestações culturais no município, reunindo diferentes gerações e expressões em torno da identidade, da inclusão e da valorização da diversidade.

Folha Popular: Com informações da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Tenente Portela.