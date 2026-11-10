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Senado Federal

Senado aprova sessão especial em homenagem ao navegador Amyr Klink

O Senado vai promover uma sessão especial para homenagear o navegador e escritor brasileiro Amyr Klink. O requerimento para a homenagem ( REQ 749/2...

10/11/2026 19h35
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
O Plenário do Senado durante as votações desta terça-feira - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
O Plenário do Senado durante as votações desta terça-feira - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

O Senado vai promover uma sessão especial para homenagear o navegador e escritor brasileiro Amyr Klink. O requerimento para a homenagem ( REQ 749/2026 ) foi aprovado pelo Plenário da Casa nesta terça-feira (10).

O autor da solicitação foi o senador Sargento Reginauro (PSDB-CE).

A homenagem reconhece o pioneirismo de Klink, que realizou a primeira travessia solitária a remo do Atlântico Sul, em 1984. O navegador partiu da Namíbia, na costa africana, em uma embarcação de menos de seis metros de comprimento, e chegou ao litoral da Bahia cem dias depois.

Na justificativa do requerimento, Sargento Reginauro destaca a contribuição de Klink para a divulgação da navegação e da cultura marítima no Brasil. A travessia foi relatada no livroCem Dias entre Céu e Mar, escrita pelo navegador, que inspirou o filme100 Dias, que foi lançado nos cinemas brasileiros em outubro deste ano.

A data da sessão especial ainda será marcada.

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