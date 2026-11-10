Chico Rodrigues comemora aprovação da PEC da Segurança Pública

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OsenadorChicoRodrigues (PSB-RR),empronunciamentonoPlenárionestaterça-feira (10), comemorou aaprovaçãoda Propostade Emendaà Constituição ( PEC) 18/...

10/11/2026 20h06
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

OsenadorChicoRodrigues (PSB-RR),empronunciamentonoPlenárionestaterça-feira (10), comemorou aaprovaçãoda Propostade Emendaà Constituição ( PEC) 18/ 2025 ,quetratadasegurançapública.Segundooparlamentar,amatériaampliaacooperaçãoentreUnião,estadosemunicípiosefortaleceaatuaçãointegradadasinstituiçõesresponsáveispelocombateàcriminalidade.

Nãopodemosenfrentarumcrimequeatuanacionalmentecomumasegurançapúblicaqueaindaencontradificuldadesparaagirdemaneiraintegrada.ÉjustamentenestepontoqueaPECaprovadarepresentaumavançodeclarou.

ChicoRodriguesafirmouqueaincorporaçãodoSistemaÚnicodeSegurançaPública (Susp)àConstituiçãodevefavorecerocompartilhamentodeinformaçõeseasoperaçõesconjuntas.OsenadortambémapoiouacriaçãodeumMinistériodaSegurançaPúblicaseparadodoMinistériodaJustiçaeavaliouqueumapastaespecíficapoderiaampliaracapacidadedeplanejamentoecoordenaçãodaspolíticasnacionaisparaosetor.

Essetemamostraexatamentequeumademandareprimidanasociedadeparaquenóspudéssemosterumministérioque,deumaformaintegrada,deumaformatransversal,pudesseefetivamenteunirtodasasinstituiçõesdesegurançacoordenadaspelogovernofederal —disse.

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