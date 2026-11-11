WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
Lazzaretti
Portela FM
Hospital Santo Antonio
APPATA
Rádio Municipal
Sicoob
F&J Santos
Pizzaria Alcapone
Tarzan
Sala
Ponto Grill
Sicredi
Unimed
Fitness
Vento Sul
Niederle
Mecânica Jaime
Meganet
Economia

Governo apresentará texto que facilita adaptação à reforma tributária

Regra permitirá cálculo por estimativa e ajustes posteriores

11/11/2026 15h15
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Lula Marques/Agência Brasil
© Lula Marques/Agência Brasil

O governo federal vai encaminhar ao Congresso Nacional uma proposta para criar uma regra de transição na cobrança da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), novo tributo federal da reforma tributária .

A medida permitirá que as empresas façam um cálculo estimado do imposto nos primeiros meses de vigência do sistema e realizem ajustes posteriormente, reduzindo dificuldades na adaptação às novas regras.

O anúncio foi feito nesta quarta-feira (11) pelo secretário especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, durante coletiva de imprensa sobre o Programa de Conformidade da Reforma Tributária, no Ministério da Fazenda.

Segundo o secretário, a proposta busca dar mais segurança aos contribuintes durante a migração para o modelo de crédito vinculado ao pagamento e para o sistema de split payment – mecanismo que vincula o aproveitamento de créditos tributários ao efetivo recolhimento do tributo na operação.

“Para tranquilizar e ter certeza absoluta de que ninguém vai ter problema nessa transição, nós vamos propor para o Congresso Nacional uma regra opcional”, afirmou o secretário.

Pela sistemática apresentada, as empresas passarão a emitir documentos fiscais dentro das novas regras a partir de janeiro de 2027.

Na primeira apuração da CBS, prevista para fevereiro, o contribuinte poderá calcular o tributo com base em uma estimativa dos créditos a que terá direito. Eventuais diferenças serão ajustadas na apuração do mês seguinte.

De acordo com Barreirinhas, o mecanismo funcionará como uma alternativa para contribuintes que ainda estejam se adaptando às novas regras de aproveitamento de créditos tributários.

“Até que o split payment esteja totalmente implementado, principalmente nas operações entre empresas, esse modelo pode funcionar como mecanismo de transição”, disse.

Regulamentação

Ao defender a entrada em vigor da reforma dentro do cronograma previsto pelo governo, o secretário afirmou que a regulamentação vem sendo construída em diálogo com estados, municípios, entidades empresariais e profissionais da contabilidade.

Segundo ele, a primeira versão do regulamento recebeu quase 5 mil sugestões de aperfeiçoamento, que foram analisadas pela Receita Federal e pelos demais órgãos envolvidos na implementação.

“Todas as decisões da reforma precisam ser tomadas por consenso. Isso demanda um diálogo institucional muito forte”, afirmou.

Barreirinhas informou que uma nova versão do regulamento deverá ser publicada nos próximos dias e destacou que o trabalho continuará após a publicação das normas complementares previstas para este ano.

Créditos para investimentos

O secretário também destacou os efeitos que a reforma poderá trazer para os investimentos produtivos.

Pelas novas regras, os tributos pagos na compra de máquinas, equipamentos, imóveis e outros bens de capital passarão a gerar créditos imediatos. Hoje, em muitos casos, esses créditos são recuperados gradualmente ao longo de vários anos.

“Uma indústria que faça um grande investimento, por exemplo em imóveis ou equipamentos, pode ficar meses ou até anos sem pagar CBS”, afirmou.

Segundo Barreirinhas, isso ocorrerá porque os investimentos passarão a gerar créditos tributários de aproveitamento imediato, reduzindo o custo dos investimentos e a necessidade de manter recursos imobilizados à espera da recuperação tributária.

O secretário também destacou a previsão de ressarcimento mais rápido dos créditos acumulados: “O ressarcimento, que hoje em dia demora, às vezes, até um ano para ser processado, vai ocorrer em 30, 60 ou 90 dias, a depender da conformidade desse empresário.”

Ele lembrou ainda que o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) terá alíquota zerada para a maior parte dos produtos, permanecendo apenas em situações específicas destinadas à preservação da competitividade da Zona Franca de Manaus.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Lula Marques/Agência Brasil Reforma tributária: governo apresentará texto para facilitar adaptação
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Em alta, produção de veículos ultrapassa 250 mil unidades em outubro
© Tomaz Silva/Agência Brasil Setor de serviços varia -0,1% em setembro, impactado pelos transportes
Tenente Portela, RS
Atualizado às 16h16
26°
Parcialmente nublado Máxima: 26° - Mínima: 14°
27°

Sensação

5.08 km/h

Vento

61%

Umidade

Agro Niederle
APPATA
Folha Popular
Meganet
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Sala
F&J Santos
Fitness
Lazzaretti
Ponto Grill
Pizzaria Alcapone
Sicoob
Portela FM
Tarzan
Sicredi
Unimed
Rádio Municipal
Sala
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Unimed
Vento Sul
Meganet
Sicredi
Agro Niederle
Sicoob
Pizzaria Alcapone
APPATA
Rádio Municipal
F&J Santos
Ponto Grill
Fitness
Sicoob
Municípios
Tenente Portela - RS
Motorista morre em colisão frontal entre caminhão e caminhonete na ERS-472
Vista Gaúcha - RS
Vista Gaúcha presta assistência às famílias atingidas por temporal
Portela FM
Tarzan
Vento Sul
F&J Santos
Fitness
Sala
Sicoob
APPATA
Mecânica Jaime
Meganet
Pizzaria Alcapone
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Rádio Municipal
Lazzaretti
Sicredi
Ponto Grill
Unimed
Últimas notícias
Há 26 minutos Subcomissão vai monitorar a implementação do PNE
Há 26 minutos Benedita da Silva e Paim recebem homenagem em sessão solene da Câmara
Há 57 minutos Congresso homenageia Nossa Senhora de Nazaré
Há 57 minutos Dia Nacional da Música Instrumental Hermeto Pascoal vai a sanção
Há 57 minutos Prazo de 20 anos para reparação por crimes sexuais contra menores vai a Plenário
Vento Sul
F&J Santos
Fitness
Lazzaretti
Portela FM
Sala
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
APPATA
Unimed
Sicoob
Agro Niederle
Meganet
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Pizzaria Alcapone
Sicredi
Tarzan
Mais lidas
1
Há 4 dias Psicologia Hospitalar: o cuidado que acolhe pacientes, familiares e profissionais Na sequência da série de entrevistas com profissionais do Hospital Santo Antônio, a psicóloga Márcia Viviane Seevaldt Steiger fala sobre o trabalho da Psicologia Hospitalar, a humanização do atendimento e os projetos desenvolvidos pela equipe.
2
Há 4 dias Violência contra a mulher é tema de reflexão em encontro distrital em Santa Bárbara do Sul
3
Há 7 dias Queda de torres em Braga deixa mais de 40 mil clientes sem energia elétrica
4
Há 7 dias Banco Central surpreende e mantém juros básicos em 13,75% ao ano
5
Há 6 dias Equipe da Agência Brasil vence Seleção Petrobras de Jornalismo
Portela FM
Tarzan
Vento Sul
Agro Niederle
Sala
Sicredi
Fitness
Unimed
Mecânica Jaime
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Rádio Municipal
Portela FM
Lazzaretti
APPATA
Meganet
Pizzaria Alcapone
Ponto Grill
Rádio Municipal
Sicredi
APPATA
Tarzan
F&J Santos
Sicoob
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Vento Sul
Pizzaria Alcapone
Ponto Grill
Lazzaretti
Agro Niederle
Fitness
Meganet
Unimed
Folha Popular
Sala
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados