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Movimento Pró-Ponte avança em Brasília na busca de recursos para construção da ponte entre RS e SC

Comitiva regional apresentou pedido de emenda à bancada gaúcha e recebeu sinalização favorável para inclusão da obra no PAC, cuja nova seleção poderá ser anunciada em janeiro de 2027

12/11/2026 13h13
Por: Júlio Santos
Fotos: Divulgação
Fotos: Divulgação

Uma comitiva de lideranças do Noroeste do Rio Grande do Sul esteve em Brasília nesta semana para tratar de demandas regionais, com destaque para a construção da ponte interestadual entre Barra do Guarita (RS) e Itapiranga (SC).

Na terça-feira (10), representantes do Movimento Pró-Ponte apresentaram à bancada parlamentar gaúcha o pedido de destinação de emenda para a construção da estrutura, solicitando o apoio de deputados e senadores.

Participaram da agenda o coordenador do movimento, Rodrigo Locatelli Tisott, os ex-prefeitos de Inhacorá, Everaldo Rolim, e de Derrubadas, Alair Cemin, além do vice-prefeito de Tenente Portela, Claudenir Scherer, e outras lideranças regionais.

Já na quarta-feira (11), a comitiva participou de uma audiência com a ministra interina da Casa Civil, Chica Carvalho, e um assessor do Grupo de Projetos e Acompanhamento de Conjuntura (GPAC). Também estiveram presentes o deputado federal Elvino Bohn Gass, Luis Felipe, assessor do deputado federal Pedro Uczai, e o deputado estadual catarinense Fabiano da Luz.

Durante a reunião, foi reforçada a importância de incluir a obra no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Uma nova seleção de projetos do programa poderá ser anunciada em janeiro de 2027.

Conforme informado durante o encontro, o projeto da ponte está apto à inclusão no PAC, reúne condições favoráveis e será encaminhado à avaliação do grupo responsável nos próximos dias.

O coordenador do Movimento Pró-Ponte, Rodrigo Locatelli Tisott, avaliou a agenda com otimismo. Segundo ele, o movimento está avançando nas etapas necessárias para viabilizar a obra, com expectativas voltadas à aprovação das emendas de bancada, à inclusão no PAC e à realização do processo licitatório.

Rodrigo também agradeceu o apoio das lideranças regionais, especialmente da Associação dos Municípios da Região Celeiro (Amuceleiro), representada pelos prefeitos e pela prefeita, além do presidente da entidade, Norimar.

A construção da ponte entre Barra do Guarita e Itapiranga é considerada estratégica para a integração entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com potencial de ampliar a ligação regional, facilitar o deslocamento de pessoas e o transporte de mercadorias.

Folha Popular: Com informações do Movimento Pró-Ponte.

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