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Tesouro Nacional identifica vazamento de dados de 30 mil cadastros

Incidente expôs cerca de 4 mil chaves Pix de beneficiários do governo

12/11/2026 21h44
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Wilson Dias/Agência Brasil/Arquivo
© Wilson Dias/Agência Brasil/Arquivo

A Secretaria do Tesouro Nacional identificou um acesso não autorizado a dados pessoais em seu ambiente tecnológico, com exposição de informações de aproximadamente 30 mil cadastros e de cerca de 4 mil chaves Pix de beneficiários de pagamentos do Governo Federal.

Detectado em 4 de novembro, o incidente só foi comunicado pelo órgão nesta quinta-feira (12) à noite.

Segundo o Tesouro, foram acessados indevidamente nomes, números de CPF e endereços de e-mail registrados no sistema e-Serviços, portal utilizado para solicitação e acompanhamento de serviços da instituição.

Também houve acesso a uma base de consultas analíticas internas que continha chaves Pix de destinatários e informações relacionadas a pagamentos realizados pelo governo.

Dados expostos

De acordo com o órgão, o incidente atingiu duas bases de dados distintas:

  • 30 mil cadastros: nomes, CPFs e endereços de e-mail de usuários do portal e-Serviços;
  • 4 mil chaves Pix: informações de beneficiários de pagamentos do Governo Federal, incluindo as chaves dos destinatários e dados relacionados às transações.

O Tesouro alertou que as informações expostas podem ser utilizadas por terceiros para tornar tentativas de fraude mais convincentes, por meio de mensagens e contatos que aparentem ser legítimos.

Por isso, a recomendação é que os cidadãos redobrem a atenção diante de comunicações suspeitas que solicitem dados pessoais, senhas ou pagamentos.

Sistemas preservados

Em nota, a Secretaria do Tesouro Nacional afirmou que o incidente não provocou impacto financeiro e não comprometeu os sistemas estruturantes do órgão.

Segundo a instituição, os mecanismos de segurança e o monitoramento da rede permitiram identificar e conter o acesso indevido. Após a identificação do problema, foram reforçados os procedimentos de monitoramento e implementadas medidas adicionais de proteção.

O órgão também iniciou uma investigação técnica para determinar a origem e a extensão do incidente.

Comunicação à ANPD

O Tesouro informou que comunicou o caso à Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e ao Centro de Prevenção, Tratamento e Resposta a Incidentes Cibernéticos de Governo (CTIR Gov).

O órgão também explicou que a comunicação pública ocorreu após o período necessário para detectar e confirmar o incidente, realizar investigações internas e implementar medidas de contenção e recuperação, com participação de diferentes áreas da instituição.

Como buscar informações

Pessoas que tiverem dúvidas sobre o incidente podem entrar em contato com o encarregado pelo tratamento de dados pessoais do Ministério da Fazenda por meio do canal oficial Fala.BR, plataforma de Ouvidoria e Acesso à Informação do Governo Federal.

O atendimento está disponível no endereço: https://falabr.cgu.gov.br.

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