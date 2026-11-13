WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
APPATA
Unimed
Fitness
Sicredi
Sala
Vento Sul
Lazzaretti
F&J Santos
Sicoob
Meganet
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Pizzaria Alcapone
Mecânica Jaime
Portela FM
Rádio Municipal
Niederle
Economia

Associações do agro rebatem BB sobre alta da inadimplência

Produtores alegam crise de renda no campo e questionam gestão do banvo

13/11/2026 16h51
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Prefeitura de Campo Grande/Divul
© Prefeitura de Campo Grande/Divul

Entidades de produtores rurais reagiram à manifestação do Banco do Brasil (BB), que atribuiu a queda de 66,5% no lucro líquido alcançado no terceiro trimestre de 2026 ao aumento da inadimplência, principalmente do agronegócio.

Em nota , a Associação Brasileira dos Produtores de Soja (Aprosoja Brasil) repudia as declarações da presidente do BB, Tarciana Medeiros, sustentando que as acusações contra médios e grandes produtores rurais transformam “uma grave crise econômica em uma acusação generalizada de má-fé contra quem produz”.

Durante a teleconferência na qual anunciou os resultados financeiros que a instituição alcançou no terceiro trimestre, a executiva afirmou que parte dos médios e grandes produtores rurais inadimplentes se recusou a pagar dívidas, renegociar operações e apresentar novas garantias à instituição, mesmo após a oferta de programas de repactuação com condições facilitadas .

Pouco depois, o banco divulgou nota à imprensa afirmando que a presidente do banco não atribuiu ao conjunto do agronegócio a responsabilidade pela queda de seus resultados e informou que 90% dos clientes do setor estão com os pagamentos em dia e que os atrasos se concentram em um grupo de médios e grandes produtores.

Ainda assim, para a Aprosoja, as alegações do BB são “generalizações que desconsideram a realidade econômica do campo”.

Para a entidade, o histórico de pagamentos do setor desmente a tese da diretoria do banco: levantamento publicado na revista da Procuradoria-Geral do Banco Central aponta inadimplência média de apenas 1,89% entre 2015 e 2019. Segundo a associação, o que mudou a partir daí não foi a disposição dos produtores em honrar seus compromissos, mas as condições econômicas para quitá-los.

“Sucessivas adversidades climáticas, quebras de safra, crises geopolíticas, aumento dos custos de produção, deterioração dos preços agrícolas e juros asfixiantes, agravados pelo desequilíbrio das contas públicas, comprometeram profundamente as margens e a capacidade de pagamento do setor”, afirma a Aprosoja.

Segundo a associação, só nos primeiros quatro meses da safra 2026/2027, o crédito rural tradicional caiu de R$ 144,9 bilhões para R$ 107,6 bi, uma retração das concessões de custeio e investimento de 25,7%.

“O produtor rural perdeu renda, viu suas dívidas encarecerem e passou a enfrentar dificuldades crescentes para obter crédito. Não é razoável transformar essa realidade em acusação de inadimplência deliberada”, acrescentou a entidade, cobrando uma reavaliação das políticas de renegociação das dívidas.

Inadimplência

Para o presidente da Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo (Faesp), Tirso Meirelles, atribuir a queda de resultados à inadimplência de produtores rurais é uma “tentativa injusta de inverter a lógica dos fatos”.

“É uma inverdade flagrante”, acusou em nota . “O produtor rural brasileiro não quer dever. Ele quer trabalhar, produzir e honrar seus compromissos. O que ocorre no campo não é falta de idoneidade, mas sim o reflexo de um descompasso estrutural grave entre a retórica oficial e a realidade sufocante que o agricultor enfrenta da porteira para dentro.”

Queixando-se da burocracia e das dificuldades que, segundo ele, alguns produtores enfrentam para acessar os recursos destinados ao Plano Safra, o presidente das Faesp cobrou do governo federal prazos realistas, taxas justas e condições operacionais viáveis para os produtores rurais brasileiros renegociarem suas dívidas. “Quando o crédito é burocrático, insuficiente ou chega tarde demais, o produtor fica sem saída diante de uma equação de difícil solução, em que fatores como falta de seguro rural, custos de produção disparados e margens cada vez menores se somam a tantos outros desafios.”

Ofensa

Na avaliação do presidente da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul), Domingos Velho Lopes, as justificativas de Tarciana Medeiros e do vice-presidente de Gestão Financeira e Relações com Investidores do BB, Geovanne Tobias – segundo quem “uma parte desse agro, efetivamente, não quer pagar o Banco do Brasil” –, ofendem o produtor rural brasileiro.

De acordo com Lopes, as justificativas expressam "preconceito por parte da diretoria do banco e desviam a atenção dos acionistas da instituição de outros fatores que contribuíram para a queda de seus lucros".

“Desde 2023, os dados do Banco Central mostram disparada do crédito direcionado, e os bancos públicos foram o canal dessa política do governo federal. Que critérios o BB usou para conceder esse volume de créditos, inclusive [ao setor] rural? A falta de critério do banco [nesse caso] nos parecia clara”, argumenta o presidente da Farsul.

Em alerta , Lopes questiona o fato de outras empresas credoras não relatarem situação parecida com a divulgada pela diretoria do Banco do Brasil, que responde por 47,7% do crédito do agro.

“Por que os outros 52,3% do mercado não estão na mesma situação? Porque a inadimplência [do agro junto aos] principais concorrentes [do BB] está muito mais baixa, como a do Sicredi, em 1,9%; a do Sicoob, em 2,1% ou do Banrisul, em 2,5%, enquanto a do Banco do Brasil é de 7%?”, questionou Lopes.

O dirigente também questionou o impacto da taxa básica de juros, de dois dígitos, para a economia como um todo e para o BB em particular. “E o banco não liga esse fato aos seus resultados.”

Renegociação

A Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso (Famato) classificou as falas dos diretores do Banco do Brasil como inadequadas, apontando que as afirmações carecem de dados que as sustentem. Para a entidade, é necessário diferenciar a inadimplência deliberada das dificuldades financeiras provocadas por perdas de safra, custos elevados, juros altos e oscilações nos preços das commodities.

A entidade destacou que falas de Tarciana Medeiros e de Geovanne Tobias foram proferidas no mesmo dia em que o Senado aprovou o projeto de lei de conversão da Medida Provisória (MP) nº 1.376/2026, que amplia as condições para renegociação de dívidas rurais.

“O texto aprovado pelo Congresso amplia as possibilidades de renegociação, flexibiliza critérios de comprovação de perdas em situações específicas e contempla novas operações com Cédulas de Produto Rural (CPRs), observados os requisitos legais e amplia a utilização de laudos coletivos e prevê juros entre 5% e 12% ao ano”, destaca a federação, que aguarda pela sanção presidencial e posterior regulamentação da medida.

“Renegociar não significa perdoar dívidas, mas oferecer condições para que os produtores honrem seus compromissos, recuperem a capacidade financeira e continuem produzindo. A entidade seguirá acompanhando a implementação das novas regras e cobrando segurança jurídica, acesso ao crédito e soluções efetivas para o setor”, acrescentou a federação.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Valter Campanato/Agência Brasil Ex-tesoureiro da Caixa é condenado por desviar quase R$ 890 mil
© Fernando Frazão/Agência Brasil Vendas no comércio variam 0,2% em setembro; IBGE mostra estabilidade
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Caixa Seguridade informa ataque cibernético e vazamento de dados
Tenente Portela, RS
Atualizado às 18h17
28°
Tempo limpo Máxima: 30° - Mínima: 18°
30°

Sensação

4.68 km/h

Vento

65%

Umidade

Sala
Ponto Grill
Portela FM
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Agro Niederle
Unimed
Pizzaria Alcapone
Folha Popular
Fitness
Lazzaretti
APPATA
Meganet
Mecânica Jaime
Tarzan
Rádio Municipal
Sicredi
Sicoob
Mecânica Jaime
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Meganet
APPATA
Lazzaretti
Sicoob
Ponto Grill
Agro Niederle
Unimed
Fitness
Pizzaria Alcapone
Sicoob
Tarzan
Vento Sul
Sala
Rádio Municipal
Sicredi
Municípios
Tenente Portela - RS
5ª Feira Negócios Daqui movimenta cerca de R$ 5 milhões e reúne 16 mil pessoas
Tenente Portela - RS
Arita Bergmann destaca investimentos estaduais no Hospital Santo Antônio e projeta novos serviços
Lazzaretti
Unimed
Rádio Municipal
Sala
Sicredi
Mecânica Jaime
Meganet
Vento Sul
Agro Niederle
Fitness
Pizzaria Alcapone
Ponto Grill
F&J Santos
APPATA
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Portela FM
Últimas notícias
Há 44 minutos Senadoras acompanham investigação sobre crianças desaparecidas no Maranhão
Há 2 horas Senado tem o maior percentual já registrado de candidatos negros eleitos
Há 2 horas Senado celebra Dia da Consciência Negra em sessão especial na segunda-feira
Há 3 horas CAE: ministro da Fazenda debate alíquota da CBS na terça-feira
Há 3 horas Associações do agro rebatem BB sobre alta da inadimplência
Agro Niederle
F&J Santos
Pizzaria Alcapone
Hospital Santo Antonio
Fitness
Ponto Grill
Sala
Vento Sul
Tarzan
Mecânica Jaime
Meganet
Sicredi
Portela FM
Unimed
Sicoob
Lazzaretti
Rádio Municipal
APPATA
Mais lidas
1
Há 6 dias Violência contra a mulher é tema de reflexão em encontro distrital em Santa Bárbara do Sul Comissária de Polícia Civil Luciana Rolim, da Delegacia de Polícia de Três Passos, abordou a importância do acolhimento, da escuta e das redes de apoio durante encontro com cerca de 200 participantes.
2
Há 6 dias Psicologia Hospitalar: o cuidado que acolhe pacientes, familiares e profissionais
3
Há 3 dias Claudenir Scherer cumpre agenda em Brasília para reivindicar melhorias para Tenente Portela
4
Há 5 dias Copa do Brasil: Rádio Nacional transmite Vasco x Palmeiras às 17h
5
Há 6 dias Enem 2026: saiba o que levar no dia da prova
Sicredi
Sicoob
Lazzaretti
F&J Santos
Portela FM
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Tarzan
Meganet
Ponto Grill
Fitness
Portela FM
Sala
Mecânica Jaime
Pizzaria Alcapone
Agro Niederle
APPATA
Unimed
Vento Sul
Sala
Unimed
Sicoob
Ponto Grill
Vento Sul
Meganet
Sicredi
Rádio Municipal
APPATA
Fitness
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Pizzaria Alcapone
Folha Popular
Tarzan
Agro Niederle
F&J Santos
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados