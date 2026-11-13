Arita Bergmann destaca investimentos estaduais no Hospital Santo Antônio e projeta novos serviços

A secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann, esteve na quarta-feira, 11 de novembro, em Vista Gaúcha e Tenente Portela, onde visitou as estruturas hospitalares dos dois municípios. Em Vista Gaúcha, conheceu as melhorias realizadas no Hospital Municipal, após convite feito pelo prefeito Claudemir José Locatelli durante a inauguração da estrutura, ocasião em que não pôde estar presente.

Na sequência, a secretária esteve no Hospital Santo Antônio (HSA), em Tenente Portela, para acompanhar as obras de ampliação, reformas e investimentos realizados com recursos do Governo do Estado. A agenda incluiu visitas à maternidade, à unidade pediátrica e ao setor de ressonância magnética, além de conversas com a direção e profissionais da instituição.

Em entrevista à Folha Popular, Arita falou sobre os aproximadamente R$ 28 milhões destinados ao Hospital Santo Antônio, a ampliação da UTI Adulto e do bloco cirúrgico, os novos convênios em encaminhamento e as possibilidades de implantação de serviços de maior complexidade. Também avaliou a estrutura do Hospital Municipal de Vista Gaúcha e a importância dos hospitais de pequeno porte na organização da rede regional de saúde.

Folha Popular - O Hospital Santo Antônio recebeu importantes investimentos do Governo do Estado, que somam aproximadamente R$ 28 milhões, conforme anunciado pelo governador Eduardo Leite em entrevista ao Folha Popular. Como a senhora avalia a aplicação desses recursos e a importância dessa estrutura para o atendimento à população de Tenente Portela e da Região Celeiro?

Arita Bergmann - O Hospital Santo Antônio, aqui de Tenente Portela, é, de fato, um celeiro onde tudo o que se planta se colhe. Todos os projetos apresentados pela direção da instituição foram avaliados tecnicamente como necessários para atender às demandas da população local e regional. Entre eles estão a ampliação do bloco cirúrgico e a revitalização da maternidade, que acabamos de visitar e está excelente, muito bonita.

FP - Entre as melhorias estão a ampliação da UTI Adulto, que deverá passar de 10 para 20 leitos destinados ao SUS, e a expansão do bloco cirúrgico, de três para oito salas. Qual é a previsão para a conclusão dessas estruturas e quando estarão disponíveis para atender os pacientes?

Arita - A disponibilidade para atender os pacientes depende da execução do cronograma de obras do hospital. Ao Estado cabe definir as prioridades, formalizar os convênios e viabilizar a transferência dos recursos. A execução das obras, sejam reformas ou construções novas, é responsabilidade do hospital. A previsão é que, no primeiro trimestre de 2027, a UTI esteja à disposição da população, com a reforma concluída e os equipamentos instalados.

Também é de grande importância que o hospital consiga colocar em funcionamento a ressonância magnética, que é um dos sonhos da comunidade local e regional. Esse equipamento permitirá à instituição buscar habilitações de alta complexidade, pois o exame é um dos mais precisos para o diagnóstico de diversas condições de saúde.

FP - O Hospital Santo Antônio é referência para diversos municípios da região e atende pacientes de uma ampla área. Diante desse papel regional, existe a possibilidade de novos investimentos estaduais para ampliar serviços de média e alta complexidade, como hemodiálise, hemodinâmica e uma segunda UTI?

Arita - Estamos concluindo o governo em menos de 60 dias. O hospital tem uma direção, na pessoa da presidente Mirna Braukcs, que é visionária, sonha e tira do papel os projetos necessários para ampliar o atendimento à população.

A implantação de um serviço de hemodiálise em Tenente Portela, por exemplo, exige uma avaliação regional, porque recentemente implantamos esse serviço em Três Passos, inclusive com recursos do Governo do Estado para obras e equipamentos. Quando aprovamos um projeto, analisamos a viabilidade financeira e a necessidade de um novo serviço para atender determinada região.

Na área da cardiologia, que inclui a hemodinâmica, implantamos vários serviços durante nossa gestão, entre eles o do Hospital Vida e Saúde, em Santa Rosa, e o de Ijuí, que são referências. Se o próximo governo entender que há possibilidade de Tenente Portela avançar nessa área, será necessária uma avaliação técnica para definir as referências e a organização do atendimento regional.

Posso dizer que o Hospital Santo Antônio está preparado para dar um salto de qualidade e, no futuro, também ofertar serviços de alta complexidade. Quem sabe a cardiologia possa ser um deles.

FP - Como a senhora avalia a parceria entre o Governo do Estado, a direção do Hospital Santo Antônio e as lideranças regionais para fortalecer a saúde no interior do Rio Grande do Sul?

Arita - Somos um governo municipalista, que procura estar próximo dos municípios. Essa parceria funciona nos dois sentidos. O Governo cria programas, mas precisa de municípios que queiram implantá-los, como ocorreu com a Rede Bem Cuidar e a Farmácia Cuidar Mais.

Também precisamos de hospitais com capacidade técnica para desenvolver essas iniciativas. Aqui em Tenente Portela, o Hospital Santo Antônio tem o Ser Mulher, o Saúde 60+, o Ambulatório de Saúde Indígena e o Ambulatório da Dor. A instituição assumiu várias iniciativas do Governo, com programas que fazem bem às pessoas.

A parceria é muito positiva. Se conseguimos colher resultados, é porque a direção do hospital e a qualidade técnica de sua equipe fazem a diferença no cuidado com as pessoas.

FP - Antes de chegar a Tenente Portela, a senhora também visitou o Hospital Municipal de Vista Gaúcha, a convite do prefeito Claudemir José Locatelli, feito durante a inauguração da estrutura. Como foi conhecer as melhorias realizadas e quais são as perspectivas para a ampliação dos serviços oferecidos pelo município?

Arita - Foi uma visita que me surpreendeu, porque eu não sabia que o serviço do hospital já havia evoluído tanto. A instituição passou por uma reforma bastante necessária e está pronta para deixar de oferecer apenas pronto atendimento e também poder disponibilizar internações de baixa e média complexidade à população.

Isso pode evitar que as pessoas precisem se deslocar para municípios vizinhos, muitas vezes até Tenente Portela, para conseguir uma internação. Os hospitais de pequeno porte também são importantes na organização da rede assistencial.

Fiquei bastante surpresa com o que vi. As reformas realizadas estão adequadas para que a instituição passe a oferecer e operacionalizar assistência hospitalar, serviço que ainda não presta. Ficamos com o compromisso de receber o pedido de habilitação como hospital, mediante a apresentação do alvará exigido pela Vigilância Sanitária, para que possamos contratualizar os serviços de internação no Hospital Municipal de Vista Gaúcha.

FP - Para finalizar, que mensagem a senhora deixa à direção, aos profissionais e à comunidade regional diante dos investimentos realizados e dos avanços na estrutura hospitalar?

Arita - Quero agradecer mais uma vez. Quando visitamos Tenente Portela e o Hospital Santo Antônio, vemos que vale a pena desenvolver projetos e aproximar os serviços da população. A comunidade está de parabéns, e queremos manifestar nossa gratidão por tudo o que tivemos a oportunidade de entregar a essa importante instituição de saúde.

Folha Popular