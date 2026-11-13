WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
APPATA
Sicredi
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Ponto Grill
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Vento Sul
Fitness
Portela FM
F&J Santos
Unimed
Niederle
Meganet
Pizzaria Alcapone
Sala
Tarzan
Senado Federal

CAE: ministro da Fazenda debate alíquota da CBS na terça-feira

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, participa nesta terça-feira (17) de audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado (CAE). O o...

13/11/2026 16h51
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
O ministro da Fazenda, Dario Durigan, participará do debate promovido pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado (CAE) - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
O ministro da Fazenda, Dario Durigan, participará do debate promovido pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado (CAE) - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, participa nesta terça-feira (17) de audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado (CAE). O objetivo é discutir o cálculo da alíquota de referência da Contribuição Social sobre Bens e Serviços (CBS) para o exercício de 2027.

O debate também contará com a participação do presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Vital do Rêgo Filho, e do secretário especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas. O início da reunião está previsto para as 10h.

A audiência foi solicitada pelo senador Izalci Lucas (PL-DF) por meio de um requerimento: o REQ 107/2026 - CAE .

Na última terça-feira (10), o TCU entregou ao Senado um acórdão no qual recomenda uma alíquota de referência de 11,3% para a CBS . Na ocasião, Vital do Rêgo Filho destacou que esse número foi decidido em parceria com a Receita Federal, após oito meses de discussões.

O TCU tem a responsabilidade de calcular e sugerir o percentual, mas cabe ao Senado fixar o valor definitivo da alíquota de referência por meio de resolução — e o prazo para isso termina em 15 de dezembro.

Alíquota de referência

A CBS é um tributo federal sobre bens e serviços criado pela reforma tributária. A chamada alíquota de referência é um parâmetro a partir do qual será calculada a CBS efetivamente cobrada.

O alíquota efetivamente cobrada pode ser menor, pois a legislação prevê, por exemplo, a possibilidade de aplicação de redutores, isenções ou tratamento diferenciado conforme o setor.

Ao destacar a necessidade de esclarecimentos, Izalci Lucas afirma em seu requerimento que "a alíquota de 11,3% calculada pelo TCU supera em mais de dois pontos a estimativa que vinha orientando o mercado. Somada à projeção do IBS [Imposto sobre Bens e Serviços], aponta para uma alíquota conjunta próxima de 30%, acima da trava de 26,5% prevista na Lei Complementar 214, de 2025 ".

Como participar

O evento será interativo: qualquer pessoa pode enviar perguntas e comentários pelo telefone da Ouvidoria do Senado (0800 061 2211) ou pelo Portal e‑Cidadania . As mensagens podem ser lidas e respondidas pelos senadores e debatedores ao vivo. O Senado oferece uma declaração de participação, que pode ser usada como atividade complementar em curso universitário, por exemplo. Pelo Portal e‑Cidadania também é possível opinar sobre projetos e até sugerir novas leis.

O presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Vital do Rêgo Filho, também foi convidado para a audiência credito=
A audiência foi solicitada pelo senador Izalci Lucas - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Eliziane Game, Damares Alves e Roberta Accioly dão entrevista logo após chegarem ao Maranhão - Foto: Crédito: Reprodução TV Senado Senadoras acompanham investigação sobre crianças desaparecidas no Maranhão
Dos 54 candidatos eleitos para o Senado em 2026, 16 se declararam negros (pretos ou pardos) - Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado Senado tem o maior percentual já registrado de candidatos negros eleitos
A homenagem acontece a pedido do senador Paulo Paim - Foto: Roque de Sá/Agência Senado Senado celebra Dia da Consciência Negra em sessão especial na segunda-feira
Tenente Portela, RS
Atualizado às 18h17
28°
Tempo limpo Máxima: 30° - Mínima: 18°
30°

Sensação

4.68 km/h

Vento

65%

Umidade

Folha Popular
Lazzaretti
Sicredi
Rádio Municipal
Pizzaria Alcapone
Ponto Grill
Fitness
Unimed
Hospital Santo Antonio
Meganet
Sala
Mecânica Jaime
APPATA
Sicoob
Tarzan
Portela FM
F&J Santos
Agro Niederle
Fitness
Unimed
Meganet
Sicredi
Tarzan
Mecânica Jaime
Vento Sul
Sicoob
F&J Santos
Rádio Municipal
APPATA
Sicoob
Ponto Grill
Agro Niederle
Pizzaria Alcapone
Hospital Santo Antonio
Sala
Lazzaretti
Municípios
Tenente Portela - RS
5ª Feira Negócios Daqui movimenta cerca de R$ 5 milhões e reúne 16 mil pessoas
Tenente Portela - RS
Arita Bergmann destaca investimentos estaduais no Hospital Santo Antônio e projeta novos serviços
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Pizzaria Alcapone
Sala
Tarzan
Meganet
Lazzaretti
Ponto Grill
Vento Sul
Portela FM
Mecânica Jaime
Fitness
Unimed
APPATA
Rádio Municipal
Sicredi
Agro Niederle
Sicoob
Últimas notícias
Há 42 minutos Senadoras acompanham investigação sobre crianças desaparecidas no Maranhão
Há 2 horas Senado tem o maior percentual já registrado de candidatos negros eleitos
Há 2 horas Senado celebra Dia da Consciência Negra em sessão especial na segunda-feira
Há 3 horas CAE: ministro da Fazenda debate alíquota da CBS na terça-feira
Há 3 horas Associações do agro rebatem BB sobre alta da inadimplência
Mecânica Jaime
Portela FM
Sala
F&J Santos
Ponto Grill
Sicredi
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Meganet
Unimed
Rádio Municipal
Agro Niederle
Pizzaria Alcapone
Lazzaretti
Tarzan
Fitness
APPATA
Vento Sul
Mais lidas
1
Há 6 dias Violência contra a mulher é tema de reflexão em encontro distrital em Santa Bárbara do Sul Comissária de Polícia Civil Luciana Rolim, da Delegacia de Polícia de Três Passos, abordou a importância do acolhimento, da escuta e das redes de apoio durante encontro com cerca de 200 participantes.
2
Há 6 dias Psicologia Hospitalar: o cuidado que acolhe pacientes, familiares e profissionais
3
Há 3 dias Claudenir Scherer cumpre agenda em Brasília para reivindicar melhorias para Tenente Portela
4
Há 5 dias Copa do Brasil: Rádio Nacional transmite Vasco x Palmeiras às 17h
5
Há 6 dias Enem 2026: saiba o que levar no dia da prova
Meganet
Portela FM
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Unimed
APPATA
Fitness
Mecânica Jaime
Portela FM
Sicredi
F&J Santos
Pizzaria Alcapone
Ponto Grill
Vento Sul
Lazzaretti
Sicoob
Agro Niederle
Rádio Municipal
Sala
Mecânica Jaime
Sala
APPATA
Tarzan
Meganet
Sicredi
Fitness
Vento Sul
Folha Popular
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Unimed
Agro Niederle
Lazzaretti
Pizzaria Alcapone
Sicoob
F&J Santos
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados