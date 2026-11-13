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A fidelidade que frutifica

33º Domingo do Tempo Comum Ciclo A

Visão de Fé

Visão de FéPor: Dom Antonio Carlos Rossi Keller, Bispo Diocese de Frederico Westphalen

13/11/2026 21h33
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

O ano litúrgico aproxima-se do seu termo. Depois de percorrermos o caminho do discipulado sob a luz do Evangelho de Mateus, a Igreja coloca-nos, neste 33º Domingo do Tempo Comum, diante de uma tripla chamada: a fidelidade diligente no quotidiano, a vigilância sóbria diante da vinda do Senhor e a responsabilidade generosa perante os dons recebidos. As leituras – Provérbios 31,10-13.19-20.30-31; Salmo 127 (128); 1 Tessalonicenses 5,1-6; e Mateus 25,14-30 – formam um conjunto unitário e exigente, que nos prepara para a solenidade de Cristo Rei e, em última análise, para o encontro definitivo com o Senhor.

A mulher de valor: imagem da fidelidade ativa

A primeira leitura apresenta o poema clássico da “mulher virtuosa” ou “mulher de valor” (eshet chayil). Não se trata de um ideal inalcançável reservado a algumas privilegiadas, mas de um retrato sapiencial da vida que teme o Senhor e se traduz em obras concretas. Ela trabalha com as mãos, estende-as ao pobre, veste a sua casa de dignidade e, sobretudo, “tem o temor do Senhor” (Pr 31,30). O salmo responsorial ecoa esta mesma bem-aventurança: “Ditoso o que segue o caminho do Senhor”. A felicidade prometida não é abstrata; nasce do trabalho das mãos, da vida familiar ordenada e da bênção que desce de Sião.

Na tradição da Igreja, esta figura foi lida não apenas em chave matrimonial, mas como imagem da sabedoria que se faz vida e, por extensão, da própria Igreja e de cada discípulo. A mulher de Provérbios não “enterra” os seus dons: multiplica-os no serviço, na previdência e na caridade. Ela é o contrário do servo preguiçoso do Evangelho. A sua vida diz-nos que a santidade se constrói no quotidiano fiel: no trabalho bem feito, na atenção ao necessitado, na palavra sábia e no temor de Deus que supera a beleza passageira.

Filhos da luz: vigilância e sobriedade

A segunda leitura, da Primeira Carta aos Tessalonicenses, situa-nos no horizonte escatológico. Paulo recorda que o Dia do Senhor virá “como um ladrão de noite” (1 Ts 5,2). Não se trata de alimentar ansiedade ou curiosidade sobre datas, mas de viver já como “filhos da luz e filhos do dia” (1 Ts 5,5). Os cristãos não pertencem às trevas da indiferença ou do sono espiritual. Por isso, a exortação é clara: “Não durmamos como os outros, mas permaneçamos vigilantes e sóbrios” (1 Ts 5,6).

Esta vigilância não é tensão nervosa, mas atenção amorosa e responsável. São João Crisóstomo, comentando esta passagem, sublinha que Deus ocultou o momento preciso precisamente para que vivamos cada dia como se fosse o último. A sobriedade de que fala Paulo é a lucidez da fé que não se deixa embriagar pelas ilusões do mundo nem adormecer na mediocridade. É a mesma atitude que a mulher virtuosa manifesta no seu quotidiano e que os servos fiéis da parábola dos talentos praticam enquanto o senhor está ausente.

A parábola dos talentos: não enterrar a graça

O Evangelho traz-nos a conhecida parábola dos talentos (Mt 25,14-30). Um senhor, ao partir, confia os seus bens aos servos “segundo a capacidade de cada um”. Dois deles põem a render o que receberam e, ao regresso do senhor, ouvem a palavra bendita: “Muito bem, servo bom e fiel! Porque foste fiel em coisas pequenas, confiar-te-ei as grandes. Vem tomar parte na alegria do teu senhor”. O terceiro, dominado pelo medo, enterra o talento e devolve-o intacto. A sentença é severa: o que não frutificou é-lhe retirado e ele é lançado nas trevas.

São Gregório Magno, num comentário clássico, vê no senhor que parte o próprio Cristo que, após a Ascensão, confia aos seus discípulos os dons da graça, da Palavra, dos sacramentos e das capacidades pessoais. O pecado do terceiro servo não é tanto a falta de resultados quantificáveis, mas a paralisia do medo e a recusa de arriscar por amor. Enterrar o talento é privar o Reino daquilo que Deus quis que frutificasse através de nós. O Catecismo da Igreja Católica (n. 1936-1937) recorda que os talentos não são distribuídos de forma igual, mas que cada um é chamado a pôr ao serviço dos outros aquilo que recebeu.

A parábola não é uma apologia do sucesso terreno nem uma condenação de quem tem menos. Ela julga a fidelidade no uso da graça. Quem multiplica os dons – sejam cinco, dois ou um – entra na alegria do Senhor. Quem os esconde por medo, preguiça ou desconfiança perde até o pouco que tinha. No contexto do discurso escatológico de Mateus, esta parábola prepara o juízo final: seremos julgados não pelo volume do que recebemos, mas pela generosidade com que o colocámos a render.

Uma só chamada: fidelidade que gera vida

As três leituras convergem. A mulher de Provérbios mostra a fidelidade ativa no quotidiano; Paulo exige a vigilância dos filhos da luz; Jesus exige que os dons não fiquem estéreis. No limiar do fim do ano litúrgico, a Igreja não nos convida a uma espiritualidade de fuga, mas a uma existência comprometida e fecunda. O “talento” pode ser a fé recebida no Batismo, o tempo, as capacidades intelectuais ou manuais, a possibilidade de servir os pobres (lembramos que este domingo coincide muitas vezes com o Dia Mundial dos Pobres), a vida familiar ou a missão na Igreja.

São Tomás de Aquino e a tradição dos Padres insistem que Deus distribui segundo a capacidade de cada um, de modo que ninguém pode desculpar-se dizendo “recebi pouco”. O pouco, posto a render com fidelidade, torna-se muito aos olhos do Senhor. O medo que paralisa – medo do fracasso, do julgamento alheio, da responsabilidade – é o verdadeiro inimigo. A graça, pelo contrário, impulsiona a sair, a arriscar, a investir no Reino.

Que a Eucaristia deste domingo nos confirme nesta fidelidade. Que o Senhor, ao regressar, nos encontre não com o talento enterrado, mas com as mãos cheias dos frutos da caridade, da oração perseverante e do serviço generoso. Então ouvirá cada um de nós as palavras que tanto desejamos: “Vem tomar parte na alegria do teu Senhor”.

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