Bruna Ibernon destaca o trabalho em equipe e o acolhimento na emergência do Hospital Santo Antônio

A série de entrevistas com profissionais do Hospital Santo Antônio (HSA) apresenta, nesta edição, a médica Bruna Natália Serrão Ibernon, que atua no setor de emergência da instituição. Natural de Manaus, no Amazonas, ela é formada pela Universidade Federal do Amazonas e chegou a Tenente Portela em abril de 2025, em busca de qualidade de vida e de uma oportunidade para continuar trabalhando com atendimento de urgência.

Com experiência adquirida ainda durante a pandemia de Covid-19, Bruna encontrou no HSA uma estrutura que, segundo ela, superou as expectativas. Na entrevista, fala sobre os desafios da rotina na emergência, o atendimento a pacientes graves, a importância do trabalho em equipe, a humanização e a relação de proximidade construída com a comunidade regional.

Folha Popular – Como surgiu seu interesse pela área da saúde e o que a levou a escolher a Medicina?

Bruna Natália Serrão Ibernon – Sou natural de Manaus, no Amazonas, e meu interesse pela Medicina surgiu inicialmente pelo desejo da minha família. Era o sonho da minha avó e dos meus pais que eu fosse médica. Durante a formação, porém, desenvolvi um interesse maior pela área de exatas e cheguei a iniciar uma faculdade de Engenharia, mas percebi que não era o caminho que queria seguir.

Sempre gostei de atividades sociais, como campanhas de vacinação no interior do Amazonas e ações de doação de brinquedos. A área da saúde me permite esse contato mais próximo com a população e com o lado social do cuidado. Também havia feito uma promessa à minha avó, antes de ela falecer, de realizar o sonho de me tornar médica. Acabei me apaixonando pela profissão. Sou formada pela Universidade Federal do Amazonas e me graduei durante a pandemia de Covid-19, período em que adquiri bastante experiência no atendimento de emergência e no manejo de pacientes graves.

FP – Há quanto tempo você faz parte da equipe do HSA e como foi sua chegada a Tenente Portela?

Bruna – Depois de me formar, morei no Nordeste, onde também tenho familiares, e trabalhei durante parte da minha trajetória profissional. Com o tempo, começamos a buscar cidades menores, porque queríamos mais qualidade de vida e uma rotina diferente da realidade dos grandes centros urbanos. Surgiu a oportunidade de trabalhar em Tenente Portela e continuar atuando na área de emergência.

Cheguei ao hospital em abril de 2025. A adaptação teve alguns desafios, principalmente pela diferença cultural, pelo clima e pela alimentação, já que viemos praticamente do outro lado do país. Mas fomos muito bem recebidos. A cultura gaúcha é muito bonita e as pessoas são acolhedoras. Também me surpreendi com a estrutura do hospital. Para uma cidade de menor porte, encontrar tantos profissionais, recursos e uma equipe qualificada foi algo que superou minhas expectativas. Estou muito feliz aqui e pretendo continuar.

FP – Você atua na emergência, uma das áreas mais movimentadas do hospital. Como funciona sua rotina e quais são as principais características dos atendimentos?

Bruna – Trabalho principalmente nos turnos noturnos. Costumo brincar que sou o plantão da noite, então quem procura a emergência durante o dia talvez não me conheça, mas quem precisa de atendimento de madrugada provavelmente já me encontrou por lá.

Durante a noite, recebemos muitos pacientes graves, especialmente vítimas de acidentes. O fluxo da microrregião e da macrorregião atendida pelo hospital é intenso. Também atendemos casos de baixa e média complexidade, porque o HSA é uma instituição de portas abertas. Apesar da movimentação, temos uma equipe muito bem preparada para atender essa demanda.

Percebo que os finais de semana, principalmente durante o dia, costumam ter maior movimento. Em períodos de festas, por exemplo, aumentam os atendimentos relacionados ao consumo de bebidas alcoólicas e a acidentes. Nas épocas de chuva, também recebemos mais vítimas de ocorrências nas estradas. Já durante a noite, o perfil costuma ser de pacientes com quadros mais graves.

FP – Como é lidar com a pressão emocional de atender pessoas em momentos de dor, medo e fragilidade? Existe alguma situação que tenha marcado sua trajetória?

Bruna – É um trabalho que exige bastante emocionalmente, porque encontramos as pessoas justamente no pior momento delas. Ninguém procura um hospital porque está feliz em estar ali. Muitas vezes, chegam com medo, dor, sofrimento ou irritação. Por isso, precisamos ter paciência, ouvir as demandas e procurar ser acolhedores, respeitando o momento de cada pessoa.

Uma situação que me marcou ocorreu com uma paciente indígena que chegou à emergência caminhando, aparentemente bem, mas desenvolveu rapidamente um quadro infeccioso grave. Era uma infecção de origem cutânea, que evoluiu para sepse. Fizemos todo o manejo possível e conseguimos encaminhá-la à UTI, mas, infelizmente, ela não resistiu.

O que mais me marcou foi a reação da família. Os familiares tinham muita esperança de que ela melhorasse e, mesmo diante da gravidade, era difícil compreender o que estava acontecendo. Foi uma situação muito triste, especialmente porque a paciente havia chegado andando e teve uma piora muito rápida. São experiências que mostram como a emergência exige preparo técnico, mas também sensibilidade para lidar com o sofrimento das pessoas.

FP – O atendimento de emergência depende da atuação conjunta de diferentes profissionais. Como você avalia a importância do trabalho em equipe?

Bruna – Ninguém faz nada sozinho, especialmente na assistência à saúde. Cada profissional tem seu papel e, quando todos desempenham bem suas funções, o trabalho funciona como um relógio. Se uma parte falha, todo o processo pode ser comprometido.

Todos somos passíveis de erros, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e demais profissionais. Por isso, o trabalho em equipe também funciona como uma rede de segurança, em que um observa e auxilia o outro. Aqui temos uma equipe muito preparada e existe bastante confiança entre os profissionais.

Como trabalhamos frequentemente com as mesmas pessoas, vamos desenvolvendo familiaridade. Muitas vezes, um colega já percebe quando o outro precisa de ajuda, mesmo antes de verbalizar. Essa integração melhora o fluxo de atendimento e permite oferecer uma assistência de melhor qualidade, no menor tempo possível. Na emergência, o tempo é primordial.

FP – Quais mudanças na estrutura, nos equipamentos e nos processos do hospital você percebeu desde sua chegada? Como essas melhorias contribuem para o atendimento?

Bruna – A gestão demonstra preocupação constante em melhorar os processos de trabalho. Recentemente, tivemos a implantação do programa LINS, que está contribuindo para organizar melhor os fluxos da emergência, aprimorar a triagem e desenvolver protocolos de atendimento. O objetivo é reduzir o tempo de espera, evitar exames desnecessários e melhorar o direcionamento dos pacientes.

Também tivemos treinamentos e mudanças na estrutura e nos processos internos. Percebo que os tempos de espera diminuíram em relação ao período em que cheguei, e os pacientes conseguem receber um direcionamento melhor. Houve ainda melhorias na referência e contrarreferência.

A estrutura da emergência passou por reformas, incluindo melhorias nos espaços de preparo de medicações, troca do piso por um modelo antiderrapante e substituição de equipamentos, como os monitores. São mudanças importantes para dar melhores condições de trabalho aos profissionais e mais segurança aos pacientes.

FP – Qual é a importância do acolhimento e da atenção humanizada, especialmente quando pacientes e familiares chegam à emergência em situações de preocupação e sofrimento?

Bruna – Muitas vezes, as famílias são surpreendidas por uma situação grave, por uma notícia difícil ou pela possibilidade de perder alguém. Precisamos estar preparados para conversar, explicar e acolher essas pessoas. É um processo que exige atenção constante e que sempre pode melhorar.

Na correria da emergência, às vezes podemos falhar na comunicação, mas contamos com o apoio do Serviço Social, que trabalha muito próximo da equipe e auxilia nesse contato com os familiares. Precisamos procurar reduzir ao máximo o sofrimento que essas situações podem causar.

Para nós, pode ser apenas mais um dia de trabalho, mas, para quem passa pela emergência, aquele momento pode ficar marcado para sempre. Por isso, o acolhimento e a forma como nos comunicamos fazem muita diferença.

FP – Existe algum reconhecimento ou contato com pacientes e familiares que tenha reforçado sua escolha pela profissão? Como é essa relação no interior?

Bruna – Sim, isso acontece com frequência. Venho de uma capital, onde a relação entre médico e paciente, especialmente na emergência, costuma ser mais superficial. Muitas vezes, atendemos uma pessoa e não voltamos a encontrá-la. No interior, a realidade é diferente. Os pacientes retornam, lembram da gente e, muitas vezes, voltam para agradecer.

Alguns pacientes já são conhecidos pela equipe. Quando vejo determinado nome, consigo lembrar do histórico e de atendimentos anteriores. Também é muito bonito quando as pessoas nos encontram na rua e lembram que foram atendidas por nós.

Tenho uma ligação especial com a comunidade indígena. Minha avó era ticuna, e isso acaba criando uma identificação com alguns pacientes. Eles perguntam se também sou indígena e ficam felizes quando conto sobre minha origem familiar. Alguns até me reconhecem como a médica que tem uma avó ticuna.

Esse contato mais próximo aquece o coração e nos faz lembrar por que escolhemos a Medicina. É uma característica do trabalho no interior que considero muito especial.

FP – O que representa fazer parte da equipe do Hospital Santo Antônio e que mensagem você deixaria aos colegas e à comunidade regional?

Bruna – Gosto muito de trabalhar no hospital e sou grata pela oportunidade que recebi. Cresci bastante como profissional, porque as demandas de uma capital e de uma cidade do interior são diferentes. Aqui temos um contato muito mais próximo com os pacientes e convivemos com a comunidade.

O Hospital Santo Antônio é um pilar de Tenente Portela. Faz parte da economia, da cultura e da identidade do município. É muito bonito perceber como a instituição é reconhecida também nas cidades da região e como continua crescendo, mesmo estando em um município de menor porte.

Fico feliz em fazer parte de uma equipe que ajuda a construir um hospital cada vez melhor, com estrutura para oferecer segurança à população. É gratificante ver as pessoas reconhecendo o atendimento e dizendo que se sentem bem cuidadas aqui. Temos uma equipe completa e unida, e isso faz diferença. O hospital também tem um papel social importante, movimenta a economia, recebe pessoas de diferentes municípios e contribui para toda a microrregião. Tenho orgulho de fazer parte dessa história.