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Senado Federal

Senadoras acompanham investigação sobre crianças desaparecidas no Maranhão

Três senadoras — Damares Alves (Republicanos-DF), Eliziane Gama (PT-MA) e Roberta Accioly (Republicanos-RR) — estão no Maranhão para acompanhar a i...

13/11/2026 18h55
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Eliziane Game, Damares Alves e Roberta Accioly dão entrevista logo após chegarem ao Maranhão - Foto: Crédito: Reprodução TV Senado
Eliziane Game, Damares Alves e Roberta Accioly dão entrevista logo após chegarem ao Maranhão - Foto: Crédito: Reprodução TV Senado

Três senadoras — Damares Alves (Republicanos-DF), Eliziane Gama (PT-MA) e Roberta Accioly (Republicanos-RR) — estão no Maranhão para acompanhar a investigação sobre crianças desaparecidas no povoado de São Sebastião dos Pretos, comunidade quilombola na zona rural da cidade de Bacabal.

As parlamentares, que chegaram ao estado nesta sexta (13), fazem parte de uma diligência da Comissão de Direitos Humanos do Senado (CDH). O desaparecimento dos irmãos Ágata Isabele e Allan Michel, que aconteceu no início de janeiro, ainda não foi solucionado.

Em entrevista à TV Senado, Damares Alves, que é a presidente da CDH, explicou que a ideia da diligência partiu da colega Eliziane Gama, que acompanha o caso desde o início. Damares acrescentou que a polícia e o corpo de bombeiros do Maranhão fizeram “tudo o que estava ao alcance deles”.

— Nós acompanhamos de forma on-line as investigações. Eliziane já esteve com a família [das crianças desaparecidas] lá na região. Recebemos a família no Senado, tivemos audiência pública. Agora, finalizando o ano, a comissão veio ao Maranhão para fazer a diligência, para fechar o relatório do nosso acompanhamento sobre o caso — disse Damares.

Além disso, a presidente da CDH citou a suspeita de que as crianças estejam fora do país. Ela destacou que, "se houver a possibilidade, nós vamos pedir a federalização desse caso, porque ele entrou no alerta vermelho da Interpol [Organização Internacional de Polícia Criminal]".

— A gente vem, primeiro, para reconhecer o trabalho local que foi feito, que a gente reconhece que foi incrível. Segundo, para a gente unir forças ao Estado, às forças de segurança do Estado, para a gente dar uma resposta para a família — frisou a presidente da CDH.

Atentado

Também em entrevista à TV Senado, Eliziane Gama revelou que a mãe das crianças e uma advogada foram alvos de um atentado recente. Ela informou que as senadoras pretendem ouvir a família, os vizinhos, parentes e órgãos de investigação.

— De fato, é um caso muito emblemático, que requer um esforço concentrado, tanto dos órgãos estaduais quanto dos órgãos nacionais. A advogada e a mãe da criança sofreram um atentado. O carro delas recebeu vários tiros. Foi algo que, mais uma vez, nos colocou um alerta — declarou Eliziane.

Roberta Accioly, por sua vez, reiterou que as três senadoras, além de ouvir a família e a comunidade, buscam informações atualizadas sobre o andamento das investigações.

— Nós estamos aqui para dar mais visibilidade ao caso e buscar respostas que tanto a sociedade como essas famílias merecem — destacou Roberta.

A diligência termina neste domingo (15).

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