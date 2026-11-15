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Educação

Enem 2026: um a cada cinco participantes faz prova como treineiro

Nota não vale vaga, mas treino ajuda a controlar tempo e cansaço

15/11/2026 11h44
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Joédson Alves/Agência Brasil
© Joédson Alves/Agência Brasil

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2026 conta com 1.015.132 participantes que não vão concluir esta etapa da educação básica neste ano, mas realizam as provas para autoavaliação do desempenho e para perceber como é o exame na prática.

Eles correspondem a cerca de 20% dos mais de 5,05 milhões de inscritos confirmados. São os treineiros.

A nota que conquistarem no Enem não vale vaga em uma faculdade, nem garante o certificado de conclusão do ensino médio. Mas, para muitos deles, a vivência extrapola a experiência dos simulados realizados em suas escolas, por ajuda a gerir o tempo para responder a todas as questões; dominar o cansaço e, principalmente, entender o próprio comportamento dentro da sala de aplicação.

Arthur Luís Rocha, de 16 anos, sabe o que é ser treineiro. Em 2026, ele se desafia mais uma vez. Quando terminar as provas deste domingo (15), Arthur terá concluído sua terceira experiência no exame.

O estudante do 2º ano do ensino médio de uma escola privada de Brasília faz a prova para testar-se desde o 9º ano, no ensino fundamental. O jovem enxerga a experiência como fundamental para perder o medo do "dia D" e identificar falhas, para quando tentar uma vaga real no curso de ciências econômicas, na Universidade de Brasília (UnB).

“Ser treineiro nos prepara para a prova, no ano mesmo que for valendo nota para entrar no curso superior. Porque posso ver o que muitas pessoas costumam errar, o ritmo de responder às questões, como fazê-las, como me comportar. Também me ajuda a perder o nervosismo, que é algo que já me atrapalhou em outros processos seletivos. Hoje, faço o Enem de forma muito mais tranquila, por já ter passado por outras edições”, avalia o estudante Arthur Luís Rocha.

Neste processo de preparação tanto para o Enem quanto para a prova do Programa de Avaliação Seriada (PAS) da UnB, o jovem tem permanecido, após o turno regular da escola, até às 18h na biblioteca da unidade.

Quando chega a casa, Arthur ainda pega nos livros por mais duas horas, o que resulta em uma dedicação de 11 horas diárias, em média. No fim de semana, não tem refresco: são outras cinco horas diárias focado nos estudos.

Esforço dele, apoiado pelos pais, que o treineiro quer ver refletido no cartão-respostas, no fim deste segundo dia de provas do Enem, e no próximo ano. “Em 2027, no que será a quarta vez do Enem, imagino que vai ser ainda mais tranquilo. É natural que o nervosismo apareça, mas conforme a preparação que já fiz nos últimos anos, acho que vou estar mais tranquilo.”

Experiência válida

O coordenador e professor de biologia do 3º ano do Colégio Poliedro de Campinas (SP), Bernardo Hallack Fabrino, aprova a estratégia dos treineiros.

“É muito importante que os alunos façam a prova como treineiros, porque conhecer a forma de aplicação também é uma preparação relevante. Isso ajuda a reduzir o nervosismo e traz mais segurança. Quando fizerem a prova como concluintes do ensino médio, aquele processo não será uma novidade”.

Para realizar qualquer avaliação de maneira assertiva e bem-feita, o professor resume que o aluno precisa focar em três pilares:

  • Dominar o conteúdo;
  • Compreender a estratégia de execução, como conhecer o formato dos itens da prova e gerir o tempo; e
  • Ter controle emocional, para reduzir a ansiedade e o nervosismo e trazer familiaridade para o ano decisivo do Enem.

“O aluno precisa estar atento a esses aspectos também porque o Enem é uma prova de resistência”, orientou o educador.

Ele ainda enfatiza que o treineiro não deve encarar o exame de qualquer maneira. A postura deve ser de "valendo vaga", como um verdadeiro concluinte do Ensino Médio.

“Ao fazer a prova como treineiro, que o aluno observe os aspectos técnicos e emocionais que leva para esse momento. Deve analisar quanto tempo está gastando nas questões e como está o seu nervosismo. Como realiza a prova como uma experiência, e não ainda como a avaliação que poderá proporcionar seu ingresso nas universidades, precisa entender o que prejudicou seu desempenho em determinadas questões: nervosismo, falta de tempo ou cansaço”, diz Bernardo Hallack Fabrino.

Para o professor, depois de receber o resultado da prova feita como treineiro, o aluno precisa relacionar o número de questões que acertou e errou com a nota atribuída pela Teoria de Resposta ao Item (TRI), metodologia estatística adotada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) para calcular as notas das questões objetivas do Enem.

“Com isso, o aluno terá um mapeamento para melhorar sua performance no ano seguinte ou no ano em que fizer a prova como concluinte do ensino médio.” Ele acrescenta que o mesmo raciocínio vale para a prova de redação do Enem. “O resultado funciona como um mapa para que o aluno entenda, dentro das categorias analisadas na correção, em quais apresentou mais dificuldades”,

Veterana no Enem

Hoje, outra estudante veterana no Enem é a Maria Luísa Guimarães Mazzoni, 18 anos. Depois de três edições como treineira, em 20226, o exame é encarado com a máxima seriedade. A estudante do 3º ano do ensino médio da mesma escola do Arthur tem a meta de entrar na faculdade de direito, também na UnB.

No histórico de treineira, ela destaca que a experiência anual foi um diferencial. “Fiz o Enem três vezes, desde o 9º ano [do ensino fundamental]. Sempre achei que era importante ir treinando o tempo, que é uma das coisas mais difíceis do Enem. Também já fico bem mais acostumada e tranquila, por já ter feito a prova várias vezes”, constata Maria Luísa Mazzoni.

Confiante e tranquila, Luísa tem à frente, na tarde deste domingo, 90 questões de matemática e ciências da natureza. Por enquanto, a preocupação dela é Física.

Enem 2026

Neste segundo dia de provas do Enem, os estudantes responderão a 90 questões objetivas, sendo 45 de matemática e suas tecnologias e 45 de ciências da natureza (química, física e biologia). Os portões serão abertos às 12h e fecham às 13h.

A aplicação do exame tem início às 13h30 e termina às 18h30, todos os horários são de Brasília.

O Enem abre quase 1,5 milhão de oportunidades na educação superior por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade para Todos (Prouni) e Fies (Fundo de Financiamento Estudantil), mais os processos próprios de faculdades particulares e nas instituições de ensino superior de Portugal que têm convênio com o governo do Brasil, via Inep.

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