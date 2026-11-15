WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
Sala
Fitness
Pizzaria Alcapone
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Ponto Grill
Sicredi
Rádio Municipal
Vento Sul
Tarzan
F&J Santos
Lazzaretti
Niederle
Unimed
APPATA
Portela FM
Meganet
Educação

Bullying: após morte, família e especialistas pedem rigor de escolas

Pesquisadores dizem que legislação é frágil para enfrentar problema

15/11/2026 16h23
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Arquivo/Rovena Rosa/Agência Brasil
© Arquivo/Rovena Rosa/Agência Brasil

Se não existe nome para a dor de perder um filho, um casal em Brasília adotou os substantivos coragem e luta para viver um dia de cada vez. O filho Davi, de 14 anos, morreu no último dia 30.

Ele foi vítima da depressão ocasionada pelo bullying reiterado na escola, conforme contam os pais, Luiz Henrique Mota e Aline Helou. Eles, que têm também uma filha de um ano de idade, disseram, em redes sociais, que viverão para que outras famílias não tenham que vivenciar a pior dor do mundo.

“A dor dele foi tão grande que ele escolheu nos deixar”, escreveu a mãe em uma carta. “Nada vai trazer meu filho de volta. Mas enquanto eu tiver vida, vou viver, lutar contra a depressão na adolescência, contra o bullying escolar”, destacou em outro momento de sua postagem.

O garoto era aluno do Colégio Católica Brasília, em Taguatinga (DF). Como era sensível, segundo a família, era vítima de xingamentos. Antes, em outra escola, também foi alvo desse tipo de violência.

A família buscou terapia e apoio, mas o bullying massacrou a autoestima do garoto.

O pai disse que é preciso aperfeiçoar a legislação em relação a essa violência e considerou que as escolas privadas estão mais atentas com resultados em exames do que com o problema.

“Estão preocupadas para passar no Enem, concorrer no vestibular, e menos preocupadas em formar bons cidadãos”.

Providências

O bullying, conforme a lei 14.811, significa intimidar mediante violência física ou psicológica de modo intencional e repetitivo, sem motivação evidente, “por meio de atos de intimidação, de humilhação ou de discriminação”.

A pedagoga mineira Maiara Esteves, especialista em gestão escolar e bullying, avalia que as unidades de ensino no país estão com dificuldades de solucionar o problema por falta de protocolos de atuação.

“Eu percebo que muitas vezes escolas fazem vista grossa com o intuito de não piorar a situação da vítima, deixando, de certa forma, a vítima mais vulnerável”, pondera.

Ela exemplifica que as palestras sobre o tema, realizadas de maneira isolada, são ineficientes. “A gente precisa de sanções para os agressores. E, além disso, acolhimento e proteção das vítimas”. Ela entende ser necessário o aperfeiçoamento das comunicações dentro da escola e também manter diálogos permanentes com as famílias.

A psicóloga Ludymila Santana, pesquisadora dos temas da infância e da adolescência, também considera a legislação frágil e isso não tem colaborado com as intervenções das escolas. A legislação prevê como punição “multa, se a conduta não constituir crime mais grave”.

De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, das ocorrências registradas no primeiro ano de vigência da lei, foram contabilizadas 2.543 crianças e adolescentes vítimas de bullying no Brasil.

O recorte por idade evidenciou, em 2025, um pico de casos de bullying aos 12 anos de idade, com 408 registros de bullying e 78 registros de cyberbullying.

“Muitos pacientes meus já passaram pelo bullying e também cometendo, inclusive. Há escolas que tentam fazer interferências”, diz a psicóloga

No entanto, sem uma definição evidente dos deveres e punições para escolas e famílias, o enfrentamento está prejudicado.

A profissional entende que, na escola e em casa, a criança deve ter ambiente adequado para se expressar e, com isso, os alunos devem assumir as responsabilidades

Isolamento

A pedagoga Mayara Esteves identifica que existem diferenças nos processos de humilhação nos grupos de meninos e meninas. Para ela, o bullying masculino torna-se mais visível porque, em geral, está relacionada a agressões e exposições. O bullying feminino caracteriza-se por uma abordagem de isolamento e humilhações veladas.

Ela entende que as escolas devem ter atenção especial às turmas a partir dos sete anos de idade. Quanto mais cedo, maior seria a facilidade de gerenciar os conflitos. No entanto, a partir da pré-adolescência é, para a pedagoga, um momento-chave para intervenções imediatas tanto da escola como das famílias.

O desafio se tornou maior com os acessos à internet porque as violências não cessam com a presença física.

“O cyberbullying está muito presente e se torna mais difícil porque excede os muros da instituição”. Ela cita que essas violências podem começar com aparência de brincadeiras, por exemplo, com a produção de figurinhas nos grupo de mensagens instantâneas.

Mayara Esteves diz que percebe, em seus estudos, que professores devem perceber reações de alunos, como aqueles que estão mais introspectivos, por exemplo.

“O professor deve identificar esse tipo de investida e orientamos os docentes a intensificarem esse olhar a fim de notar violências intencionais e repetidas”.

As pesquisadoras acrescentam ser fundamental também observar o atendimento aos agressores que já tiveram experiências, em não raras vezes, de outras violências em casa e, ao cometer bullying, desejam se sentir populares.

“O melhor caminho que nós enxergamos é que o agressor seja afastado, mas não afastado do convívio e do ambiente educacional”. Para ela, atividades com o agressor devem ser feitas no contraturno para a criança ressignificar esses sentimentos que o levam a praticar esse tipo de agressão contra o outro. Se não houver resultado, ela pode ser expulsa da escola.

A psicóloga também pontua que o agressor é uma criança que também tem sofrimento e costuma ser vítima de violência em casa. Para o melhor atendimento, ela distingue que profissionais de assistência social devem intervir e recorrer ao Conselho Tutelar quando for necessário.

Sinais de atenção

Aos pais, as especialistas afirmam que não basta perguntar para a criança “como foi o dia hoje”, mas também perguntar motivos de chateação. Jamais minimizar a dor de crianças e adolescentes.

Pais e professores podem identificar os sinais das vítimas de bullying, o que inclui o isolamento, sono alterado, falta de apetite e poucas palavras.

“É preciso que todos estejam atentos às emoções”, diz a psicóloga. Adultos não devem apenas perguntar se está tudo bem, mas também demonstrar que está presente e em conexão.

Ludymila Santana identifica que os professores têm dificuldades evidentes para identificar violências. Salas cheias e cobranças permanentes com o conteúdo são adversários para que os docentes percebam os estados de ânimos dos alunos.

“Diante de uma turma de 40 alunos, como é que o professor vai perceber tudo? É claro que a gente deve pensar em treinamentos da equipe, de todos serem mais sensíveis com os conflitos, mas com essa dinâmica fica mais difícil”, considera a psicóloga.

Ela diz que nem todas as escolas mantêm profissionais da área para a saúde mental.

A psicóloga entende que tragédias como a que ocorreram em Brasília, com o menino Davi, devem despertar a sociedade para melhorar com urgência os atendimentos na escola e o cuidado em casa.

A psicóloga infantil Mara Gomes, que atua em Brasília, exemplifica que, às vezes, as crianças chegam a admitir os xingamentos para não serem excluídos dos grupos. “Isso acarreta a desvalorização, baixa autoestima, ansiedade, tristeza, isolamento social e agressividade”, explica.

Ela aponta que os profissionais devem assegurar aos menores que, para ter amigos, não precisa ser humilhado. “Carinho não causa medo. Se a amizade gera um desconforto, não é uma amizade. Se a brincadeira não está legal para alguém, aquilo já não é mais uma brincadeira”.

Providências de acolhimento

Em nota para a Agência Brasil, o Colégio Católica Brasília garantiu que tem protocolos de identificação, acolhimento, registro e encaminhamento de situações de violência.

“Em relação aos questionamentos, a unidade de ensino explicou que teve conhecimento de relatos envolvendo situações de bullying do caso do menino e “adotou providências de acolhimento, acompanhamento e encaminhamento, conforme os procedimentos de proteção aplicáveis”.

A escola reconheceu que o enfrentamento dessas situações exige atenção permanente e avaliação contínua das práticas adotadas. “Nos últimos dias, o Colégio intensificou os espaços de diálogo com a comunidade escolar. Recebeu representantes de uma comissão de pais, cujas propostas estão sendo analisadas pelas equipes responsáveis”.

A nota ainda aponta que estão sendo realizados encontros com as famílias para apresentar as práticas institucionais, esclarecer dúvidas e ouvir sugestões. A escola destacou que tem uma campanha chamada “Sua Voz Importa”.

O Colégio ainda argumentou que “colabora com os órgãos competentes” que avaliam o episódio e “seguirá fortalecendo suas práticas de prevenção, acolhimento e proteção, em diálogo permanente com estudantes e famílias”.

Orientações

Entidades públicas reconhecem a necessidade de aperfeiçoar os processos para sensibilização e providências para enfrentar o bullying. O Ministério da Educação, por exemplo, lançou, em junho, publicações, no programa Escola que protege , para orientar as redes municipais e estaduais, além das escolas particulares, sobre o que fazer nos casos de bullying e cyberbullying.

Esses documentos incluem cartilha, guia rápido de ação para ações em escolas e boletins técnicos. No mais recente, há informação de que houve 14.747 notificações de violência interpessoal em escolas em 2024, com crescimento “expressivo das violências autoprovocadas”.

O documento do MEC ainda aponta que, em 2023, 67,5% dos diretores de escolas relataram a ocorrência de ao menos um episódio de bullying, enquanto que 27,0% indicaram casos de discriminação em suas escolas.

Outro órgão que deve enfrentar essa violência é o Ministério Público, que deve garantir o cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente “com o objetivo de impedir e também reprimir quaisquer infrações que coloquem em risco a integridade de crianças e adolescentes”.

O órgão explica que os atos de bullying praticados por crianças e adolescentes, “quase sempre são atos infracionais”. Por isso, o Ministério Público deve acompanhar a escola e apoiar os educadores para pensar em soluções preventivas.

Denúncias

Qualquer pessoa pode denunciar a violência contra a infância pelo Disque 100.

A família do menino Davi criou um e-mail ([email protected]) para receber denúncias desse tipo de violência de todo o País a fim de criar um dossiê para sensibilizar a sociedade e conscientizar por novas políticas públicas sobre o tema.

Os pais querem criar um dossiê com essas denúncias, encaminhar para a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados e para o Ministério Público.

“Eu preciso do máximo de denúncias possível para que a gente consiga de fato mudar essa realidade (...) é um dia de cada vez, uma luta por dia”, disse a mãe.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Alckmin destaca alcance do Enem e desafio logístico para a aplicação
© Valter Campanato/Agência Brasil Veja o que esperar do segundo dia de provas do Enem 2026
© Joédson Alves/Agência Brasil Enem 2026: um a cada cinco participantes faz prova como treineiro
Tenente Portela, RS
Atualizado às 18h16
27°
Chuvas esparsas Máxima: 28° - Mínima: 18°
29°

Sensação

4.39 km/h

Vento

77%

Umidade

Lazzaretti
Portela FM
F&J Santos
APPATA
Sicredi
Sala
Ponto Grill
Rádio Municipal
Pizzaria Alcapone
Unimed
Agro Niederle
Tarzan
Fitness
Meganet
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Sicoob
Folha Popular
Fitness
Pizzaria Alcapone
Sala
Sicredi
F&J Santos
Unimed
Sicoob
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Meganet
Tarzan
Lazzaretti
APPATA
Vento Sul
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Ponto Grill
Municípios
Tenente Portela - RS
Tenente Portela abre matrículas e rematrículas para o ano letivo de 2027
Tenente Portela - RS
Mais de 200 mulheres participam do “Chá com Elas” em Tenente Portela
F&J Santos
Agro Niederle
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Sala
Fitness
Vento Sul
Portela FM
APPATA
Pizzaria Alcapone
Sicredi
Mecânica Jaime
Tarzan
Ponto Grill
Sicoob
Unimed
Rádio Municipal
Meganet
Últimas notícias
Há 2 horas Bullying: após morte, família e especialistas pedem rigor de escolas
Há 3 horas Curso capacita servidores para inclusão de pessoas com deficiência
Há 3 horas Alckmin destaca alcance do Enem e desafio logístico para a aplicação
Há 4 horas Lula vê oportunidades na Ásia para explorar minerais críticos
Há 6 horas Mega-Sena acumula para R$ 34 milhões; confira os números sorteados
Sicoob
Mecânica Jaime
Sala
Pizzaria Alcapone
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Unimed
Meganet
Vento Sul
Tarzan
Rádio Municipal
Agro Niederle
APPATA
Portela FM
Fitness
Lazzaretti
Ponto Grill
Sicredi
Mais lidas
1
Há 5 dias Claudenir Scherer cumpre agenda em Brasília para reivindicar melhorias para Tenente Portela Vice-prefeito participa de reuniões em ministérios e na Casa Civil, buscando apoio para demandas do município e acompanhando a mobilização regional pela construção da ponte entre Barra do Guarita e Itapiranga
2
Há 7 dias Vista Gaúcha prevê construção de mirante turístico para 2027
3
Há 6 dias Judiciário e MPU querem R$ 533 milhões para pagar penduricalhos
4
Há 5 dias Motorista morre em colisão frontal entre caminhão e caminhonete na ERS-472
5
Há 5 dias Bolão de Iturama (MG) leva R$ 3,2 milhões na Mega-Sena
Portela FM
Sicoob
Meganet
APPATA
Unimed
Fitness
F&J Santos
Sala
Ponto Grill
Agro Niederle
Sicredi
Tarzan
Pizzaria Alcapone
Mecânica Jaime
Portela FM
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Vento Sul
Sala
Vento Sul
Fitness
Meganet
Pizzaria Alcapone
Rádio Municipal
Agro Niederle
Sicredi
Unimed
Folha Popular
Tarzan
Lazzaretti
Ponto Grill
F&J Santos
Sicoob
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
APPATA
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados