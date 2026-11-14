Mais de 200 mulheres participam do “Chá com Elas” em Tenente Portela

Mais de 200 mulheres participaram, na sexta-feira, 13 de novembro, do evento “Chá com Elas”, realizado na sede do Grupo Nascer do Sol, em Tenente Portela. A programação foi promovida pela Administração Municipal, por meio da Secretaria de Assistência Social e Habitação, em parceria com o Hospital Santo Antônio (HSA) e o Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres (COMDIM).

O encontro contou com a presença do prefeito Rosemar Sala, da primeira-dama e secretária de Planejamento e Políticas Estruturantes, Salete Bettio Sala, da secretária de Assistência Social e Habitação, Rosangela Fornari, e da presidente do COMDIM, Simone Galli, além de outros representantes da Administração Municipal.

Um dos destaques da programação foi a palestra “Autoestima e Autocuidado”, ministrada por Mônica Botton. A atividade abordou a importância do cuidado pessoal, do reconhecimento do próprio valor e da atenção ao bem-estar físico e emocional.

As participantes também acompanharam uma demonstração de automaquiagem, receberam lembranças preparadas para a ocasião e participaram de um momento de confraternização, com chá e lanches.

Durante o evento, a secretária Rosangela Fornari destacou a importância de promover espaços de acolhimento e convivência. Segundo ela, iniciativas como essa permitem que as mulheres compartilhem experiências, fortaleçam a autoestima e tenham acesso a orientações sobre saúde e qualidade de vida.

O “Chá com Elas” proporcionou uma tarde de integração, troca de experiências e valorização feminina, reforçando a importância de ações voltadas ao cuidado e ao fortalecimento dos vínculos entre as mulheres.

Folha Popular: Com informações da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Tenente Portela.