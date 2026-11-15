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Economia

Lula vê oportunidades na Ásia para explorar minerais críticos

Presidente defende industrialização de terras raras no Brasil

15/11/2026 14h50
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Ricardo Stuckert / PR
© Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou neste domingo (15), nas Filipinas, que o Brasil pretende atrair investimentos para a exploração e a industrialização de minerais críticos e terras raras, em uma estratégia que, segundo ele, pode ampliar a inserção do país nas cadeias produtivas ligadas à transição energética.

A declaração foi feita após a abertura da Cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean), em Manila. “Queremos ser parceiros definitivos da Asean”, diz Lula.

No discurso aos líderes do bloco, o presidente defendeu o aprofundamento das relações entre o Mercosul e os países do Sudeste Asiático , destacando oportunidades de cooperação voltadas ao desenvolvimento sustentável, à redução das desigualdades e ao fortalecimento dos laços entre países em desenvolvimento.

“Navegar juntos implica escolher a rota do desenvolvimento sustentável e da redução das desigualdades”, diz Lula na abertura da Cúpula da Asean.

Atualmente, o Brasil é Parceiro de Diálogo Setorial da Asean. O país busca elevar sua condição para Parceiro de Diálogo, categoria que amplia a participação brasileira nos fóruns políticos e econômicos da organização.

Na entrevista à imprensa, Lula apontou os minerais críticos e as terras raras como um setor estratégico para ampliar a cooperação econômica com países asiáticos.

Segundo o presidente, o objetivo é atrair investimentos e tecnologia para desenvolver no país etapas mais avançadas da cadeia produtiva desses recursos, utilizados na fabricação de baterias, semicondutores e outros componentes considerados essenciais para a transição energética.

Lula, no entanto, afirmou que o Brasil não pretende se limitar à exportação de matérias-primas. Ele defendeu a agregação de valor à produção nacional por meio da industrialização desses minerais em solo brasileiro.

Tarifas

Lula relacionou o fortalecimento dos vínculos com a Ásia ao atual cenário de tensões comerciais internacionais.

Ao comentar as tarifas impostas pelos Estados Unidos, o presidente afirmou que a medida acabou acelerando a busca brasileira por novos mercados e reforçando a relevância da diversificação de parceiros comerciais.

Segundo ele, o contexto evidencia a importância do multilateralismo e da ampliação das relações econômicas entre diferentes países e blocos.

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