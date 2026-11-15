Veja o que esperar do segundo dia de provas do Enem 2026

Logo mais, às 13h30 deste domingo (15), quando os mais de 5,05 milhões de candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2026 iniciarem as provas do segundo dia terão à frente 90 questões objetivas, sendo 45 de matemática e suas tecnologias e 45 de ciências da natureza (química, física e biologia).

No caderno de provas, estão sendo cobrados os conhecimentos e habilidades que devem ter sido adquiridas nos três anos do ensino médio e nas próprias vivências dos candidatos.

A Agência Brasil conversou com professores do ensino médio em cada uma das disciplinas sobre as expectativas sobre o que tem mais chance de cair no exame.

Palavra de especialista

O professor de Matemática do 3º ano do ensino médio do Colégio Poliedro de Campinas (SP), Guilherme Patrinheri Batista, relata que os assuntos mais fáceis e frequentes são:

· razão e proporção,

· porcentagem,

· regra de três,

· geometria (área e volume); e

· estatística básica (média, moda, mediana e interpretação de gráficos).

Guilherme vê outros desafios nesta prova como maior peso para Teoria de Resposta ao Item (TRI), metodologia estatística adotada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) para calcular as notas das questões objetivas do exame. Entre as dificuldades mais comuns estão: a interpretação do enunciado e a execução de cálculos longos em uma prova extensa.

“O que dificulta para os alunos é a parte interpretativa. Muitas até sabem o conteúdo, mas não entendem muito bem o que a questão solicita. Há também a parte de conversão de unidades. Na parte de cálculo, propriamente dita, há exercícios com muitas contas, e os alunos também se perdem nesse processo. Por ser uma prova muito longa, esses detalhes pesam bastante”, alerta o professor de matemática.

Em relação a TRI, o docente diz que não há um padrão fixo de dificuldade apenas pelo tema. “Pode haver uma questão de um assunto simples, mas que seja mais interpretativa e cuja a TRI seja mais alta. Então, é mais difícil pensar na TRI por assunto.”

Química

Da mesma unidade escolar, o Colégio Poliedro de Campinas, o professor de química do ensino médio, Luiz Guilherme Andrade Menossi, confirma que as provas do segundo dia do Enem têm o padrão de serem técnicas e conteudistas, todos os anos. Mesmo quando há textos longos ou contextos do cotidiano, a resolução exige domínio de conceitos técnico-científicos. Não apenas interpretação.

“A prova de Química do Enem é muito adequada e amadureceu bastante. Considero-a uma prova muito boa, porque cobra os conceitos básicos e apresenta questões fáceis, médias e difíceis. Em geral, todas são técnicas. É muito raro aparecer uma questão apenas de interpretação. Mesmo as questões que, eventualmente, abordem o cotidiano, estas são a minoria e costumam apresentar um viés técnico, envolvendo o conceito”, aponta Luiz Guilherme Menossi.

O professor de química divide os assuntos mais recorrentes, em dois níveis:

· básico: separação de misturas e propriedades dos materiais (caem praticamente todos os anos); e

· intermediário/avançado: forças intermoleculares, solubilidade, estequiometria, eletroquímica e equilíbrio químico.

Segundo Menossi, os principais desafios giram em torno de associar as informações do texto ao conceito técnico e resolver questões que exigem longas cadeias de cálculos e conversões, geralmente usando regra de três e proporção matemática.

Ele acrescenta que não percebe a prova de química como de situações práticas do dia a dia e, que geralmente, ela tem sido muito técnica. “Às vezes, a prova cita alguma situação cotidiana, mas isso não ocorre na maioria das questões. Mesmo quando essa situação aparece, ela é cobrada de uma perspectiva mais técnico-científica. Portanto, é necessário conhecer o conceito”, observa.

Física

O professor de física, no ensino médio do mesmo colégio de Campinas, Fábio Henrique Teixeira, em sua experiência de preparo de estudantes concluintes para fazer o Enem, vê que a prova de sua disciplina requer atenção redobrada de dos candidatos, mesmo que o Inep não elabore conteúdos de prova com muitas pegadinhas. “O Enem não costuma apresentar pegadinhas, mas sempre há o distrator, que traz uma resposta que parece correta, mas, de fato, não é.”

Segundo Fábio Henrique, este costuma ser o método para que cobram muitos fenômenos físicos. “Isso acontece bastante nas questões de ondulatória e óptica. “Isso acontece bastante nas questões de ondulatória e óptica, que cobram muitos fenômenos físicos. Como esses fenômenos podem ser confusos, é importante revisar cada um deles, tanto em ondulatória quanto em óptica, pois isso pode fazer a diferença.”

Como estratégia do candidato para ter a pontuação boa na prova pela TRI), as questões que exigem muitas etapas ou equações devem ser deixadas para o final. Para manter a coerência da TRI e garantir uma boa nota, o aluno deve priorizar os acertos nas questões básicas e medianas primeiro.

“Se o aluno acertar essas questões, mas não acertar as básicas, poderá obter uma nota inferior. Portanto, ele precisa manter a coerência da prova, acertando as questões básicas e medianas. As mais difíceis só terão um valor melhor se ele tiver acertado as anteriores”, resume o professor de física da Poliedro.

Biologia

Por fim, o coordenador e professor de Biologia do mesmo colégio de Campinas, Bernardo Hallack Fabrino, dá a dica de ler o comando da questão primeiro, o que pode direcionar o olhar do candidato para as informações específicas que precisam ser extraídas.

“As questões de Biologia do Enem realmente trazem muitos textos de apoio, imagens e, muitas vezes, gráficos. Uma estratégia que os alunos podem usar é verificar o comando da questão, localizado próximo às alternativas, antes de ler o texto. Dessa forma, o aluno fará a leitura do texto buscando as informações solicitadas ou, até mesmo, analisará a imagem em busca das informações indicadas pelo verbo de comando.”

Os temas e assuntos de biologia mais citados pelo professor são:

genética, área onde podem ocorrer cálculos;

ecologia e meio ambiente;

fisiologia humana;

saúde.

Embora, em geral, as questões de biologia não apresentem cálculos, o professor Bernardo aconselha que os candidatos não deixem a disciplina para ser analisada no final da prova, após o candidato responder às questões das demais disciplinas. “Independentemente de a biologia não apresentar tantos cálculos, não é interessante deixá-la para o final. Se houver menos tempo para resolver questões de nível mais básico, isso poderá impactar posteriormente o cálculo da nota via TRI”.

Cabeça de candidato

As dúvidas sobre os conteúdos das questões objetivas do segundo dia de Enem povoam a cabeça do Felipe Guedes Souza, de 18 anos.

Como estudante do terceiro ano do ensino médio de uma escola privada do Distrito Federal, ele encara o Enem pela terceira vez. Uma em cada ano do ensino médio. As duas primeiras experiências. Nos dois primeiros, treineiro também.

Felipe diz-se tranquilo por ter facilidade em matemática. Ele considera a disciplina mais lógica, mais direta e com aplicações das fórmulas aprendidas “Matemática são as fórmulas. Você decora, pega o raciocínio, resolve o exercício.”

“Ao longo do ano, aprendi os conteúdos, mas algumas fórmulas específicas de mecânicas para resolver exercícios, eu acho que ainda não lapidei. Nessa reta final, para exatas, meu foco é ver o que eu errei nos exercícios, rever a matéria. Tudo para melhorar minha atenção na hora de resolver questões de exatas.”

Felipe confessa dificuldades na aplicação de conceitos teóricos de física com operações matemáticas. A dificuldade aparece em física. “A matéria envolve uma parte teórica e traz muitos cálculos.

O outro obstáculo a ser vencido é a interpretação do texto para conseguir resolver o que é solicitado. “Primeiramente, leio bem o enunciado. Depois, volto no texto caçando as informações, palavras-chaves, porque para resolver esses exercícios de física, química e biologia. Tenho que ter o foco para conseguir traduzir para otimizar o tempo e a interpretação.

Futuro

Em janeiro de 2027, quando tiver em mãos a pontuação final do Enem 2026, o destino dele, na educação superior, será selado pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Se tirar nota mais alta na parte de humanas, se inscrever em ciências econômicas. Se sobressair em exatas, optará por engenharia da computação, ambos os cursos na Universidade de Brasília (UnB).

O concluinte da educação básica ainda demonstra interesse em futuros programas de extensão na Universidade de São Paulo (USP), na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) ou até no exterior.

Resenha Enem

Para saber o que realmente caiu no segundo dia de prova do Enem, neste domingo (15), a partir das 19h30, e assistir aos comentários sobre as questões de cada disciplina, a Agência Brasil volta a promover a live Resenha do Enem. A transmissão contará com professores convidados para comentar as questões e a redação, e poderá ser acompanhada ao vivo pelo YouTube da Agência Brasil e YouTube da TV Brasil , além das emissoras da Rádio Nacional.