Tenente Portela abre matrículas e rematrículas para o ano letivo de 2027

A Rede Municipal de Ensino de Tenente Portela iniciou, em 11 de novembro, o período de matrículas e rematrículas para o ano letivo de 2027. O prazo segue até 23 de dezembro. Pais e responsáveis devem procurar diretamente as escolas para obter informações sobre vagas, horários de atendimento e documentos necessários.

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto também está à disposição das famílias para prestar orientações.

As três Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs) funcionam em turno integral e recebem bebês no Berçário a partir dos seis meses completos. A EMEI Descobrindo o Saber, no bairro Modelo, e a EMEI Pequeno Aprendiz, no loteamento Ramayer, atendem até o Pré-B, para crianças de cinco anos completos. Já a EMEI Turma do Giz de Cera, no bairro Isabel, oferece atendimento do Berçário ao CBP 3, para crianças de até três anos completos.

No Ensino Fundamental, a Escola Municipal Ayrton Senna atende em turno parcial, do Pré-A, para crianças de quatro anos completos, ao 9º ano. A Escola Municipal Tenente Portela, no bairro São Francisco, oferece turno integral do Pré-A ao 5º ano.

A Escola Municipal Sadi Fortes, no bairro Rubino Marroni, funciona em turno integral para todas as turmas, do Pré-A ao 1º ano. Já a Escola Municipal Arcelino Soares Bueno, no bairro Operário, atende do Pré-A ao 5º ano, com jornada integral do Pré-A ao 3º ano.

Nas comunidades do interior, a Escola Municipal Marcílio Dias, em Alto Alegre, e a Escola Municipal General Osório, em São Pedro, oferecem atendimento do Pré-A ao 9º ano, com turno integral até o 3º ano. Na Marcílio Dias, a jornada integral começa na Pré-Escola. A Escola Municipal Santo Antônio, na localidade de Capitel Santo Antônio, oferece turno integral do Pré-A ao 3º ano.

O município também disponibiliza transporte escolar para crianças das creches e estudantes das escolas do campo e das demais unidades municipais. O serviço atende alunos da cidade e do interior, contribuindo para o deslocamento até as instituições de ensino.

Folha Popular: Com informações da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Tenente Portela.