Portelense conquista título gaúcho de motocross na categoria MX45

O piloto Matias Rogério Wisniewski, natural de Tenente Portela e pioneiro do motocross no município, conquistou o título do Campeonato Gaúcho de Motocross na categoria MX45, destinada a competidores com mais de 45 anos. A conquista foi confirmada no último domingo, 8 de novembro, durante a etapa realizada em Gentil.

Ao longo das nove etapas da competição, Matias apresentou regularidade e bom desempenho, acumulando cinco vitórias e quatro segundos lugares, resultado que garantiu a primeira colocação na classificação geral.

O título teve um significado especial, considerando as dificuldades enfrentadas pelo piloto durante a temporada. Matias sofreu uma fratura no quadril e uma lesão no joelho, mas conseguiu superar os problemas físicos e concluir o campeonato com a conquista estadual.

Esta é a terceira vez que o portelense conquista um título gaúcho de motocross. As duas primeiras foram em 2004 e 2005.

Atualmente residente em Frederico Westphalen, Matias nasceu e cresceu em Tenente Portela, onde teve participação importante na popularização da modalidade. A conquista também foi dedicada à memória de seu pai, Sergio Wisniewski.

Folha Popular: Com informações da Rádio Líder e MX Report.