WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
Niederle
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Portela FM
Pizzaria Alcapone
Fitness
F&J Santos
Tarzan
APPATA
Lazzaretti
Meganet
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Sala
Unimed
Vento Sul
Rádio Municipal
Sicoob
Tenente Portela

Portelense conquista título gaúcho de motocross na categoria MX45

Matias Rogério Wisniewski venceu o campeonato após cinco vitórias e quatro segundos lugares em nove etapas

11/11/2026 20h42
Por: Júlio Santos
Fotos: Divulgação
Fotos: Divulgação

O piloto Matias Rogério Wisniewski, natural de Tenente Portela e pioneiro do motocross no município, conquistou o título do Campeonato Gaúcho de Motocross na categoria MX45, destinada a competidores com mais de 45 anos. A conquista foi confirmada no último domingo, 8 de novembro, durante a etapa realizada em Gentil.

Ao longo das nove etapas da competição, Matias apresentou regularidade e bom desempenho, acumulando cinco vitórias e quatro segundos lugares, resultado que garantiu a primeira colocação na classificação geral.

O título teve um significado especial, considerando as dificuldades enfrentadas pelo piloto durante a temporada. Matias sofreu uma fratura no quadril e uma lesão no joelho, mas conseguiu superar os problemas físicos e concluir o campeonato com a conquista estadual.

Esta é a terceira vez que o portelense conquista um título gaúcho de motocross. As duas primeiras foram em 2004 e 2005.

Atualmente residente em Frederico Westphalen, Matias nasceu e cresceu em Tenente Portela, onde teve participação importante na popularização da modalidade. A conquista também foi dedicada à memória de seu pai, Sergio Wisniewski.

Folha Popular: Com informações da Rádio Líder e MX Report.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Arte Marketing/EBC Copa do Brasil: Rádio Nacional transmite Vasco x Palmeiras às 17h
© Arte Marketing/EBC TV Brasil transmite jogo entre Ferroviária e Paulista Sub-20 Petrobras
© Arte/Agência Brasil Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas indica destaques da temporada
Tenente PortelaTenente Portela - RS Tenente Portela
Ver mais notícias
Tenente Portela, RS
Atualizado às 22h15
20°
Chuvas esparsas Máxima: 26° - Mínima: 14°
20°

Sensação

4.18 km/h

Vento

93%

Umidade

Meganet
Sicoob
Pizzaria Alcapone
Sala
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Fitness
APPATA
Mecânica Jaime
Folha Popular
Tarzan
Ponto Grill
Rádio Municipal
Unimed
Lazzaretti
F&J Santos
Portela FM
Sicredi
Tarzan
Vento Sul
Sicoob
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Sala
Fitness
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Pizzaria Alcapone
APPATA
Unimed
Meganet
Sicoob
F&J Santos
Ponto Grill
Sicredi
Rádio Municipal
Municípios
Tenente Portela - RS
Portelense conquista título gaúcho de motocross na categoria MX45
Tenente Portela - RS
Câmara de Tenente Portela aprova projetos e recebe indicações sobre demandas do município
Ponto Grill
Sala
Sicoob
Fitness
Vento Sul
APPATA
Meganet
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Portela FM
Agro Niederle
Pizzaria Alcapone
F&J Santos
Sicredi
Unimed
Últimas notícias
Há 2 horas Davi informa que Senado não está comprando smartphones para os parlamentares
Há 2 horas Petrobras amplia capacidade de 11 plataformas sem novos investimentos
Há 2 horas Projetos de lei que envolvem saúde feminina avançam na Câmara
Há 2 horas Ajuste fiscal pode ser votado nesta quinta-feira
Há 2 horas Teresa Leitão defende política permanente de proteção ambiental
Mecânica Jaime
APPATA
Lazzaretti
Meganet
Pizzaria Alcapone
Hospital Santo Antonio
Unimed
Rádio Municipal
F&J Santos
Sicoob
Agro Niederle
Sala
Ponto Grill
Vento Sul
Fitness
Sicredi
Tarzan
Portela FM
Mais lidas
1
Há 4 dias Psicologia Hospitalar: o cuidado que acolhe pacientes, familiares e profissionais Na sequência da série de entrevistas com profissionais do Hospital Santo Antônio, a psicóloga Márcia Viviane Seevaldt Steiger fala sobre o trabalho da Psicologia Hospitalar, a humanização do atendimento e os projetos desenvolvidos pela equipe.
2
Há 4 dias Violência contra a mulher é tema de reflexão em encontro distrital em Santa Bárbara do Sul
3
Há 6 dias Equipe da Agência Brasil vence Seleção Petrobras de Jornalismo
4
Há 6 dias Fachin mantém prisão de cunhado de Vorcaro
5
Há 6 dias Operação contra fraudes faz 34 prisões em dez estados e no DF
Tarzan
Meganet
F&J Santos
Portela FM
Agro Niederle
Fitness
APPATA
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Rádio Municipal
Sicoob
Sala
Sicredi
Pizzaria Alcapone
Portela FM
Unimed
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Vento Sul
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Rádio Municipal
Vento Sul
Sicoob
Meganet
Sala
Fitness
APPATA
Ponto Grill
Lazzaretti
Sicredi
Pizzaria Alcapone
Tarzan
Unimed
Folha Popular
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados