Hospital Unimed Noroeste/RS amplia segurança com novo sistema de monitoramento por câmeras

O Hospital Unimed Noroeste/RS passou a contar com um novo sistema de monitoramento por câmeras de vídeo, com o objetivo de ampliar a segurança em seus ambientes. A estrutura foi instalada pela empresa Rota Smart e reúne 98 câmeras, das quais 12 possuem Inteligência Artificial e recursos analíticos de linha de intrusão.

O sistema também conta com uma central de alarme monitorado 24 horas, contemplando áreas internas e externas do Hospital. A tecnologia amplia a capacidade de acompanhamento dos ambientes e contribui para a prevenção de ocorrências.

Segundo o diretor-executivo da Unimed Noroeste/RS, médico Fernando Vargas Bueno, a implantação reforça as medidas de proteção e a qualificação da estrutura hospitalar.

“A implantação desse sistema amplia nossa capacidade de monitoramento e prevenção, reforçando o compromisso com a proteção de todos e com a qualificação contínua da estrutura hospitalar”, destacou.

Além do monitoramento eletrônico, o Hospital contará com serviço de vigilância, incluindo deslocamento de equipe e realização de rondas. A iniciativa integra as ações preventivas voltadas à segurança de pacientes, profissionais e demais pessoas que circulam pela instituição.

Monitoramento contempla áreas internas e externas

Folha Popular: Com informações do Núcleo de Marketing e Comunicação da Unimed Noroeste/RS.