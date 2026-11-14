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Brigada Militar apreende mais de 80 quilos de maconha em Três Passos

Duas pessoas foram presas durante ações da Operação Cerco Fechado, na localidade de Padre González

14/11/2026 20h17Atualizado há 3 horas
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação/7º BPM
Foto: Divulgação/7º BPM

A Brigada Militar apreendeu mais de 80 quilos de maconha e prendeu duas pessoas na madrugada deste sábado, 14 de novembro, na localidade de Padre González, em Três Passos.

A ação ocorreu durante atividades da Operação Cerco Fechado. Na ocorrência, os policiais localizaram e apreenderam 102 tijolos de maconha, que totalizaram mais de 80 quilos da droga, além de dois aparelhos celulares.

Os dois presos foram encaminhados à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.

A ocorrência foi atendida por policiais militares da Força Tática do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM).

Folha Popular: Com informações da Comunicação Social do 7º BPM.

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