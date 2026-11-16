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Brigada Militar e Polícia Civil apreendem 34 caixas de cigarros estrangeiros em Crissiumal

Operação Cerco Fechado foi realizada na localidade de Três Ilhas, no interior do município. Dois veículos também foram apreendidos.

16/11/2026 11h12
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação/Efetivo do 7º BPM.
Foto: Divulgação/Efetivo do 7º BPM.

Uma ação conjunta da Brigada Militar e da Polícia Civil resultou na apreensão de 34 caixas de cigarros de origem estrangeira na noite de domingo (15), em Crissiumal. A ocorrência foi registrada na localidade de Três Ilhas, no interior do município, durante a Operação Cerco Fechado.

Além da carga de cigarros, dois veículos foram apreendidos. Os materiais foram encaminhados à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais e apuração da ocorrência.

A ação foi atendida por policiais militares da Força Tática do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM), que atuaram em conjunto com agentes da Polícia Civil.

A apreensão integra as ações de combate ao contrabando e aos crimes transfronteiriços na região. A circulação de mercadorias de origem estrangeira sem comprovação de importação regular é alvo de operações das forças de segurança, especialmente em municípios próximos à fronteira.

A Operação Cerco Fechado busca intensificar o policiamento ostensivo e ampliar a fiscalização, com ações voltadas à prevenção e repressão de práticas criminosas.

Folha Popular

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