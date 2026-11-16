Os Bombeiros Voluntários de Tenente Portela participaram, na sexta-feira, no sábado e no domingo, de um Curso de Combate a Incêndio, voltado ao aperfeiçoamento técnico e à preparação dos integrantes da corporação.

A capacitação foi conduzida pelo instrutor Salatiel Slongo e proporcionou três dias de aprendizado, troca de experiências e atividades voltadas ao trabalho em equipe.

A formação teve como objetivo aprimorar os conhecimentos e as habilidades dos voluntários para o atendimento de ocorrências envolvendo incêndios, contribuindo para uma atuação mais segura e eficiente.

A corporação destacou a importância de investir continuamente na qualificação dos integrantes, considerando que o aperfeiçoamento das técnicas e o compartilhamento de experiências são fundamentais para a prestação de serviços à comunidade.

Os Bombeiros Voluntários também agradeceram à Voluntersul pelo apoio à formação dos voluntários e ao instrutor Salatiel Slongo pela condução do curso e pelo compartilhamento de seus conhecimentos.

A corporação ainda reconheceu a dedicação dos bombeiros e bombeiras que utilizaram o fim de semana para participar da capacitação, reforçando o compromisso com a preparação e o atendimento à população.

Folha Popular: Com informações dos Bombeiros Voluntários de Tenente Portela.