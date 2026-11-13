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Saúde

Campanha reforça importância da presença de médico intensivista em UTI

Associação defende que responsável pelo setor tenha formação na área

13/11/2026 13h45
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil

A Associação Brasileira de Medicina Intensiva (Amib) lançou esta semana a campanha Orgulho de ser intensivista. O objetivo é reforçar junto à população, aos gestores de saúde públicos e privados e aos tomadores de decisões aspectos fundamentais para o funcionamento adequado de unidades de terapia intensiva (UTIs) no Brasil.

Em nota, a entidade defende que a condução desse tipo de unidade fique sob a responsabilidade de médicos com titulação em medicina intensiva, “o que agrega elementos de preparo que contribuem para a oferta de um atendimento de melhor qualidade e proporciona avanços na sua gestão”.

Ainda de acordo com a Amib, a meta é que a campanha estimule uma espécie de reflexão coletiva sobre a necessidade de um ambiente favorável à atuação de profissionais intensivistas e de suas equipes, com repercussão em pacientes e em suas famílias.

“É essencial que os médicos intensivistas contem com boas condições de trabalho e políticas continuadas de atualização profissional, humanização da assistência e suporte técnico e operacional”, destacou a nota, citando também jornadas menos exaustivas, melhor remuneração e vínculos empregatícios estáveis.

“A unidade de terapia intensiva é um ambiente de alta complexidade que exige conhecimentos específicos, velocidade na tomada de decisões e liderança qualificada”, concluiu a entidade, ao reafirmar que a UTI deve figurar como espaço próprio do médico intensivista qualificado e preparado”.

Desafios

A campanha foi construída a partir de conclusões do Inquérito Nacional sobre a Força de Trabalho Médica nas UTIs Brasileiras, realizado pela Amib em parceria com o Conselho Federal de Medicina (CFM). O documento reúne dados coletados junto a 2.338 médicos com atuação na área.

Entre os cenários relatados estão:

profissionais que sofrem com alto nível de esgotamento mental;

vínculos de trabalho frágeis, com grande percentual de contratação como pessoa jurídica (PJ);

indicadores ruins de qualidade de vida, com pouco tempo para se dedicar à família ou a prática de atividade física, assim como alimentação inadequada.

A associação alerta ainda para o risco da substituição de intensivistas por médicos sem formação específica, prática adotada por alguns estabelecimentos no intuito de reduzir custos.

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