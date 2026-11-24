O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), rejeitou nesta terça-feira (24) pedido para diminuir a pena da ex-deputada federal Carla Zambelli no caso da invasão ao sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ocorrida em 2023, para emitir um mandado de prisão falso contra o ministro.

Moraes negou pedido protocolado pela defesa de Zambelli para subtrair dez meses de prisão cumpridos na Itália e 298 dias de prisão no Brasil. No STF, ela foi condenada a dez anos de prisão , mas fugiu do país antes do término do julgamento.

Na decisão, o ministro afirmou que o benefício da detração de pena só tem validade após o início do cumprimento da condenação no Brasil.

“A sentenciada, contudo, encontra-se foragida, de modo que eventuais benefícios na execução da pena somente serão analisados com o início do cumprimento da pena”, afirmou Moraes.

Extradição

Em maio deste ano, Zambelli foi libertada na Itália após a Corte de Cassação negar o pedido do governo brasileiro para extraditá-la.

Os magistrados italianos apontaram a parcialidade do ministro Alexandre de Moraes para julgar o caso. De acordo com a sentença, Moraes agiu como “juiz e vítima” ao atuar como relator da ação penal que condenou Zambelli.

A ex-deputada também foi condenada a cinco anos e três meses de prisão no caso da perseguição ao jornalista Luan Araújo às vésperas do segundo turno das eleições de 2022. A perseguição começou após Zambelli e Luan trocarem provocações durante um ato político no bairro dos Jardins, em São Paulo.

Nesse caso, o julgamento do segundo pedido de extradição foi adiado para fevereiro de 2027 .