O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) lançou nesta terça-feira (24) o Plano Nacional de Mulheres do Agro (PNMA). O objetivo é ampliar o protagonismo produtivo das mulheres no agronegócio brasileiro.

A iniciativa estabelecerá eixos estratégicos, mecanismos de governança e participação social das mulheres que atuam no meio rural.

Dados mais recentes do Censo Agropecuário do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que as mulheres dirigem 946.075, dos cerca de 5,07 milhões de estabelecimentos agropecuários do país. O número representa 19% do total de estabelecimentos ligados ao agronegócio.

Durante o lançamento do plano, na sede do ministério, em Brasília, a representante das mulheres do agronegócio, a pecuarista Valéria Guimarães afirmou que a iniciativa aproxima quem produz de quem formula as políticas para o setor.

“Há momentos na história de um país em que uma decisão institucional ultrapassa o significado de um ato administrativo e vivemos hoje um desses momentos: o encontro entre as mulheres que produzem e o estado que reconhece uma realidade que foi construída ao longo de gerações, mas que também olha para o futuro nos oferecendo oportunidades e novos caminhos”, destacou.

Valéria disse ainda que um dos caminhos para fortalecer a participação das mulheres no setor é assegurar condições dignas às pessoas, em especial as mulheres, que permaneçam no campo.

“Quando uma mulher tiver acesso ao crédito para ampliar a sua produção e quando uma jovem encontrar no campo oportunidades suficientes para se capacitar, ela vai querer permanecer nele”, disse.

Eixos

O plano é formado por sete eixos estratégicos:

Produção, Crédito e Patrimônio;

Informação, Tecnologia, Inovação e Assistência Técnica e Extensão Rural;

Empreendedorismo, Agregação de Valor, Cooperativismo e Acesso a Mercados;

Liderança, Representação e Sucessão;

Diálogo, Articulação e Participação Social;

Qualidade de Vida e Permanência no Campo e

Reconhecimento e Transformação Cultural.

Segundo a pasta, os eixos foram estruturados para ampliar o protagonismo produtivo das mulheres no agronegócio brasileiro, fortalecendo a autonomia econômica, a participação e a liderança feminina nas diversas atividades agropecuárias.

Pelo cronograma de atividades, cada um dos eixos terá o prazo de até 60 dias para elaborar e apresentar um plano de ação, com as metas a serem executadas.

Valéria apontou a necessidade de que projetos de grande envergadura tenham continuidade. E que o plano deve servir como um instrumento de Estado para a formulação de políticas públicas.

“Que suas metas sejam realmente acompanhadas, que cheguem às diferentes regiões do país, que suas decisões escutem a diversidade de nossas realidades e que este compromisso permaneça ao longo do tempo, porque os grandes projetos nacionais precisam ter continuidade para produzir as transformações que terá esperamos”, pontuou.

A presidenta da Câmara Temática de Mulheres Rurais do Mapa, Ângela Peres, destacou o fato de que o plano também busca promover condições institucionais para que produtoras e trabalhadoras possam produzir, empreender e prosperar com segurança e qualidade de vida.

Criada este ano, a câmara é um fórum consultivo e permanente vinculado ao Conselho Nacional de Política Agrícola (CNPA).

“Inclusão digital, educação, serviço de saúde, proteção à maternidade, segurança e oportunidades para as jovens rurais são condições essenciais para que as mulheres possam permanecer no campo com dignidade e liberdade de escolha”, resumiu.

A ministra das Mulheres, Márcia Lopes lembrou de políticas públicas lançadas anteriormente para o governo e que tiveram forte impacto no campo, a exemplo do programa Fome Zero. A ministra disse ainda que as mulheres lutaram para conquistar maior representatividade nos espaços de poder.

“Pela resistência, pela determinação, pela competência, pela capacidade de se organizar. Por isso, nós temos razão em reivindicar os espaços de poder, de decisão, de contribuição”, frisou.

O ministro da Agricultura, André de Paula, apontou que o próximo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai ter um foco especial nas mulheres.

“A partir do dia 5 de janeiro, o Brasil terá um novo governo liderado pelo mesmo presidente que foi aprovado pelas urnas. Mas um novo governo”, disse. “Como as mulheres são prioridade absoluta no governo do presidente Lula, todos os ministérios têm interface com o Ministério das Mulheres […] que tem possibilitado avanços em momentos como que nós estamos vivendo agora”, disse.

A implementação do PNMA contará com um Comitê Gestor de caráter permanente, responsável por coordenar, articular, monitorar e avaliar a execução das ações, acompanhar os resultados e propor atualizações das diretrizes e prioridades, quando necessário.