A ligação entre o Noroeste do Rio Grande do Sul e a província argentina de Misiones enfrenta restrições nesta quarta-feira, 25 de novembro. A elevação do Rio Uruguai levou à interrupção do transporte por balsa entre Porto Soberbo, em Tiradentes do Sul, e El Soberbio, na Argentina.

A suspensão ocorre em meio ao aumento do volume de água provocado pelas chuvas registradas nos últimos dias no Norte gaúcho e no Oeste catarinense. A situação exige atenção nas localidades próximas ao rio, especialmente nos pontos que dependem da navegação para o deslocamento entre os dois países.

Na medição informada pelos responsáveis pela travessia no lado brasileiro, o Rio Uruguai chegou a 8,5 metros às 7h desta quarta-feira. O número ultrapassou o limite de 8 metros estabelecido para a operação da balsa. Naquele horário, também havia indicação de que o nível continuava subindo.

Com a interrupção, o transporte de passageiros e veículos entre Porto Soberbo e El Soberbio permanece paralisado. A retomada dependerá da diminuição do nível da água e de uma nova avaliação das condições de segurança para a navegação.

Até o momento, não foi divulgada previsão para a normalização do serviço. A orientação é que moradores, viajantes e motoristas que utilizam essa ligação internacional acompanhem os comunicados antes de se deslocarem até a fronteira.

Folha Popular