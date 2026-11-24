O Hospital Santo Antônio (HSA), de Tenente Portela, realiza nesta quarta-feira, 25 de novembro, o 2º Simpósio de Prematuridade. O encontro ocorrerá no Centro Municipal de Cultura, das 9h às 17h, com uma programação voltada à atualização profissional, à troca de experiências e ao fortalecimento da assistência aos bebês prematuros e suas famílias.

A iniciativa busca ampliar o debate sobre o cuidado com o recém-nascido prematuro, abordando diferentes etapas da assistência, desde as boas práticas no parto e no nascimento até o acompanhamento do desenvolvimento da criança ao longo da vida.

A programação contará com palestras de Raquel Trautmueller Kerber Binkowski, que abordará o neurodesenvolvimento do recém-nascido prematuro; Paulo Sérgio da Silva Mario, responsável pelos temas relacionados ao Boletim Epidemiológico do Rio Grande do Sul e às boas práticas de atenção ao parto e nascimento; Leonardo Bigolin Jantsch, que falará sobre violência neonatal; e Isabella Teixeira de Oliveira, com o tema “Prematuridade: do cuidado intensivo ao acompanhamento para a vida”.

O simpósio também terá uma mesa-redonda com Daiane Bárbara Damo e Keli Pereira, que abordarão a trajetória da maternidade, a experiência da prematuridade e o caminho de cura emocional entre mãe e filho(a).

Outro destaque será a apresentação de trabalhos acadêmicos em formato de banners, incentivando a participação de estudantes e a divulgação de estudos e experiências relacionados ao cuidado neonatal.

O evento é direcionado a profissionais e estudantes da área da saúde, além de mães que vivenciaram a prematuridade. As inscrições podem ser realizadas pelo QR Code disponível no material de divulgação ou pelo link na biografia do perfil do Hospital Santo Antônio no Instagram.

Com o lema “Cuidar hoje, transformar o amanhã”, o simpósio busca fortalecer o conhecimento, a humanização e a atuação integrada no atendimento aos bebês prematuros e suas famílias.

Folha Popular: Com informações do Hospital Santo Antônio.