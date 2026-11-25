A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) confirmou em turno suplementar, nesta quarta-feira (25), a aprovação do projeto que cria crime específico para a fraude contábil no mercado de valores mobiliários(como a bolsa de valores), com pena de dois a seis anos de reclusão, e multa. O texto vai à Câmara dos Deputados, salvo se houver requerimento de pelo menos nove senadores para análise em Plenário.

O Projeto de Lei (PL) 2.091/2023, da ex-senadora Augusta Brito (CE), também protege investidores, sócios e o poder público contrafalsificações de informações contábeis e patrimoniais das empresas. O texto prevê penas de reclusão que variam de um a seis anos, conforme a conduta, incluindo fraude contábil, omissão de informações relevantes e indução de terceiros a erro.

A comissão já havia aprovado o relatório substitutivo (texto alternativo) do senador Oriovisto Guimarães (PSDB-PR) em 18 de novembro. As regras do Senado exigem turno suplementar quando uma comissão que analisa um projeto terminativamente, sem necessidade de levar a Plenário, aprova um substitutivo.

Fraude contábil

Será considerado crime inserir na contabilidade operações inexistentes ou dados inexatos, deixar de registrar operações efetivamente realizadas ou fornecer documentos falsos à auditoria independente.

Outros crimes financeiros

O texto ainda aumenta as penas para todos crimes contra o mercado de capitais previstos na Lei 6.385, de 1976 : manipulação de mercado, uso indevido de informação privilegiada e exercício irregular da profissão. Nesses crimes, assim como no de fraude contábil, o juiz poderá aumentar as penas de metade até o dobro, conforme a magnitude dos prejuízos causados, a vantagem ilícita obtida, o grau de abalo da confiança no sistema financeiro nacional ou a quantidade de vítimas. Em caso de reincidência, as penas poderão ser elevadas até o triplo.

Os condenados poderão ser impedidos de exercer atividade empresarial, de ocupar cargos ou funções em conselhos de administração e fiscal, diretoria ou gerência, além de gerir empresa por mandato ou gestão de negócio. As restrições deverão ser fundamentadas na sentença e podem durar por até cinco anos. Após o trânsito em julgado da condenação, o Registro Público de Empresas Mercantis deverá ser notificado.