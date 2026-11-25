A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) aprovou nesta quarta-feira (25), em decisão final, as regras de segurança no atendimento de crianças e adolescentes nos serviços de saúde. O projeto segue para a Câmara, salvo recurso para análise em Plenário.

O PL 2.107/2026 , que recebeu o nome de de Lei Benício, estabelece que os serviços deverão adotar protocolos específicos para prevenir falhas no atendimento pediátrico. As regras incluirão critérios para prescrever, fornecer, preparar e administrar medicamentos, identificar o paciente e organizar o atendimento, além de mecanismos para prevenir, notificar e analisar ocorrências que causem danos ao paciente.

O projeto cria ainda o Dia de Conscientização sobre Segurança no Atendimento Pediátrico, a ser celebrado em 23 de novembro, com possibilidade de campanhas, palestras e ações educativas

A matéria, do senador Eduardo Braga (MDB-AM), recebeu parecer favorável da senadora Damares Alves (Republicanos-DF). A proposta foi motivada pela morte do menino de seis anos Benício Xavier de Freitas, em 2025, em um hospital de Manaus, após receber erroneamente adrenalina na veia durante atendimento de emergência.

Para Braga, é necessário fortalecer a prevenção de falhas: “a segurança do paciente, portanto, não pode repousar apenas em recomendações genéricas ou em normas internas de cada unidade.”

Equipes qualificadas

Os serviços deverão manter equipes com quantitativo e com qualificação adequados à complexidade da assistência, inclusive para o uso seguro de medicamentos e para urgências e emergências. O atendimento deverá contar preferencialmente com médico especialista em pediatria. A regulamentação definirá quando essa presença será obrigatória ou poderá ser dispensada, consideradas as características regionais, o porte e a complexidade do serviço.

Apoio às famílias

Os responsáveis legais terão direito a informações claras sobre o estado clínico da criança ou do adolescente e sobre o andamento do atendimento, além de acesso facilitado ao prontuário. Em caso de morte ou ocorrência grave que cause dano ao paciente, os serviços deverão oferecer acolhimento psicossocial profissional aos familiares e responsáveis.

Também haverá orientação sobre o acesso às informações clínicas e ao prontuário, aos serviços de apoio psicossocial e às providências decorrentes de eventual morte. Os detalhes das medidas serão definidos em regulamento. Emenda ao projeto estipula que a norma entrará em vigor após 365 dias de sua publicação oficial.

A senadora Damares defendeu protocolos específicos, equipes qualificadas e comunicação transparente com as famílias para reduzir riscos evitáveis.

— A comunicação com familiares e responsáveis constitui dimensão essencial da humanização do cuidado, especialmente quando se trata de crianças e adolescentes — disse a relatora.

Audiência pública

Também foi aprovado requerimento ( REQ 106/2026 – CAS ) para a promoção de audiência pública com o objetivo de lançar e apresentar os resultados da Pesquisa sobre Misoginia, realizada pelo Instituto de Pesquisa DataSenado, em parceria com o Observatório da Mulher contra a Violência.

O debate também irá contribuir para a apreciação do PL 896/2023 , da senadora Ana Paula Lobato (PSB-MA), que inclui crimes motivados por misoginia entre aqueles punidos por discriminação ou preconceito.