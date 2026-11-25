Representantes do governo e especialistas deverão participar de audiência pública em subcomissão voltada para o desenvolvimento de vacinas. Requerimento nesse sentido, do senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP), foi aprovado nesta quarta-feira (25). Ainda não há data definida para a audiência.

De acordo com o senador, o objetivo é, além de debater vacinas de interesse nacional, avaliar em que estágio o Brasil se encontra e quais devem ser as prioridades do setor. Astronauta Marcos Pontes preside a Subcomissão Permanente do Acompanhamento do Desenvolvimento Científico e Tecnológico de Vacinas de Interesse Nacional, que funciona no âmbito da Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT).

Pelo requerimento aprovado (REQ 1/2026), a audiência pública deverá contar com representantes do Ministério da Saúde, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, da Anvisa, do Instituto Butantan, da Bio-Manguinhos/Fiocruz e do Centro de Tecnologia de Vacinas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), além de especialista indicado pela Academia Brasileira de Ciências e de especialista indicado pela Academia Nacional de Medicina.