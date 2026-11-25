Ao comentar os efeitos das mudanças climáticas e do El Niño em municípios brasileiros, o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, disse, nesta quarta-feira (25), que o Brasil é vítima da falta de compromisso e de responsabilidade de outros países.

“Não estamos isolados no mundo. Mesmo que tenha diminuído em 50% o desmatamento da Amazônia, 60% no Cerrado, no Pantanal, a gente sofre as consequências, no Brasil, da irresponsabilidade dos governos de fora, em outros continentes”, destacou. “O único país, talvez, que tenha cumprido além das metas estabelecidas nas conferências de diminuição de emissões, de diminuição de desmatamento, é o Brasil.”

Ao participar de entrevista a emissoras de rádio durante o programa Bom Dia, Ministro , produzido pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Waldez Góes avaliou o Brasil como o país “com maior moral”, em nível mundial, para falar de diminuição de emissões de gases de efeito estufa. “Obviamente, estamos muito longe de alcançar o que o Brasil é merecedor”.

“Por isso, o presidente Lula chega em conferências com tanta moral, de cabeça erguida, cobrando dos Estados Unidos, da China, da Rússia, das grandes potências mundiais a sua responsabilidade . Mas somos afetados por essa falta de controle em nível mundial.”

“Isso não significa que a gente não deva ter políticas públicas dentro do nosso território. Quando o presidente Lula recria o Ministério das Cidades, quando faz um plano de emergência antecipado para enfrentar os efeitos do El Niño na Amazônia, é o esforço que está ao alcance das condições do governo do Brasil responder”, concluiu.

Dados da pasta indicam que, em Santa Catarina, há um total de 64 reconhecimentos federais vigentes de situação de calamidade em razão da chuva em pelo menos 60 municípios. No Amazonas, são 73 reconhecimentos federais de situação de emergência causados por incêndios e estiagens em 49 municípios. No Pará, são 106 municípios em situação de emergência – a maioria por incêndios florestais.