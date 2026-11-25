Proposta que garante à pessoa com câncer o acesso a terapia nutricional adequada foi aprovada nesta quarta-feira (25) na Comissão de Assuntos Sociais (CAS). A matéria vai a Plenário.

O PL 2.514/2023 altera o Estatuto da Pessoa com Câncer para incluir a terapia nutricional entre os direitos da pessoa com a doença. A terapia nutricional é o acompanhamento voltado a garantir a ingestão adequada de nutrientes, de acordo com as condições de saúde e as necessidades de cada paciente.

O objetivo é reforçar o cuidado integral durante o tratamento oncológico, já que a doença e as terapias utilizadas podem prejudicar a alimentação, a absorção de nutrientes e a evolução clínica do paciente.

O projeto, do deputado Welinton Prado (PSD-MG), recebeu parecer favorável do senador Nelsinho Trad (PSD-MS). No parecer, o senador afirmou que a desnutrição associada ao câncer está relacionada a pior prognóstico, aumento de complicações, redução da tolerância ao tratamento e maior mortalidade.

Para o relator, garantir esse atendimento também pode ajudar a reduzir desigualdades no acesso ao cuidado nutricional especializado, especialmente no Sistema Único de Saúde (SUS). Segundo ele, “assegurar o acesso à terapia nutricional adequada não é apenas uma medida complementar, mas parte integrante do tratamento”.

— A medida terá impacto positivo sobre a eficiência do sistema de saúde, ao contribuir para a redução de complicações, internações prolongadas e custos associados ao manejo de eventos adversos decorrentes da desnutrição — disse o relator.

Nelsinho Trad propôs uma emenda de redação para explicitar que o acesso à terapia nutricional deve seguir a Lei Orgânica da Saúde , que regula o SUS. Segundo o relator, a mudança não restringe o direito, não altera quem será atendido nem cria novas condições para o acesso.