A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou nesta quarta-feira (25) um projeto que obriga o registro de motéis no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur). O cadastro é exigido para atuar legalmente no setor e dá acesso a vantagens como financiamento e qualificação profissional. O texto segue para a Comissão de Desenvolvimento Regional (CDR).

A relatora, senadora Soraya Thronicke (PSB-MS), deu parecer favorável ao Projeto de Lei (PL) 1.383/2024 na forma aprovada pela Câmara dos Deputados. O autor é o deputado Gilson Daniel (Podemos-ES). Segundo a relatora, os motéis já são usados como hospedagem sem cumprir as regras do setor, o que prejudica a segurança de clientes e trabalhadores.

— Os motéis contam com uma infraestrutura agradável aos turistas que querem hospedagens de curta duração e não querem pagar uma diária completa do hotel, ou a trabalhadores que estão em trânsito. Muitos, inclusive, são chamados de pousadas — argumentou Soraya.

Ela observou ainda que, nos motéis, a identificação é mais rápida que na hotelaria e a entrada é feita diretamente com o automóvel, sem passar por balcão. Para a senadora, essas características facilitam o uso desses estabelecimentos para a prática de crimes.

A reunião foi conduzida pelo senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO).

Regras

O texto altera a Lei 11.771, de 2008 (Lei do Turismo), que exige o cadastro de diversos prestadores de serviços turísticos. Com a classificação como meio de hospedagem, os motéis terão de seguir a regulamentação do Ministério do Turismo sobre procedimentos operacionais mínimos, como diárias e entrada de hóspedes.

O cadastro também serve de fonte de consulta para turistas, que podem verificar quais prestadores estão registrados. Entre as vantagens para os cadastrados estão:

acesso a linhas de financiamento de bancos oficiais;

apoio em eventos e feiras;

participação em programas governamentais;

oportunidades de qualificação profissional;

maior visibilidade nos canais de divulgação do Ministério do Turismo.

Atualmente, o cadastro é gratuito e obrigatório para meios de hospedagem, acampamentos turísticos, agências de turismo, organizadoras de eventos, transportadoras turísticas, parques temáticos e guias de turismo. É opcional para outros ramos, como locadoras de veículos para turistas, restaurantes e bares.