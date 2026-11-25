A Comissão de Infraestrutura (CI) aprovou nesta quarta-feira (25) a convocação do ministro dos Transportes, George Santoro, para prestar esclarecimentos sobre o edital de concessão da Rota Agro Central, trecho rodoviário entre Vilhena (RO) e Cuiabá (MT). O leilão está previsto para 17 de dezembro, e o comparecimento do ministro deverá ocorrer até 2 de dezembro.

A solicitação foi apresentada por requerimento ( REQ 96/2026 - CI ) do senador Jaime Bagattoli (PL-RO).

O edital

O Edital de Concessão 2/2026, publicado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), estabelece as regras para a licitação da concessão do Lote CN3 do sistema rodoviário denominado Rota Agro Central , que abrange trechos das rodovias BR-070, BR-174 e BR-364 nos estados de Mato Grosso e Rondônia.

Na justificativa, Bagattoli argumenta que, apesar da importância estratégica do corredor rodoviário para o escoamento da produção agrícola da região, a modelagem da concessão prevê investimentos considerados insuficientes em ampliação da capacidade da via, especialmente diante da cobrança de pedágios elevados.

O autor questiona a relação entre os investimentos previstos e os custos impostos aos usuários. Embora o edital estime R$ 6,13 bilhões em obras de infraestrutura e R$ 4,28 bilhões em despesas operacionais, com arrecadação tarifária projetada em R$ 23,4 bilhões ao longo de 30 anos, apenas 22,8 quilômetros de duplicação obrigatória estão previstos nos 887,6 quilômetros concedidos — o que, segundo a justificativa, é insuficiente para atender às necessidades da rodovia.

O requerimento também critica o modelo tarifário da concessão, que prevê sete praças de pedágio e autoriza a cobrança já a partir do segundo ano de contrato. De acordo com o autor, as tarifas para veículos de passeio em pistas simples chegam a R$ 24,21 em municípios como Cáceres, Jauru e Nova Lacerda (MT), e a R$ 11,91 em Vilhena (RO). Para veículos pesados utilizados no transporte de grãos e insumos, os valores podem ultrapassar R$ 160 a R$ 230 por praça, o que, na avaliação do senador, pode elevar os custos logísticos e reduzir a competitividade do setor produtivo da região.

Política de resíduos

A CI também aprovou pedido de audiência pública para debater os desafios e as perspectivas de regulamentação da Lei de Resíduos Sólidos . O pedido foi apresentado pelo senador Jorge Kajuru (PSB-GO), por meio do REQ 97/2026 - CI .

Na justificativa, Kajuru destaca que a legislação passou a permitir, em casos específicos, o retorno ao Brasil de resíduos derivados de produtos nacionais exportados, destinados à logística reversa e à reciclagem integral.

Segundo o autor, embora parte das mudanças introduzidas pela Lei dos Resíduos Sólidos já tenha sido regulamentada, permanecem pendentes as regras para a aplicação desse dispositivo.

Para Kajuru, a demora dificulta a implementação de uma medida que pode fortalecer a economia circular, ampliar a reciclagem, gerar benefícios ambientais e aumentar a competitividade da indústria nacional.