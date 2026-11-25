A Comissão de Direitos Humanos do Senado (CDH) aprovou nesta quarta-feira (25) um projeto de lei que prevê apoio emocional a crianças, adolescentes e jovens cuja deficiência ou doença afete significativamente sua aparência ou cause constrangimento no convívio social.

O projeto ( PL 3.761/2020 ) prevê que o poder público deve estimular a produção de materiais didáticos, livros, jogos e brinquedos que contribuam para a compreensão e a aceitação das condições decorrentes de deficiência ou doença. Para incentivar essa produção, o governo poderá conceder benefícios — como redução de impostos.

O texto também estabelece que, além do Estado, a sociedade e a família devem atuar para promover o desenvolvimento emocional saudável dessas pessoas.

A proposta, que foi apresentada pelo deputado federal Dr. Jaziel (PL-CE), segue para votação no Plenário do Senado.

Em seu parecer sobre a matéria , o senador Dr. Hiran (PP-RR) reconhece a importância dos fatores emocionais e psicossociais relacionados às condições que podem provocar estigmatização. Para ele, a produção dos materiais previstos no texto pode “oferecer referências positivas para a formação de autoestima e de identidade” dessas pessoas .

Audiência pública

A CDH também aprovou um requerimento de audiência pública ( REQ 140/2026 – CDH ) apresentado pela senadora Leany Lemos (PSB-DF). O debate irá celebrar os 78 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e terá o seguinte tema: “Por uma cultura de respeito aos Direitos Humanos”.

A data da audiência ainda será definida.