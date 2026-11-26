A expansão do ensino integral no Brasil é relevante e necessária, mas o êxito ainda depende de ajustes de qualidade e de financiamento adequado. A conclusão é da Comissão de Educação (CE), que aprovou nesta quarta-feira (25) o relatório de avaliação do Programa Escola em Tempo Integral , do Ministério da Educação.

Criado em 2023, o programa apoia escolas de estados, municípios e do Distrito Federal na implantação da jornada integral, de pelo menos sete horas diárias. A avaliação foi proposta pela relatora, senadora Damares Alves (Republicanos-DF), por meio de requerimento .

Damares definiu a avaliação de uma política pública como um trabalho complexo e informou que o relatório tem 393 páginas. Segundo a senadora, a análise levou em conta dados do Censo Escolar, informações de redes de ensino e documentos do Ministério da Educação e de outros órgãos públicos. A comissão também promoveu três audiências públicas sobre o tema.

Para a relatora, o avanço do programa depende de que o aumento das matrículas seja acompanhado de qualidade pedagógica, equidade, financiamento, infraestrutura, valorização profissional e planejamento de longo prazo. Segundo ela, as matrículas em tempo integral cresceram 20,8% entre 2023 e 2025.

— O objetivo [da avaliação] foi verificar o quanto a oferta cresceu e se existem condições para mantê-la e transformá-la em aprendizagem — explicou a senadora.

De acordo com Damares, o poder público precisa considerar situações específicas, a depender da região da escola — como é o caso das escolas rurais, das escolas na região amazônica ou em comunidades indígenas. Ela afirmou que a avaliação mostra que só aumentar a jornada não significa melhor qualidade de ensino e que há registro de crianças que não querem ficar no tempo integral, por considerarem a escola sem atrativos.

— Em casa, o menino tem brinquedo, tem celular, tem computador. Às vezes, na escola, eles ficam trancados com uma bola, em ambiente apertado e sem conforto — alertou a senadora.

Sugestões

Com base no relatório de Damares, a Comissão de Educação fez uma série de sugestões ao governo para aprimorar o programa. As recomendações envolvem financiamento, gestão de recursos, formação dos profissionais, transparência e integração entre diversos órgãos.

— O desafio central consiste em transformar o maior tempo de permanência na escola em oportunidades efetivas de aprendizagem, desenvolvimento humano, convivência, participação e redução das desigualdades — afirmou a relatora.

Na visão do senador Izalci Lucas (PL-DF), que conduziu a reunião, a elaboração de políticas públicas costuma ignorar o mundo real. Segundo ele, há lugares em que não há demanda pelo ensino integral, enquanto outros preferem uma escola integral voltada à formação profissional.

— Se não tiver laboratório de ciência e tecnologia, esporte e cultura, ninguém aguenta ficar na escola. Tem que ter estrutura, aí funciona — argumentou o senador.

Estas são as principais recomendações da CE para o programa Escola em Tempo Integral: