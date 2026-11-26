O Poder Legislativo vem adotando medidas para garantir a acessibilidade, a equidade de gênero e raça, além de reduzir os impactos ambientais de suas atividades. Tais ações — que convergem com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU — foram apresentadas nesta quinta-feira (26) durante audiência pública no Senado .

Uma das iniciativas apresentadas foi o sistema desenvolvido pelo Senado para apoiar os órgãos do Legislativo na adoção de práticas de governança, acessibilidade, equidade e sustentabilidade ambiental.

A audiência foi promovida pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado (CDH). O debate reuniu representantes da Câmara dos Deputados, do Senado, do Tribunal de Contas da União (TCU) e do Conselho da Justiça Federal.

Presidente da CDH, a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) ressaltou que o Legislativo deve adotar — em suas próprias instalações — as práticas que defende para a sociedade.

Ferramentas



Durante a audiência, a diretora-geral do Senado, Ilana Trombka, apresentou o Sistema Integrado de Monitoramento e Planejamento para o Legislativo Sustentável (SIMPLS) . Seu objetivo é apoiar os órgãos do Legislativo na adoção de práticas de governança, acessibilidade, equidade e sustentabilidade ambiental.

Desenvolvido pelo Senado, esse sistema oferece ferramentas de monitoramento de ações de sustentabilidade e disponibiliza — gratuitamente — portais institucionais com informações sobre o perfil socioambiental das entidades participantes.

Taís Penna de Queiroz, do Senado, explicou que o sistema foi criado para integrar e organizar iniciativas que antes eram acompanhadas separadamente pelas instituições. Ela atua na Casa como gestora do Núcleo de Coordenação de Ações de Responsabilidade Social e também como coordenadora da Rede Legislativo Sustentável.

Segundo Taís, a plataforma permite fazer diagnósticos, planejar ações, monitorar metas e identificar oportunidades de melhoria, além de estabelecer referências comuns para facilitar a troca de experiências, respeitando a autonomia e as características de cada órgão.

Carmen Fortes Mesquita, da Câmara, disse que o SIMPLS permitirá integrar iniciativas, transformar dados em informações estratégicas e acompanhar indicadores relacionados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Ela é supervisora do EcoCâmara e coordenadora da Rede Legislativo Sustentável na Câmara.

Representatividade

O secretário-geral adjunto de Administração do TCU, Frederico Julio Goepfert Junior, destacou a importância da representatividade e da capacitação para ampliar a acessibilidade e a equidade nas instituições públicas.

Ele defendeu a presença de mulheres, pessoas com deficiência e integrantes de diferentes grupos sociais nos espaços institucionais, além de ações de formação para combater preconceitos e a discriminação. Também apresentou iniciativas do tribunal sobre enfrentamento ao assédio, acolhimento de vítimas de violência, transparência e inventário de emissões de carbono.

A coordenadora-geral da Rede de Acessibilidade do Conselho da Justiça Federal, Fabiana de Freitas Goulart Lourenço, apresentou o trabalho desse grupo, criada em 2017 e composta por 20 órgãos públicos dos Poderes Judiciário e Legislativo, entre outras instituições.

Entre outras atividades, essa rede promove a inclusão de pessoas com deficiência por meio da troca de experiências, da divulgação de boas práticas e da participação dessas pessoas na identificação de barreiras e necessidades. Um exemplo é a atualização de uma cartilha de acessibilidade que reúne orientações sobre espaços físicos, comunicação e atendimento.

Já Carmen Fortes Mesquita apresentou iniciativas da Câmara na área ambiental, como a elaboração de um inventário de emissões de gases de efeito estufa e a remuneração de cooperativas de catadores pelos serviços de coleta e destinação de resíduos recicláveis.

Ela também enfatizou a cooperação entre Câmara, Senado e TCU, que permitiu a criação da Rede Legislativo Sustentável (que atualmente reúne mais de 130 instituições).

Também participaram da audiência a gestora substituta do Núcleo de Coordenação de Ações de Diversidade, Equidade e Inclusão do Senado, Letícia Fernanda de Oliveira Custódio; o assessor técnico do Núcleo de Políticas Econômicas do Senado, Humberto Mendes de Sá Formiga; e a coordenadora da Rede Equidade do Senado, Maria Terezinha Nunes.

Durante o encontro, Davi defendeu soluções conjuntas para desafios dos municípios e sugeriu uma sessão especial sobre o tema - Foto: Pedro Gontijo/Senado Federal›