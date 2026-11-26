O financiamento dos serviços públicos municipais, os impactos da mudança na jornada de trabalho e a distribuição de recursos entre União, estados e municípios estiveram entre os temas discutidos nesta quinta-feira (26) pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e representantes da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP).

Durante o encontro, na Presidência do Senado, Davi propôs promover sessão especial para ampliar o debate sobre as demandas dos municípios. Em publicação nas redes sociais, o senador destacou a necessidade de construir soluções conjuntas para questões como saúde, segurança pública, equilíbrio das contas municipais e fortalecimento do pacto federativo.

— Mais do que ouvir, precisamos trabalhar juntos na construção de soluções e encaminhamentos concretos. Propus, inclusive, a realização de uma sessão especial nas próximas semanas, para que nossas prefeitas e nossos prefeitos possam apresentar as pautas e debater as demandas dos municípios brasileiros no Plenário do Senado Federal — escreveu.

Segundo o presidente da FNP e prefeito de Porto Alegre (RS), Sebastião Melo, a entidade definiu 17 temas prioritários, entre os quais estão o financiamento do transporte público e do Sistema Único de Saúde (SUS), além dos impactos da reforma tributária. Melo aceitou a proposta de sessão especial e manifestou preocupação com as dificuldades financeiras das prefeituras. A expectativa é de que o debate ocorra ainda em dezembro, em data a ser definida.

Financiamento

Uma das principais preocupações apresentadas pelos prefeitos é a insuficiência de recursos para atender às demandas da população. De acordo com Melo, o crescimento das cidades não foi acompanhado por uma distribuição proporcional das receitas públicas. O prefeito defendeu mecanismos de compensação financeira para reduzir as desigualdades entre os municípios e garantir o acesso da população a serviços essenciais.

Ele também defendeu a participação da União e dos estados no financiamento permanente do transporte público. Na área da segurança pública, pediu a rediscussão da distribuição de recursos para que os municípios tenham condições financeiras de manter as próprias estruturas de policiamento.

Jornada de trabalho

Outro ponto abordado foi o impacto da adoção da escala de trabalho 5x2 nas contas municipais. Melo afirmou que a FNP não é contrária à medida, mas defende que o governo encontre formas de financiamento para compensar o aumento dos custos dos contratos das prefeituras, especialmente em serviços como limpeza urbana e coleta de lixo.

— Só há um caminho, diálogo e construção. Aqui também é a Casa dos municípios. O Senado é a Casa dos estados, mas também é a Casa dos municípios — ressaltou.

O encontro contou com a participação do senador Nelsinho Trad (PSD-MS) e de prefeitos de municípios da Bahia, do Ceará, do Maranhão, de Minas Gerais, do Paraná, de Pernambuco, do Rio Grande do Sul e de São Paulo, além de representantes da direção da FNP.