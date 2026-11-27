Dando continuidade à série de entrevistas com os profissionais do Hospital Santo Antônio (HSA), o Folha Popular conversa com Cleonir da Silva Ribeiro, conhecida como Didi, coordenadora do setor de Compras e Suprimentos da instituição.

Didi ingressou no hospital em 2008 e, desde então, acompanhou as transformações da estrutura e dos processos de trabalho. Ao longo desse período, o crescimento da demanda por atendimentos exigiu mudanças pontuais na organização do setor, especialmente para acompanhar a ampliação dos serviços e das necessidades de abastecimento. Atualmente, o HSA é referência regional e estadual em diferentes áreas, realidade que também ampliou a responsabilidade das equipes que atuam nos bastidores da assistência.

Um dos indicadores dessa evolução está no volume de materiais mantidos em estoque. Segundo Didi, desde que começou a trabalhar no hospital, em 2008, a quantidade de materiais armazenados aumentou significativamente, acompanhando o crescimento da instituição e a ampliação dos serviços. Essa mudança também exigiu controles cada vez mais rigorosos para garantir o abastecimento e o funcionamento de todos os setores.

Na entrevista, Didi explica como funciona o processo de compras, o planejamento dos estoques, a relação com fornecedores e as dificuldades enfrentadas no mercado de materiais hospitalares. Também aborda a importância da integração entre os setores e a responsabilidade de garantir que médicos, enfermeiros e demais profissionais tenham os insumos necessários para realizar os atendimentos.

Folha Popular - Qual é a principal responsabilidade do setor de Compras e Suprimentos dentro da estrutura do Hospital Santo Antônio?

Didi - Nossa principal responsabilidade é manter o hospital abastecido. Precisamos garantir que todos os materiais necessários para os procedimentos e atendimentos estejam disponíveis em estoque. Isso envolve medicamentos, materiais hospitalares, equipamentos de proteção individual, produtos de limpeza, materiais de expediente e tudo o que é utilizado pelas diferentes áreas da instituição.

FP - Quantas pessoas trabalham diretamente no setor e como são divididas as atividades?

Didi - O trabalho é dividido entre Compras, Almoxarifado e OPME, que é o setor responsável pelas órteses, próteses e materiais especiais. No Compras, trabalhamos diretamente em duas pessoas. O OPME possui um profissional específico, enquanto o Almoxarifado conta com uma equipe própria. Também temos jovens que integram e colaboram com as atividades. Cada área possui suas atribuições, mas todas trabalham de forma integrada.

FP - Quais são os principais produtos e materiais adquiridos pelo hospital?

Didi - Compramos praticamente tudo o que é necessário para o funcionamento da instituição. São medicamentos, materiais hospitalares, produtos para o laboratório, materiais de limpeza e higiene, equipamentos de proteção individual e materiais de expediente. Também temos os materiais cirúrgicos e aqueles utilizados em procedimentos de maior complexidade, que exigem atenção especial na aquisição.

FP - Como funciona o processo desde a identificação de uma necessidade até a chegada do produto ao hospital?

Didi - Cada setor identifica suas necessidades e encaminha a solicitação pelo sistema do hospital. A Farmácia, por exemplo, solicita os medicamentos que precisam ser repostos. O mesmo acontece com o Almoxarifado e os demais setores. Quando recebemos os pedidos, fazemos as cotações e encaminhamos as solicitações às empresas fornecedoras. Depois da negociação e da compra, os produtos são recebidos pelo Almoxarifado, registrados no sistema e distribuídos aos setores que fizeram as solicitações.

FP - Como é realizado o planejamento das compras para evitar a falta de medicamentos, materiais hospitalares e outros insumos?

Didi - O planejamento depende muito do controle realizado por cada setor e do histórico de consumo. Trabalhamos com compras semanais para os materiais de consumo habitual, desde produtos de higiene até materiais hospitalares e medicamentos. Já os itens de urgência são adquiridos conforme a necessidade, porque não existe um dia determinado para esse tipo de demanda. O sistema também nos fornece informações sobre o consumo semanal, quinzenal e mensal, permitindo calcular as quantidades necessárias para manter os estoques abastecidos.

FP - Considerando o volume de atendimentos do HSA, qual é o maior desafio para manter os estoques abastecidos?

Didi - O principal desafio é a organização. Precisamos ter uma equipe preparada e acompanhar constantemente o que temos e o que está faltando. A demanda muda muito. Às vezes, determinado material tem pouca saída e, de repente, passa a ser utilizado com frequência. Também temos muitos médicos, e cada profissional pode trabalhar com materiais específicos. Quando chega um médico novo ou uma enfermeira com uma necessidade diferente, precisamos procurar e disponibilizar os produtos adequados. É um trabalho de atualização permanente.

FP - Como o setor trabalha para evitar tanto a falta quanto o excesso de produtos armazenados?

Didi - Tudo depende do controle de estoque. Precisamos conhecer a demanda e acompanhar o consumo para saber quanto comprar. O sistema nos fornece essas informações e permite identificar a quantidade necessária para manter o estoque equilibrado. Não podemos comprar sem planejamento, mas também não podemos correr o risco de faltar um material importante para o atendimento.

FP - Existem materiais que precisam de reposição diária ou que exigem um controle especial?

Didi - A reposição dos materiais de consumo é organizada principalmente de forma semanal. Isso vale para medicamentos, produtos de higiene e materiais hospitalares. As situações diárias são aquelas relacionadas às urgências, quando surge uma necessidade específica e precisamos providenciar determinado produto imediatamente.

FP - Como são realizadas as negociações com os fornecedores?

Didi - Trabalhamos por meio de um portal de cotações. Quando precisamos adquirir um produto, encaminhamos a solicitação para diversas empresas. Em alguns casos, chegamos a enviar para aproximadamente 60 fornecedores. Cada empresa acessa o sistema, informa seus dados e apresenta o preço. A partir das propostas recebidas, avaliamos as condições e realizamos a compra.

FP - O hospital trabalha com fornecedores regionais? Qual é a importância de manter essa relação com as empresas da região?

Didi - Sim, temos parcerias com empresas locais e regionais, e isso é muito importante. Recebemos também muitas doações da comunidade, principalmente de alimentos e materiais de higiene. Em relação às compras, trabalhamos com farmácias, lojas e estabelecimentos da cidade. Alguns medicamentos que têm menor saída podem ser adquiridos nas farmácias locais, enquanto os produtos de maior consumo são comprados em quantidades maiores, diretamente de fornecedores especializados. Também buscamos empresas da região para materiais de construção e outras necessidades do hospital.

FP - De que maneira o setor consegue buscar economia sem comprometer a qualidade dos produtos e dos serviços oferecidos aos pacientes?

Didi - Temos marcas padronizadas para determinados materiais e medicamentos. Não podemos comprar qualquer produto apenas porque apresenta um preço menor. Existem materiais que precisam atender a padrões de qualidade específicos. Durante as cotações, procuramos diferentes fornecedores, mas respeitamos as marcas e os produtos definidos pelo hospital. Quando existe apenas uma empresa que fornece determinada marca, precisamos negociar diretamente com ela. A economia é importante, mas não pode comprometer a qualidade.

FP - Existe um trabalho permanente para identificar oportunidades de redução de custos?

Didi - Sim. Procuramos fazer isso diariamente, durante o próprio processo de compra. Quando precisamos adquirir um medicamento ou material que já utilizamos há bastante tempo, também pesquisamos outras empresas e verificamos se existem fornecedores com valores melhores. Não é algo que conseguimos resolver em um único dia, porque faz parte da rotina de cada aquisição.

FP - Quais são os maiores desafios enfrentados atualmente pelo setor de Compras e Suprimentos?

Didi - O abastecimento é um dos maiores desafios. Atualmente, existem produtos com dificuldades de fornecimento no mercado. Até materiais que parecem simples, como seringas e sacos de lixo, estão enfrentando problemas de disponibilidade, principalmente aqueles que dependem de plástico. Existem dificuldades relacionadas à matéria-prima e à importação. Também percebemos situações em que o preço aumenta ou permanece elevado, mas a qualidade do produto diminui. Isso dificulta muito nosso trabalho, porque precisamos manter o padrão de qualidade e, ao mesmo tempo, controlar os custos.

FP - Como vocês lidam com situações de urgência, quando determinado material precisa ser adquirido rapidamente?

Didi - Primeiro, procuramos o fornecedor para conseguir o material o mais rápido possível. Mas existem situações em que precisamos de um prazo de pelo menos 24 horas para receber o produto. Quando não conseguimos atender à necessidade dentro do tempo necessário, buscamos apoio de outros hospitais. Temos uma parceria de troca de materiais. Quando uma instituição precisa, tentamos ajudar, e quando somos nós que precisamos, também podemos contar com esse apoio. Depois, quando o nosso material chega, fazemos a devolução.

FP - As oscilações de preços e as dificuldades de fornecimento no mercado impactam o planejamento do hospital?

Didi - Impactam muito. Temos produtos de grande utilização que sofreram aumentos significativos. Os materiais que envolvem plástico são um exemplo, como seringas e sacos de lixo. Além da dificuldade para encontrar determinados produtos, também enfrentamos problemas de qualidade. Às vezes, o preço não diminui, mas o material apresenta qualidade inferior àquela que tínhamos anteriormente. Isso é preocupante, porque um produto de qualidade ruim pode gerar mais consumo e comprometer o resultado que buscamos na compra.

FP - Como é a integração do setor com áreas como Farmácia, Enfermagem, Centro Cirúrgico e Administração?

Didi - É uma ligação direta, porque são esses setores que utilizam os materiais que compramos. A Farmácia precisa dos medicamentos, o Centro Cirúrgico necessita dos materiais para os procedimentos e a Enfermagem utiliza diversos produtos diariamente. Cada área apresenta suas necessidades e nós trabalhamos para buscar os materiais e garantir o abastecimento. É uma relação permanente, porque dependemos dessas informações para fazer nosso trabalho.

FP - O hospital utiliza sistemas informatizados para controlar estoques, compras e fornecedores?

Didi - Sim. Utilizamos o sistema Tasy, que auxilia no controle dos processos de compras e dos estoques. Ele permite acompanhar o consumo dos materiais, registrar as movimentações e obter informações que ajudam no planejamento das aquisições.

FP - Houve avanços nos processos de compras e no controle de materiais nos últimos anos?

Didi - Hoje temos mais empresas fornecedoras, o que amplia as possibilidades de cotação e negociação. Isso é positivo para o hospital, porque temos mais opções na hora de comprar. Por outro lado, também percebemos uma preocupação com a qualidade de alguns produtos. Existe muita concorrência por preço, mas precisamos avaliar cuidadosamente o material que estamos adquirindo. Não adianta conseguir um valor menor se a qualidade não atende às necessidades da instituição.

FP - Existem projetos ou melhorias planejadas para tornar o setor ainda mais eficiente?

Didi - O hospital cresceu muito e em pouco tempo. Esse crescimento exigiu mudanças na organização dos setores e nos processos de trabalho. Atualmente, estamos passando por uma reorganização para trabalhar com procedimentos mais definidos e melhorar os controles. É um processo importante, porque precisamos acompanhar o tamanho que a instituição alcançou e estruturar cada vez melhor as atividades.

FP - Muitas vezes, o paciente não percebe o trabalho que acontece nos bastidores. Como você avalia a importância do setor para a qualidade e a segurança da assistência hospitalar?

Didi - Considero o setor de Compras, junto com o Almoxarifado, muito importante para o funcionamento do hospital. Os médicos, enfermeiros, técnicos e demais profissionais precisam ter os materiais disponíveis para realizar seus trabalhos. Não adianta um profissional estar preparado para atender se não tiver os recursos necessários. Por isso, somos muito cobrados e precisamos manter a organização e o controle dos estoques. Nosso trabalho é garantir que os materiais estejam disponíveis para atender às demandas da instituição.

FP - Qual é a dimensão da responsabilidade de garantir que médicos e equipes de Enfermagem tenham à disposição tudo aquilo de que precisam para atender os pacientes?

Didi - É uma responsabilidade muito grande. Compras e Almoxarifado precisam trabalhar juntos. Não existe a possibilidade de manter um hospital desse tamanho funcionando sem organização e abastecimento. Precisamos saber o que temos, o que está sendo utilizado e o que precisa ser adquirido. É um trabalho que exige atenção permanente, porque a falta de um material pode interferir diretamente na rotina de atendimento.

FP - O que mais motiva sua equipe nesse trabalho?

Didi - Acredito que é saber a importância que cada um tem dentro do hospital. Sempre digo à equipe que o Almoxarifado não é simplesmente carregar caixas. Existe toda uma organização por trás disso. Cada material precisa estar identificado, armazenado corretamente e registrado no sistema. Não adianta aparecer uma quantidade no sistema se, fisicamente, o produto não está no estoque. É preciso ter pessoas comprometidas com esse controle e conscientes da responsabilidade que possuem.

FP - Qual foi o maior desafio profissional que você enfrentou à frente do setor?

Didi - Foi quando comecei a trabalhar no hospital. Antes, eu era atendente de farmácia e tinha bastante conhecimento sobre medicamentos. No início, imaginava que essa experiência seria suficiente, mas a realidade hospitalar é muito diferente. O conhecimento que eu tinha na farmácia não se aplicava da mesma maneira aqui dentro. O hospital exige uma responsabilidade muito grande, porque trabalhamos com uma variedade enorme de materiais, medicamentos e necessidades. Com o aumento do fluxo de pacientes e a chegada de profissionais e serviços de diferentes regiões, a demanda cresceu muito. Foi um grande aprendizado.

FP - O que você considera uma conquista importante do setor nos últimos anos?

Didi - Acredito que o próprio crescimento do hospital demonstra essa evolução. Quando comecei a trabalhar, em 2008, os estoques eram muito menores do que são hoje. Ao longo dos anos, o volume de materiais aumentou significativamente, acompanhando a ampliação dos serviços e a estrutura da instituição. Foi uma mudança muito grande, que exigiu adaptação, organização e controles cada vez mais rigorosos para acompanhar essa nova realidade.

FP - Que mensagem gostaria de deixar para a comunidade sobre o trabalho realizado diariamente nos bastidores do Hospital Santo Antônio?

Didi - Gostaria que as pessoas compreendessem o quanto esses setores que muitas vezes ficam escondidos são importantes para o funcionamento do hospital. Para a Farmácia distribuir um medicamento, por exemplo, primeiro precisa identificar o que está faltando e alguém precisa providenciar esse abastecimento. Se essa parceria não funcionar, o atendimento também pode ser prejudicado. Todas as áreas estão interligadas. Uma depende da outra. Nenhum setor trabalha sozinho, e todos precisam cumprir suas responsabilidades para que o hospital funcione bem.