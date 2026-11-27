O Folha Popular inicia uma série de entrevistas com os presidentes dos partidos políticos de Tenente Portela, com o objetivo de apresentar à comunidade a organização das siglas, suas pautas, posicionamentos e perspectivas para o cenário político municipal. Na primeira edição, o entrevistado é Julio Juremir Graminho Júnior, presidente do Partido Liberal (PL).

Durante a conversa, ele falou sobre a estrutura atual do partido, que conta com mais de 100 filiados, a atuação dos vereadores da sigla, as propostas para as áreas de saúde, educação e segurança, além das articulações políticas e dos planos para as eleições municipais de 2028.

FP - Como está estruturado atualmente o PL em Tenente Portela e qual é a participação do partido na política local?

Julio - Atualmente, temos dois vereadores na Câmara Municipal, Mauro José Ludwig e Elisangela Berghetti, além de Indaiara Larissa Wisniewski Raber, que concorreu à Prefeitura e hoje atua como assessora do deputado federal Sanderson. No total, contamos com mais de 100 filiados e tivemos novas adesões após a última eleição. Estamos organizando um evento de filiações para reunir esse grupo e fortalecer a participação partidária.

FP - Quais são as principais ações que a direção municipal pretende desenvolver para fortalecer o partido e ampliar sua participação na comunidade?

Julio - Temos procurado estar presentes nas comunidades, participando de festas e atividades locais. Para o próximo ano, também colocamos o nome da vereadora Elisângela à disposição para presidir a Câmara. Queremos construir essa possibilidade junto aos demais vereadores e, caso tenhamos êxito, desenvolver um trabalho diferente, aproximando o Legislativo da população e fortalecendo a fiscalização do Executivo.

FP - Como o PL avalia o atual cenário político e administrativo de Tenente Portela? Qual é o posicionamento do partido diante das decisões do governo municipal?

Julio - Não dizemos que o município está seguindo um caminho ruim, mas algumas decisões deixam a desejar. Entendemos que saúde e educação precisam de mais atenção. Na proposta orçamentária, por exemplo, queremos ampliar os recursos destinados a essas áreas e estabelecer limites para que o Executivo não transfira livremente valores de uma secretaria para outra, sem autorização da Câmara. Não queremos impedir a administração de trabalhar, mas garantir diálogo com os vereadores e transparência na aplicação do dinheiro público. Reconhecemos que existem obras e melhorias sendo realizadas, mas saúde e educação ainda apresentam problemas que precisam ser enfrentados.

FP - De que forma o partido pretende ampliar o diálogo com os moradores e ouvir as demandas dos diferentes setores da sociedade?

Julio - Queremos aproximar mais a Câmara da população, ampliando as sessões descentralizadas nos bairros e no interior. Muitas pessoas apresentam suas reclamações individualmente aos vereadores, mas precisamos criar mais oportunidades para ouvir essas demandas diretamente nas comunidades. Também queremos fortalecer a Ouvidoria da Câmara, permitindo que os cidadãos apresentem sugestões e denúncias, inclusive sem identificação, para contribuir com a fiscalização do Poder Executivo.

FP - Existe um trabalho de aproximação com os jovens e pessoas interessadas em ingressar na política? Como o PL pretende incentivar a renovação de lideranças?

Julio - Temos o projeto PL Jovem, que já existe em nível estadual, mas ainda não conseguimos implantá-lo em Tenente Portela. É importante trazer os jovens para a política, embora nem sempre seja fácil conciliar essa participação com os estudos e outras atividades. Estamos buscando reunir esse público e formar um grupo no município. Para 2028, queremos ter três ou quatro jovens participando do processo eleitoral, contribuindo para a renovação política.

FP - Quais são as principais bandeiras e propostas que o PL pretende defender em Tenente Portela?

Julio - Nossas principais prioridades são saúde, educação e segurança. Uma das propostas é implantar um sistema de videomonitoramento no município, com câmeras capazes de identificar placas de veículos. Já realizamos orçamentos e estimamos um investimento inicial de aproximadamente R$ 300 mil, além de custos anuais de manutenção entre R$ 70 mil e R$ 80 mil. Queremos buscar emendas parlamentares para viabilizar o projeto, que poderá auxiliar na prevenção de furtos e roubos e ampliar a segurança da população.

FP - Como está a relação do PL com os demais partidos políticos do município? Existe possibilidade de diálogo e construção de alianças?

Julio - Estamos abertos ao diálogo com os demais partidos, com exceção do PT, com o qual não pretendemos construir uma aliança. Temos proximidade com siglas como MDB, PDT e PP, embora cada partido tenha sua posição no cenário municipal. Ainda faltam dois anos para a eleição e muita coisa pode acontecer. Por isso, entendemos que é necessário manter as conversas e avaliar as possibilidades ao longo desse período.

FP - O partido já iniciou discussões sobre candidaturas, composição de chapas e estratégias para as eleições municipais de 2028?

Julio - Já temos alguns nomes que representam o partido e demonstram interesse em participar do próximo pleito, como Indaiara, Elisângela e Mauro. Existem também outras pessoas que podem se colocar à disposição futuramente. Nossa intenção é trabalhar para ter candidatura própria ao Executivo em 2028. Naturalmente, as definições dependerão das conversas e da conjuntura política até lá.

FP - Como o PL municipal trabalha para aproximar deputados estaduais e federais das demandas de Tenente Portela e buscar recursos para o município?

Julio - Temos contato com diferentes parlamentares, entre eles os deputados Sanderson, Bibo Nunes e Zucco, além de outras lideranças. Por meio dessas articulações, conseguimos encaminhar recursos para o município. O deputado Scherini, por exemplo, destinou mais de R$ 1,5 milhão ao Hospital Santo Antônio neste ano. Também tivemos recursos destinados por outros parlamentares, incluindo R$ 400 mil do deputado Marcelo Moraes. Nosso trabalho é manter essas relações, apresentar as necessidades do município e buscar novos investimentos.

FP - Para finalizar, quais são os principais objetivos que pretende alcançar à frente do PL e que mensagem deixa à comunidade?

Julio - Meu mandato na presidência vai até maio do próximo ano, e nossa intenção é continuar ampliando o partido e o número de filiados. Acredito que temos desenvolvido um trabalho de articulação que trouxe resultados para o município, inclusive com recursos para obras de pavimentação e aquisição de veículos. Nosso principal objetivo é trabalhar para que o PL possa assumir o Executivo municipal no futuro. Queremos demonstrar que temos capacidade de gestão, com profissionais técnicos, melhor aproveitamento dos recursos públicos e uma administração voltada às necessidades da população. Também queremos mostrar, a partir do trabalho na Câmara, que é possível fazer uma gestão responsável e próxima da comunidade.