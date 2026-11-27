Nascida em Sobradinho, em 1947, Lúcia Zanella Setti iniciou cedo sua ligação com a educação. A vontade de ensinar, que já aparecia nas brincadeiras da infância, transformou-se em uma carreira construída em diferentes municípios e marcada pela busca constante por conhecimento e aperfeiçoamento. Depois de passar por Santa Maria, Sobradinho e Itapiranga, chegou a Tenente Portela em 1981, onde continuou sua atuação no magistério até a aposentadoria.

Ao longo da conversa com o Folha Popular, Lúcia também compartilha lembranças de um dos períodos mais tensos de sua vida, os anos da ditadura militar, quando ainda era estudante em Santa Maria. A professora relembra as mudanças que acompanhou na educação e no município, fala sobre a família e a rotina atual, que inclui os netos, a cozinha e as viagens. Sua história é marcada pela dedicação à profissão e pela convicção de que a aposentadoria não representa o fim da aprendizagem, mas o início de uma nova etapa de descobertas.

FP - Para começarmos, conte um pouco sobre sua infância, sua família e o lugar onde nasceu. Quais são as primeiras lembranças que guarda daquela época?

Lúcia - Minha infância foi lindíssima. Recordo daquele período com muito carinho, porque foi uma fase muito bonita da minha vida. Nasci em Sobradinho, em 1947, e tenho lembranças das brincadeiras com as outras crianças. Naquela época, as famílias eram grandes e sempre havia muitas crianças reunidas para brincar. Os brinquedos eram simples e tudo acontecia de uma forma muito natural. Guardo essas recordações com muito carinho.

FP - A senhora passou toda a infância em Sobradinho? Como foi o início da sua formação?

Lúcia - Fiquei em Sobradinho até os 12 anos, quando fui para Santa Maria estudar no colégio das irmãs. Fiz toda a minha formação acadêmica lá. Estudei História e Geografia e, posteriormente, fiz pós-graduação em Sociologia. Naquela época, a formação também tinha algumas etapas diferentes. Primeiro fiz a chamada faculdade curta, com duração de três anos, que permitia lecionar no antigo ginásio. Mas eu não estava satisfeita em ficar somente com aquela formação. Depois, continuei estudando para obter a licenciatura plena em Geografia e também em História. Sempre procurei ampliar meus conhecimentos.

FP - Quando surgiu o desejo de ser professora? A senhora lembra o que a levou a escolher o magistério?

Lúcia - Eu acredito que nasci com esse dom. Quando tinha cinco ou seis anos, brincava com minhas bonecas e colocava todas sentadas, como se fossem alunas, enquanto eu dava aula para elas. Desde pequena já tinha essa vontade. Mais tarde, durante meus estudos em Santa Maria, recebi um convite das irmãs para começar a lecionar. Um dia, uma delas me chamou ao gabinete e ofereceu uma turma da segunda série. Fiquei um pouco assustada, porque era uma novidade para mim. Pedi para conversar primeiro com meus pais, pois ainda era jovem. A partir daquele momento, comecei a exercer a profissão e procurei trabalhar sempre com dedicação, segurança e aperfeiçoamento.

FP - Onde foi o início da sua carreira profissional? Como aconteceu essa caminhada até chegar a Tenente Portela?

Lúcia - Comecei a lecionar em Santa Maria. Depois fui para Sobradinho, onde também trabalhei como professora. Casei em Sobradinho, aos 27 anos, em 1974. Logo depois do casamento, fui com meu marido para Itapiranga, em Santa Catarina, a convite das irmãs, para trabalhar na Escola São Vicente. Permaneci naquele município até nossa mudança para Tenente Portela, em 1981. Quando chegamos, eu já tinha dois filhos, Anderson e Gustavo, que nasceram em Itapiranga. A terceira filha, Luciana, nasceu aqui em Tenente Portela.

FP - Como foi a chegada a Tenente Portela? O que mais chamou sua atenção na cidade naquele período?

Lúcia - Chegamos em uma época em que muitas pessoas estavam deixando a região para ir morar no Mato Grosso. Lembro que, às vezes, havia até cinco ônibus parados em frente, esperando para levar famílias. Eu olhava aquilo e comentava com meu marido: “Meu Deus, onde nós viemos parar? O pessoal está indo embora, será que essa cidade vai crescer?”. Nós tínhamos vindo com a expectativa de encontrar um município em desenvolvimento, mas a realidade que encontramos naquele momento era diferente. Meu marido, Clemente Setti Neto, deu continuidade ao comércio do tio dele, que tinha uma tabacaria na cidade.

FP - E como começou sua atuação profissional na educação em Tenente Portela?

Lúcia - No começo, consegui um contrato e fui lecionar na localidade de São Pedro, no interior do município. Naquela época, as questões políticas partidárias tinham muita influência e os concursos eram difíceis. Depois, comecei a trabalhar no magistério, na CNEC, onde permaneci por 15 anos. Mais tarde, surgiu um concurso público e fui nomeada para a Escola Tenente Portela. Depois, passei a trabalhar no colégio Cléia e permaneci lá até minha aposentadoria.

FP - Ao longo dessa trajetória, quais foram os principais desafios que encontrou no exercício do magistério?

Lúcia - Quando cheguei a Itapiranga, precisei me adaptar à parte pedagógica de Santa Catarina. Depois, quando vim para o Rio Grande do Sul, novamente tive que me aprofundar nas orientações e nos conteúdos utilizados aqui. Mas não considero que tenha enfrentado dificuldades muito profundas. Eu gostava muito do que fazia. Para mim, dar aula era quase um lazer, um prazer. Gostava dos alunos, tinha facilidade de me entrosar com eles e sempre procurei fazer meu trabalho da melhor maneira possível.

FP - Existe algum episódio ou lembrança da vida escolar que tenha marcado especialmente sua caminhada?

Lúcia - Existem muitos. Foram tantos alunos que passaram pelas minhas mãos que seria difícil citar nomes sem acabar esquecendo alguém. Hoje, muitos são médicos, dentistas e profissionais que estudaram até mesmo fora do país. Alguns ainda me visitam. Quando encontro esses ex-alunos e vejo os caminhos que seguiram, sinto uma grande realização. É muito gratificante perceber que, de alguma forma, fiz parte da formação deles.

FP - A senhora também viveu um período muito delicado da história brasileira enquanto estudava em Santa Maria. Como recorda os anos da ditadura militar?

Lúcia - Foi um dos momentos mais tensos da minha vida. Eu estudava em Santa Maria, onde havia presença de quartéis, e algumas vezes estávamos em sala de aula quando chegavam três ou quatro pessoas que não conhecíamos, soldados. Elas chamavam o professor para fora e, muitas vezes, ele não voltava naquele dia. Isso aconteceu várias vezes. Nós ficávamos assustados e queríamos entender o que estava acontecendo, mas não tínhamos conhecimento suficiente para compreender a situação. Também não se falava abertamente sobre o assunto. Havia medo. Quando perguntávamos alguma coisa, a resposta era que deveríamos ficar quietos ou nossos pais seriam chamados. Em algumas ocasiões, os professores retornavam depois de dias, visivelmente abalados, com os olhos vermelhos, mas não podiam comentar o que havia acontecido. Era uma situação muito angustiante, porque estávamos ali para aprender e não entendíamos por que nossos professores eram retirados da sala. Foi um período que me marcou muito.

FP - E quando a senhora já estava na condição de professora, como percebeu as mudanças no ambiente escolar depois do fim da ditadura?

Lúcia - Foi uma mudança muito grande. Os alunos passaram a ter uma liberdade que, às vezes, era confundida com a possibilidade de fazer tudo o que quisessem, sem respeitar as regras da escola e dos professores. Para nós, que havíamos estudado e nos formado em um período de muita pressão, também foi um processo de adaptação. Era preciso compreender aquele novo momento e encontrar uma maneira de conduzir as turmas. Nem todos os alunos agiam assim, mas alguns comportamentos acabavam influenciando o restante da turma.

FP - Como a família participou dessa caminhada? De que maneira conseguiu conciliar a vida pessoal com as responsabilidades da profissão?

Lúcia - A família sempre foi muito importante. Eu tinha muito zelo pela minha casa e pelos meus filhos. Saía para trabalhar sabendo que tinha uma família com amor e carinho me esperando. Quando voltava, encontrava todos bem e felizes. Isso me dava tranquilidade para continuar minha atividade profissional. Não tive grandes dificuldades para conciliar essas duas partes da minha vida.

FP - A senhora construiu sua família em diferentes cidades. Como é sua família hoje?

Lúcia - Tenho três filhos: Anderson, Gustavo e Luciana. Os dois primeiros nasceram em Itapiranga e a Luciana nasceu aqui em Tenente Portela. Hoje tenho sete netos, que são uma grande alegria na minha vida. Meu marido, Clemente Setti Neto, faleceu há cerca de oito anos, aos 72 anos. Foi um momento muito difícil, porque tudo aconteceu rapidamente. Ele não tinha histórico de problemas de saúde e recebeu o diagnóstico de câncer no pâncreas. Em três meses, infelizmente, faleceu. Procurei seguir em frente e manter uma postura positiva, também pensando nos meus filhos, para que pudessem continuar suas vidas com otimismo e enfrentando a realidade.

FP - Quando compara Tenente Portela da época em que chegou com o município de hoje, quais transformações mais chamam sua atenção?

Lúcia - A transformação foi muito grande. Quando cheguei, enxergava uma cidade com uma economia que tinha movimento, mas que ainda precisava avançar muito em conhecimento e desenvolvimento. No começo, também senti um choque cultural, porque vinha de outra realidade. Com o tempo, fui conhecendo melhor as pessoas e me adaptando. Hoje é uma alegria morar em Tenente Portela. A cidade está muito bonita, recebeu melhorias e ficou mais acessível. Antes, quando convidávamos pessoas de fora para nos visitar, muitas diziam que era difícil chegar, por causa da distância e da falta de asfalto. Hoje a realidade é outra. Também vejo que as pessoas estão buscando se aperfeiçoar, e isso é muito importante para o desenvolvimento.

FP - Na sua avaliação, o que contribuiu para o crescimento de Tenente Portela ao longo dos anos?

Lúcia - Acredito que a busca pelo desenvolvimento foi fundamental. O Hospital Santo Antônio também teve e continua tendo uma importância muito grande. É uma instituição que movimenta o município e contribui para seu crescimento. Quanto às administrações, cada governo tem sua visão e sua maneira de trabalhar. Algumas pessoas conseguem enxergar determinadas necessidades antes de outras. É preciso ter paciência e compreender que o desenvolvimento também depende das decisões e das iniciativas de cada período.

FP - Depois de tantos anos dedicados à educação, como é sua rotina atualmente? O que gosta de fazer neste período da vida?

Lúcia - Hoje gosto muito de cozinhar, algo que antes não tinha tantas oportunidades de fazer. Preparo comida para meus netos e para a família da Luciana. Também acompanho os estudos deles, principalmente para que tenham uma boa alfabetização e continuem descobrindo as coisas por conta própria. Além disso, gosto muito de viajar. Conheço todos os estados do Brasil e praticamente toda a América do Sul. Ainda falta conhecer o Equador, que já está nos meus planos. Também visitei alguns países da Europa, como Itália, Portugal e Espanha. Tenho vontade de continuar conhecendo novos lugares e, graças a Deus, tenho saúde para isso.

FP - A senhora continua estudando e buscando novos conhecimentos mesmo depois da aposentadoria. Que importância atribui a esse movimento de continuar aprendendo?

Lúcia - Eu nunca parei de estudar. Estou sempre em movimento, procurando aprender e conhecer coisas novas. Acredito que, depois que uma pessoa se aposenta, ela precisa se reinventar, buscar novas atividades e continuar evoluindo. A aposentadoria não significa parar de aprender ou deixar de ter objetivos. É uma nova etapa da vida, que também oferece oportunidades para descobrir outros interesses e experiências.

FP - Para finalizar, que mensagem gostaria de deixar aos jovens que estão escolhendo uma profissão e construindo seu futuro?

Lúcia - A juventude precisa se movimentar mais em busca do conhecimento. É importante procurar aperfeiçoamento, acompanhar as mudanças e aproveitar as oportunidades de aprender. A leitura deve fazer parte da rotina, sempre que houver um tempo disponível. Também é necessário ouvir boas notícias, conhecer o que acontece no município, no Estado, no país e no mundo. Hoje, se a pessoa não tem uma visão mais ampla, acaba tendo dificuldade até para se expressar na sociedade. É preciso ter discernimento e estudar. E estudar não significa apenas frequentar a escola e aprender aquilo que está nos livros. Também é buscar aquilo que precisamos saber para nosso crescimento pessoal e para compreender melhor o mundo.