A história de Maria Ivone Gheller se confunde com a trajetória de Tenente Portela. Nascida em Giruá, ela chegou ao município ainda criança e construiu aqui sua família, suas amizades e uma caminhada marcada pela persistência. Depois de muitos anos afastada dos estudos, retomou a formação já na vida adulta, conquistou diplomas e realizou o sonho de ser professora. Na série Nossa Terra, Nossa Gente, ela relembra os desafios, as conquistas e os momentos que marcaram sua vida, deixando uma mensagem sobre a importância de nunca desistir dos próprios sonhos.

Folha Popular - Para começar, conte um pouco sobre suas origens. Onde nasceu e como chegou a Tenente Portela?

Maria Ivone Gheller - Nasci em Giruá, em 1945, quando o município ainda pertencia a Santo Ângelo. Vim para Tenente Portela com apenas dois anos de idade, acompanhada dos meus pais. Por isso, praticamente toda a minha vida foi construída aqui. Até brinco que vou ser enterrada em Portela, porque é a minha terra. Foi aqui que cresci, formei minha família e construí minha história.

FP - Como foi sua infância e quais são as lembranças mais marcantes daquele período?

Maria Ivone - Minha infância foi maravilhosa. Comecei a estudar no antigo Grupo Escolar Aurélio Porto e tenho lembranças muito boas daquela época. Meu pai comprou uma chácara na região próxima à saída para Cotrijuí, e eu vinha de lá para estudar na sede do município. Naquele tempo, Portela era muito diferente, mais rural, com poucas ruas e sem o desenvolvimento que vemos hoje. Mas guardo boas recordações da escola, das amizades e dos professores. Foi uma infância muito feliz.

FP - A senhora também acompanhou as mudanças na educação. O que considera importante preservar daquela época?

Maria Ivone - Naquele tempo, havia muito respeito dos alunos pelos professores. A gente respeitava e obedecia. Tive professoras que marcaram minha vida, como Dona Clair, Dona Terezinha e Dona Iracema. Essas professoras foram muito importantes para minha formação e me incentivaram bastante. A educação daquela época deixou lembranças muito bonitas. Hoje vejo os professores enfrentando desafios diferentes, e acredito que o respeito dentro da escola é algo que precisa ser valorizado.

FP - A senhora constituiu família ainda jovem. Como foi essa etapa da sua vida?

Maria Ivone - Casei em 1962, aos 17 anos, com João Gheller Filho. Tivemos três filhos: Maristela, João e Luciane. Hoje tenho nove netos e dois bisnetos, que são uma grande alegria na minha vida. Logo depois do casamento, também trabalhei bastante. Morei durante nove anos em uma granja em Catuípe, onde meu marido plantava. Eu era responsável por preparar a comida dos peões, cerca de 14 trabalhadores. Era uma rotina muito puxada: precisava levantar cedo, organizar as refeições e cuidar de tudo. Durante o período em que estive casada, não consegui dar continuidade aos estudos, embora o sonho de ser professora continuasse comigo.

FP - Depois do falecimento do seu marido, em 7 de novembro de 1998, a senhora decidiu retomar os estudos. Como tomou essa decisão?

Maria Ivone - Em fevereiro do ano seguinte, procurei a diretora Suzete Bonotto e disse que queria voltar a estudar e fazer o magistério. Ela me recebeu com muito carinho e me incentivou. Eu era mais velha que os demais alunos, que tinham 13 ou 14 anos, mas me sentia realizada. Tinha dificuldades em matemática e a Suzerli chegou a me dar aulas particulares para me ajudar. Foi uma pessoa muito importante nessa caminhada. Posso dizer que a época em que voltei a estudar foi uma das mais felizes da minha vida. Eu convivia com os jovens, estudava, aprendia e me sentia cada vez mais perto de realizar aquilo que sempre quis.

FP - E essa vontade de aprender levou a senhora a buscar outras formações e, finalmente, entrar na sala de aula?

Maria Ivone - Sim. Depois do Magistério, fiz Pedagogia em Três Passos e também Orientação e Supervisão Educacional. Mais tarde, para atender às exigências de formação para lecionar, busquei a graduação em Sociologia. Comecei a trabalhar na CNC e também atuei no Colégio Ayrton Senna, onde fui orientadora educacional durante quatro anos. Eu gostava muito de estar na escola, de conviver com os alunos e de ensinar. Trabalhava em diferentes turmas e sempre procurava dar o melhor de mim. Era a realização de um sonho que eu carregava desde menina. A educação me proporcionou momentos que guardo com muito carinho.

FP - A senhora costuma dizer que a educação foi uma das maiores alegrias da sua vida. Mas também viveu um dos momentos mais difíceis justamente quando precisou deixar a sala de aula. Como foi essa experiência?

Maria Ivone - Foi muito triste. Eu completei 75 anos quando trabalhava na educação e, certo dia, fui chamada pela secretaria de educação. Recebi a informação de que, por ter atingido essa idade, não poderia mais continuar na ativa. Eu não esperava aquilo. Sempre fui dedicada, trabalhava em diferentes turmas e fazia tudo com muito amor. Saí de lá chorando. Não conseguia me conformar, porque me sentia apta e queria continuar trabalhando. Entrei em depressão e fiquei 15 dias hospitalizada. O médico Borges foi muito importante naquele momento e me ajudou a sair daquela situação. Eu não queria deixar a escola. Gostava de estar com as crianças, de ensinar e de acompanhar o desenvolvimento dos alunos. Até hoje, quando encontro antigos estudantes que me chamam de “profê”, fico emocionada. É uma das maiores recompensas que a profissão me deixou. A gente percebe que marcou a vida de alguém, e isso não tem preço.

FP - Ao longo de tantas décadas, a senhora também acompanhou a transformação de Tenente Portela. Como avalia o desenvolvimento do município?

Maria Ivone - Portela deu um salto enorme. Quando cheguei, havia pouco comércio, poucas ruas, não tinha asfalto nem calçamento como temos hoje. A cidade cresceu muito, e fico feliz em ver essa transformação. Também acho muito bonita a cidade que temos hoje e vejo com satisfação o trabalho que vem sendo realizado pelo prefeito Rosemar Sala e por sua esposa, Salete. É importante reconhecer quem se dedica a cuidar do município e contribuir para que ele fique cada vez mais bonito. O Hospital Santo Antônio também representa uma conquista importante para a região, é um trabalho muito bonito que a dona Mirna realiza. Acredito que ainda precisamos avançar na geração de empregos e na instalação de indústrias, porque isso ajudaria muito o desenvolvimento do município e criaria oportunidades para a população. Uma cidade precisa oferecer condições para que as pessoas possam trabalhar e construir seu futuro aqui.

FP - Além da educação, a senhora também participou de atividades comunitárias. Que ensinamentos gostaria de deixar às novas gerações e o que Tenente Portela representa na sua história?

Maria Ivone - Depois que parei de trabalhar na educação, participei da Liga Feminina de Combate ao Câncer, mas precisei interromper as atividades depois que tive Covid. Acredito que a comunidade tem bons grupos e iniciativas de participação. Para os jovens, meu conselho é: estudem, valorizem seus pais e nunca desistam dos sonhos. Na minha história, aprendi que vale a pena lutar por um sonho. Meu sonho era ser professora, e consegui realizá-lo, mesmo depois de tantos anos. Essa é uma mensagem que deixo não só aos jovens, mas também a todos os profissionais: acreditem naquilo que desejam, persistam e não desistam diante das dificuldades. Também precisamos conscientizar os jovens sobre os perigos das drogas, que causam tanto sofrimento às famílias. Tenente Portela é minha casa, o lugar onde cresci, formei minha família e vivi a maior parte da minha história. Tenho muito carinho por esta terra.