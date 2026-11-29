Com o primeiro Domingo do Advento, a Igreja inicia um novo Ano Litúrgico e convida-nos a renovar a nossa caminhada de fé. A palavra Advento, do latim adventus, significa vinda, chegada. É um tempo marcado pela esperança, pela conversão e pela vigilância espiritual.

Neste tempo litúrgico, somos convidados a contemplar a vinda do Senhor sob três perspectivas: a sua primeira vinda, na humildade de Belém; a sua vinda cotidiana, pela graça, pela Palavra, pelos sacramentos e pelo encontro com os irmãos; e a sua vinda gloriosa, no final dos tempos.

O Advento não é, portanto, simplesmente uma preparação para as festividades do Natal. É um forte apelo à renovação da nossa vida cristã e à tomada de consciência do verdadeiro sentido da nossa existência: caminhamos ao encontro do Senhor.

A palavra que resume a mensagem deste primeiro Domingo é vigilância. Jesus deseja encontrar-nos espiritualmente despertos, perseverantes na fé, firmes na esperança e ativos na caridade.

O profeta Isaías, na 1ª Leitura (Isaías 63,16 b-17; 64,2 b-7) apresenta a súplica de um povo que reconhece os seus pecados e experimenta as consequências de seu afastamento de Deus. Em meio às dificuldades, nasce uma oração cheia de confiança: «Ah! Se rompesses os céus e descesses!».

É o grito da humanidade que reconhece a necessidade de ser salva. O homem, apesar de suas conquistas e capacidades, não pode salvar-se por suas próprias forças. Necessita da graça e da misericórdia divina.

A imagem do oleiro e do barro, apresentada no final da leitura, recorda-nos que Deus é nosso Pai e que devemos permitir que Ele modele a nossa existência segundo a sua vontade. A verdadeira conversão começa quando deixamos de resistir à ação de Deus em nossa vida.

Na 2ª Leitura (1 Coríntios 1,3-9), São Paulo recorda aos cristãos de Corinto a riqueza dos dons espirituais que receberam em Cristo Jesus. Ao mesmo tempo, encoraja-os a perseverar na fidelidade, enquanto aguardam a manifestação gloriosa do Senhor.

A esperança cristã não se fundamenta nas nossas capacidades, mas na fidelidade de Deus. Aquele que nos chamou à comunhão com seu Filho oferece-nos também a graça necessária para perseverarmos até o fim.

Não estamos sozinhos na caminhada rumo à eternidade. Deus acompanha-nos, sustenta-nos e fortalece-nos. Cabe-nos corresponder generosamente à sua graça.

No Evangelho (Marcos 13,33-37) Jesus apresenta a imagem de um homem que parte em viagem, confia sua casa aos empregados, atribui a cada um uma responsabilidade e recomenda ao porteiro que permaneça vigilante.

A mensagem é clara: não sabemos quando o Senhor virá, mas sabemos como devemos viver enquanto esperamos a sua vinda.

Vigiar não significa viver amedrontados, procurando descobrir datas ou sinais extraordinários do fim dos tempos. Significa viver cada dia na presença de Deus, cumprindo fielmente os nossos deveres e procurando fazer a sua vontade.

O grande perigo da vida cristã é o adormecimento espiritual. Pouco a pouco, podemos deixar de rezar, perder a consciência do pecado, abandonar a prática dos sacramentos e tornar-nos indiferentes às necessidades do próximo. Continuamos a viver exteriormente como cristãos, mas permitimos que Deus deixe de ocupar o centro de nossa existência.

Por isso, a advertência de Jesus dirige-se a todos nós: «Vigiai!».

Como podemos viver concretamente a mensagem deste primeiro Domingo do Advento?

Recuperar o espírito de oração. Reservar diariamente um tempo para Deus, para a leitura do Evangelho, para o silêncio interior e para a oração pessoal e familiar.

Examinar a própria consciência. Reconhecer aquilo que precisa ser corrigido em nossa vida, evitando justificar os próprios pecados e adiar indefinidamente a conversão.

Buscar o Sacramento da Reconciliação. Preparar o coração para o Natal mediante uma boa Confissão, recuperando ou fortalecendo a amizade com Deus.

Viver com fidelidade os deveres cotidianos. A vigilância cristã manifesta-se na honestidade profissional, na responsabilidade familiar, no cumprimento da palavra dada e na dedicação aos compromissos assumidos.

Praticar concretamente a caridade. Visitar uma pessoa enferma ou solitária, ajudar uma família necessitada, perdoar uma ofensa ou superar uma divisão familiar.

Cultivar o desapego dos bens materiais. Não permitir que o consumismo, as preocupações econômicas e os preparativos exteriores do Natal nos façam esquecer o verdadeiro sentido desta celebração.

Renovar a consciência da eternidade. Recordar que nossa vida terrena é uma peregrinação e que todas as nossas escolhas devem ser iluminadas pelo desejo de alcançar a santidade e a vida eterna.

O Advento é uma nova oportunidade que Deus nos oferece. Não deixemos que estas semanas sejam apenas mais um período do calendário, dominado pelas preocupações e pela agitação do final do ano.

O Senhor vem! E a melhor maneira de preparar a sua chegada é viver cada dia de tal modo que nada tenhamos a mudar radicalmente quando Ele vier ao nosso encontro.

A vigilância cristã é, antes de tudo, uma expressão do amor. Quem ama verdadeiramente deseja o encontro com a pessoa amada. Assim deve ser a nossa relação com Jesus Cristo.

Que Maria Santíssima, modelo de esperança, de disponibilidade e de fidelidade à vontade divina, nos ensine a viver este Advento com um coração renovado, vigilante e inteiramente aberto à graça de Deus.

Vem, Senhor Jesus!