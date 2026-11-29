O Brasil se aproxima de mais um período de desafios políticos. Com um Congresso Nacional fortemente inclinado à direita e setores da oposição dispostos a dificultar a agenda do Executivo, a governabilidade promete custar caro. Mas a questão que precisamos discutir vai além da disputa entre governo e oposição: quem realmente paga a conta dessas negociações políticas?

A democracia de coalizão, característica do presidencialismo brasileiro, exige que o presidente construa maiorias parlamentares para aprovar projetos e administrar o país. Em princípio, isso é legítimo e necessário, pois o Parlamento representa diferentes setores da sociedade. O problema começa quando a negociação política deixa de priorizar projetos de interesse coletivo e passa a funcionar como um balcão de distribuição de cargos, recursos públicos e influência política.

Nesse cenário, o interesse nacional acaba sendo fragmentado entre grupos econômicos, bancadas e interesses particulares. Cada setor procura garantir suas vantagens, seja por meio de benefícios fiscais, recursos orçamentários, flexibilização de regras ou ocupação de espaços estratégicos na administração pública. Enquanto isso, políticas estruturais de educação, saúde, infraestrutura, industrialização e desenvolvimento tecnológico ficam frequentemente condicionadas à capacidade de negociação do governo.

A situação revela uma contradição da nossa democracia: a população elege seus representantes esperando que determinado projeto político seja executado, mas, depois das eleições, sua implementação depende de negociações que nem sempre são transparentes e que podem modificar profundamente o programa apresentado nas urnas.

É importante compreender que o problema não está na existência de interesses diferentes, tampouco no direito de empresários, trabalhadores, sindicatos ou movimentos sociais defenderem suas pautas. O problema está na desigualdade de influência sobre as decisões do Estado. Um trabalhador e um grande grupo financeiro possuem o mesmo direito formal ao voto, mas não dispõem das mesmas condições para influenciar as decisões econômicas e políticas do país.

Essa desigualdade pode comprometer inclusive a soberania nacional. Um país soberano não é apenas aquele que possui território, fronteiras e Forças Armadas, mas aquele que consegue estabelecer seus próprios objetivos econômicos, tecnológicos, energéticos e sociais. Quando as decisões estratégicas ficam excessivamente condicionadas aos interesses particulares, o Brasil perde capacidade de planejar seu desenvolvimento e se torna mais vulnerável às pressões econômicas externas.

O problema não se resume à quantidade de recursos destinados às negociações parlamentares. Existe também o custo de oportunidade: aquilo que deixa de ser realizado quando o orçamento e a capacidade administrativa são direcionados por conveniências políticas, em vez de prioridades coletivas. Enquanto determinados grupos conseguem garantir benefícios, a população continua enfrentando dificuldades no acesso à saúde, educação, moradia, transporte e oportunidades de trabalho.

Entretanto, a solução não está em concentrar poderes nas mãos do Executivo, tampouco em enfraquecer o Parlamento. Um Estado forte não precisa ser autoritário, assim como uma democracia representativa não deveria depender de negociações permanentes para garantir seu funcionamento. O caminho passa por reformar as instituições, ampliar a transparência das emendas parlamentares, estabelecer critérios técnicos para a distribuição dos recursos públicos, controlar a influência dos grupos de interesse e fortalecer a participação popular nas decisões orçamentárias.

Também precisamos pensar em um projeto nacional de desenvolvimento que ultrapasse os mandatos presidenciais. Educação, industrialização, ciência, tecnologia, energia e infraestrutura não podem depender exclusivamente das conveniências eleitorais de cada legislatura. O país precisa de planejamento de longo prazo, com fiscalização pública e participação democrática.

A democracia não pode se limitar ao direito de votar a cada quatro anos. É necessário que a população tenha condições reais de acompanhar, fiscalizar e influenciar as decisões que determinam o destino dos recursos públicos. Caso contrário, corremos o risco de manter uma democracia formalmente representativa, mas cada vez mais distante dos interesses da maioria.

O grande desafio brasileiro não deveria ser simplesmente garantir que o governo consiga negociar apoio parlamentar para permanecer administrando o país. Deveria ser construir instituições capazes de colocar os interesses particulares abaixo das necessidades coletivas, sem abrir mão da liberdade política e da pluralidade democrática.

Afinal, quando a governabilidade custa mais do que a própria capacidade de governar em benefício da população, precisamos questionar não apenas quem está no poder, mas também a maneira como esse poder está organizado. A soberania de uma nação começa quando seu povo deixa de ser apenas responsável por financiar o Estado e passa a ter condições efetivas de decidir os rumos que ele deve seguir.