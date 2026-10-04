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DF terá primeira bancada do Senado formada só por mulheres

A partir de 2027, o Distrito Federal será a primeira unidade da Federação a ter uma bancada do Senado formada exclusivamente por mulheres. Michel...

04/10/2026 19h59
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
A atual senadora Damares Alves (à esq.) terá Michelle Bolsonaro (ao centro) e Bia Kicis como colegas de bancada - Foto: Arquivo pessoal
A atual senadora Damares Alves (à esq.) terá Michelle Bolsonaro (ao centro) e Bia Kicis como colegas de bancada - Foto: Arquivo pessoal

selo_eleicoes_claro.jpg A partir de 2027, o Distrito Federal será a primeira unidade da Federação a ter uma bancada do Senado formada exclusivamente por mulheres. Michelle Bolsonaro e Bia Kicis, ambas do PL, foram eleitas neste domingo (4) para as duas vagas em disputa e se juntarão a Damares Alves (Republicanos), que tem mandato até 2031.

Michele e Bia terão mandatos de oito anos, até 2035, e substituirão Leila Barros (PDT) e Izalci Lucas (PL), cujos mandatos terminam no início de 2027.

Cada estado e o Distrito Federal têm três representantes no Senado, e a renovação ocorre a cada quatro anos, alternadamente, por um e dois terços. Até agora, nenhuma unidade da Federação havia tido mulheres ocupando simultaneamente as três vagas. Com a nova composição, o DF passa a ser o primeiro a alcançar essa marca.

A presença feminina entre os representantes do Distrito Federal no Senado é recente. Leila Barros foi eleita em 2018, com 467.787 votos (17,76%), para o mandato iniciado em 2019. Quatro anos depois, Damares Alves foi eleita com 714.562 votos (45,25%). Até as eleições de 2026, elas eram as únicas mulheres eleitas senadoras pelo Distrito Federal.

A eleição deste domingo também estabelece outro marco: o Distrito Federal se tornou a primeira unidade da Federação a eleger duas mulheres para o Senado no mesmo pleito.

Liderança feminina

Além de conquistar as duas vagas em disputa, as mulheres ocuparam as quatro primeiras posições na votação para o Senado no Distrito Federal. Michelle Bolsonaro e Bia Kicis foram seguidas pela atual senadora Leila Barros, que concorreu à reeleição, e a atual deputada federal Erika Kokay (PT), que disputou uma vaga no Senado pela primeira vez.

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