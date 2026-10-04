Mato Grosso elege Mauro Mendes e Zé Medeiros ao Senado

Os eleitores de Mato Grosso elegeram neste domingo (4) Mauro Mendes (União) e Zé Medeiros (PL) para representar o estado no Senado.

Mauro Mendes Ferreira governou Mato Grosso por dois mandatos. Nascido em Anápolis (GO), em 1964, é empresário e engenheiro eletricista formado pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). Atuou no setor industrial e presidiu a Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso (Fiemt), além do Sesi e do Senai no estado.

Na política, Mendes foi prefeito de Cuiabá entre 2013 e 2016. Eleito governador de Mato Grosso em 2018, foi reeleito em 2022. Permaneceu no cargo até este ano, quando deixou o governo para disputar uma vaga ao Senado. Seus suplentes são Cidinho Santos (PP) e Elson Ramos (Podemos).

O atual deputado federal José Medeiros nasceu em Caicó (RN), em 1970, e é formado em matemática pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e em direito pelo Centro de Ensino Superior de Rondonópolis (MT). Foi professor e policial rodoviário federal.

Zé Medeiros exerceu seu primeiro mandato como senador (de 2015 a 2019) na condição de primeiro suplente do então senador Pedro Taques, que assumiu o governo do estado. Também foi secretário de Trânsito de Rondonópolis, entre 2002 e 2005. Foi eleito deputado federal em 2018 e reeleito em 2022.

Entre as pautas defendidas por ele, estão segurança pública, infraestrutura e segurança nas fronteiras secas do Brasil. A chapa eleita inclui Odilio Balbinotti (PL), como 1º suplente, e Xuxu Dal Molin (PL), como 2º suplente.