Projeto que obriga os hospitais a manterem programas permanentes de prevenção a erros na medicação foi aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais (CAS) nesta quarta-feira (25). Aprovado na forma de um texto substitutivo, o Projeto de Lei (PL) 238/2026 terá de passar por votação suplementar na CAS.

O texto altera a Lei 9.431, de 1997 , que trata do controle de infecções hospitalares, para também exigir ações permanentes contra falhas na administração de medicamentos.

Do senador Sérgio Petecão (PSD-AC), a proposta recebeu parecer favorável do senador Fernando Dueire (PSD-PE) na forma de substitutivo, que será submetido a nova votação antes de seguir para votação na Câmara dos Deputados.

Petecão lembrou, na defesa do projeto, que falhas na prescrição, no preparo e na administração de medicamentos podem causar danos graves aos pacientes. Por isso, defende "consolidar, em âmbito nacional, diretrizes gerais destinadas à prevenção de erros de medicação".

Alterações

Pelo novo texto, cada hospital deverá manter um Programa de Prevenção de Erros de Medicação, com medidas para desenvolver, implantar e monitorar políticas, procedimentos e tecnologias de segurança. Os estabelecimentos também terão de constituir uma Comissão de Prevenção de Erros de Medicação. As definições técnicas e as regras de funcionamento do programa serão estabelecidas em regulamento.

— Estima-se que a sobrecarga de trabalho e a insuficiência de profissionais estejam relacionadas a mais de 20% dos erros de medicação. Além disso, há evidências de que transtornos mentais e psicossociais em profissionais de saúde também se associam a eventos adversos graves, sobretudo em contextos de maior pressão assistencial, como observado durante a pandemia de covid-19. Essa cadeia de eventos pode resultar em danos graves, incapacidade e até mesmo morte — disse o relator.

A proposta original atribuía a elaboração do programa ao Núcleo de Segurança do Paciente e detalhava diretrizes como a integração das equipes de saúde e a participação da farmácia clínica na avaliação das prescrições. Dueire optou por deixar esses aspectos fora do texto, para permitir atualizações técnicas. Caso aprovadas, as novas regras entrarão em vigor 180 dias após a publicação.