O Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) publicou os novos valores do Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final de combustíveis que serão usados pelos estados e pelo Distrito Federal a partir de 1º de dezembro de 2026.

Os preços servem de referência para o cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incidente nos combustíveis.

Veja aqui a lista completa publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (25). Os novos valores são definidos a partir de informações encaminhadas pelas unidades federativas.

Entre os combustíveis abrangidos estão:

querosene de aviação (QAV);

álcool etílico hidratado combustível (AEHC);

gás natural veicular (GNV);

gás natural industrial (GNI);

óleo combustível.

De acordo com o texto, diversos estados promoveram alterações nos valores de referência. No Distrito Federal, por exemplo, o preço médio do álcool etílico hidratado combustível foi fixado em R$ 4,58 por litro, enquanto o do gás natural veicular ficou em R$ 6,78 por metro cúbico.

Entre os menores valores do AEHC estão os registrados em São Paulo (R$ 3,86 por litro), Mato Grosso (R$ 4,05) e Goiás (R$ 4,12). Já os maiores preços de referência foram observados no Amapá (R$ 5,81), Roraima (R$ 5,34) e Sergipe (R$ 5,05).

A norma também atualiza os valores do querosene de aviação em estados como Tocantins, Minas Gerais, Sergipe e Roraima. O maior preço médio para o combustível foi registrado em Tocantins, com R$ 11,52 por litro.

Preço médio

O Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final é um valor de referência definido pelos estados para servir de base de cálculo do ICMS sobre combustíveis. O indicador busca refletir os preços praticados no mercado consumidor e é atualizado periodicamente pelas unidades federativas.

As alterações divulgadas nesta semana incluem tanto reajustes quanto reduções de preços, indicadas no ato por meio de marcações específicas para cada combustível e estado.